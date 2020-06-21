Знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно: если этого не будет, года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной, ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников.

Президент подчеркнул, что необходимо работать, а не искать преемников. Также Путин не исключил, что в случае принятия соответствующих поправок к Конституции вновь будет баллотироваться на пост главы государства. Общероссийское голосование по поправкам к Конституции назначено на 1 июля.

Путин рекомендовал властям работать, а не искать преемников

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