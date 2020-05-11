Общество
Челябинск СегодняПутин пообещал вернуть самозанятым россиянам налоги за 2019 год
Россияне, которые зарегистрировались как самозанятые и платили налоги, смогут в полном объеме вернуть уплаченные за 2019 год налог на доходы.
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Музыка
Little Big хочет представить Россию на «Евровидении-2021»
Evo-rus.com вчера в 01:14
Общество
Правительство России утвердило дополнительные выплаты на детей
Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми и правила оказания этой материальной помощи.
Ведомости вчера в 20:04
Происшествия
В Петербурге в результате пожара в больнице погибло несколько человек
«В результате пожара в больнице в Северном проезде, по предварительным данным, погибли пять человек», - заявили в ведомстве.
Аргументы недели 01:02
Общество
На второй этап снятия ограничений могут выйти 11 регионов
Как считает вице-премьер, сейчас уже 11 субъектов имеют показатели, соответствующие не только первому, но даже и второму этапу снятия ограничений.
РИА Новости вчера в 12:50
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 09:55
Общество
Путин поручил удвоить минимальный размер пособия по уходу за ребенком
Минимальный размер пособия по уходу за ребенком необходимо увеличить в два раза, заявил президент России Владимир Путин.
ПолитРоссия вчера в 11:19
Кино
Критики разгромили «Лицо со шрамом» с Томом Харди
В интернете и профильных изданиях появились первые отзывы критиков на фильм «Лицо со шрамом» (Capone) Джоша Транка.
Культуромания 05:09
Общество
В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru 10 мая в 11:57
Здоровье
В Башкирии вновь выросло количество зараженных коронавирусом
Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин в ходе оперативного совещания в региональном кабмине отметил рост количества инфицированных жителей республики вирусом COVID-19.
Горобзор.ру 01:40
Шоу-бизнес
Решетова показала фото пятилетней давности, когда страдала анорексией
Решетова показала фото пятилетней давности, когда страдала анорексией Анастасия Решетова сравнила то, как выглядит сейчас, с фотографией пятилетней давности.
Экспресс газета вчера в 10:57
Общество
В Госдуму внесен проект о наказании чиновников за хамство
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий наказание чиновников за хамство.
Известия 04:56
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
Резолюция с осуждением "нарушения прав человека в России" внесена в конгресс США, сообщила пресс-служба комитета по иностранным делам палаты представителей.
РИА Новости вчера в 16:09
Общество
Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России
В центре европейской части России во вторник, 12 мая, ожидается «обвал холода»: резкое похолодание более чем на 10 °С. С таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
RT на русском 10 мая в 20:47
Экономика
Банки захотели выдавать кредиты россиянам по-новому
Российские банки захотели выдавать кредиты по-новому.
Lenta.ru 01:42
Музыка
Гитару Курта Кобейна продадут на аукционе
Ревизор.ру 04:04
Транспорт
Власти Москвы рассказали о системе, выявляющей авто без спецпропусков
Система "Карантин" позволяет точечно выявлять владельцев авто, у которых отсутствует спецпропуск для проезда по городу, рассказал журналистам руководитель дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Евгений Леглер.
РИА Новости 03:54
Политика
Премьер Украины заявил, что карантин в стране продлят после 22 мая
Карантин, объявленный на Украине в связи с пандемией коронавируса до 22 мая, будет продлен и после этой даты.
ТАСС 02:01
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты признался, что мог общаться с кем угодно в браке
Пятый муж популярной российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов рассказал о подробностях отношений с ней в браке и заявил, что мог общаться с кем хотел.
Pravda.Ru 05:33
Политика
Путин 11 мая обсудит возможность продления режима нерабочих дней
На прошлом совещании, которое состоялось в среду, 6 мая, глава Роспотребнадзора Анна Попова представила план постепенной снятия ограничений, введенных в рамках борьбы с коронавирусом.
Комсомольская правда 10 мая в 11:46
Общество
Минстрой предлагает снизить допустимую долю расходов на услуги ЖКХ
Москва, 12 мая 2020, 11:14 — REGNUM Максимально допустимая доля расходов граждан на оплату услуг ЖКХ должна быть снижена до 15%.
REGNUM 04:14
Экономика
Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги
Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК вчера в 12:17
Общество
Окончательное решение по «Северному потоку — 2» вынесут до 24 мая
Финальное решение по выведению Северного потока — 2 из-под новой Газовой директивы Евросоюза вынесут до 24 мая.
NewInform 03:32
Экономика
Крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей» оказался банк «Роснефти»
Учредитель газеты "Ведомости" должен Всероссийскому банку развития регионов (ВБРР), который принадлежит "Роснефти" более 2 млрд руб. Об этом говорится в совместном материале "Ведомостей", "Медузы", Forbes и The Bell.
РБК 05:43
Экономика
В РСТ предложили разрешить турпоездки между регионами с 1 июня
Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) предлагают с 1 июня 2020 года разрешить турпоездки внутри страны, как минимум, между регионами с низким уровнем заболеваемости COVID-19 в зависимости от эпидемиологической обстановки, сообщили РИА Новости в РСТ.
РИА Новости 05:15
Общество
Пожертвования на инфекционный центр в Саратове составили 65 млн рублей
В "Фонд содействия в проектировании и строительстве инфекционной больницы в г. Саратове" поступило 65,2 млн рублей.
Взгляд-инфо 03:58
Общество
Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 10 мая в 09:11
Политика
Путин объявил об окончании нерабочих дней
На совещании с главами субъектов президент России Владимир Путин объявил о долгожданном окончании длительных нерабочих дней.
Блокнот Ставрополь вчера в 09:33
Общество
В России пять журналистов умерли от коронавируса
Пятеро журналистов в РФ погибли от коронавируса, еще 200 человек заражены, сообщил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.
РИА Новости 04:22
Происшествия
В Красноярске насильника и его жертв накажут за нарушение самоизоляции
Красноярская полиция собрала материалы о нарушении режима самоизоляции в отношении мужчины, который подозревается в сексуальном насилии, а также в отношении двух его жертв, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции.
РИА Новости 05:45
Армия и оружие
Индия выпустила истребители после появления вертолетов ВВС Китая
ВВС Индии выпустили несколько истребителей Су-30МКИ из-за появления китайских вертолетов в районе границы, неподалеку от Ладакхе, что было расценено военными как потенциальная угроза.
RuNews24.ru 04:56