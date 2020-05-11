Общество
Челябинск СегодняПутин пообещал вернуть самозанятым россиянам налоги за 2019 год
Россияне, которые зарегистрировались как самозанятые и платили налоги, смогут в полном объеме вернуть уплаченные за 2019 год налог на доходы.
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Гаджеты
Утечка раскрыла возможные спецификации карты GeForce RTX 3080 Ti
На YouTube-канале Moore's Law is Dead опубликовали новое видео, в котором рассказали о возможных будущих спецификациях видеокарты GeForce RTX 3080 Ti.
Игромания.ру 03:41
Политика
На Украине намерены продлить карантин по коронавирусу после 22 мая
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, продлят после 22 мая.
РИА Новости 01:41
Общество
Всех жителей Уханя проверят на коронавирус
Власти решили провести массовые анализы в городе после того, как они выявили новые случаи коронавирусной инфекции несколькими днями ранее, чего не было с 4 апреля.
Evo-rus.com 03:53
Единоборства
Макгрегора рассмешил комментарий Нурмагомедова о победе Гэтжи
Московский Комсомолец вчера в 18:51
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Москва, 10 мая 2020, 11:28 — REGNUM В России за прошедшие сутки выявлено 11 012 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах.
REGNUM 10 мая в 04:28
Общество
Россия вышла на третье место в мире по числу зараженных коронавирусом
Наша страна уже обогнала Италию. За последние сутки Россия вышла на третье место по числу подтвержденных случаев COVID-19.
Новый Омск вчера в 22:00
Политика
В Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за хамство
В Государственную думу России внесли законопроект о наказании чиновников за хамство.
Газета.Ru 02:50
Общество
Куйвашев анонсировал смягчение карантина в Свердловской области
Глава региона отметил, что наступившая неделя может стать решающей для Свердловской области при определении вопроса о продлении или снятия ограничительных мер.
Kursk.com вчера в 14:30
Политика
Путин объявил об окончании нерабочего периода
Президент России Владимир Путин заявил об окончании введенного из-а распространения коронавируса единого периода нерабочих дней в стране со вторника 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:55
Общество
В России зафиксировано 10 899 новых случаев заражения коронавирусом
В России зафиксировано 10 899 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 83 регионах.
Piter.tv 03:35
Общество
Кабмин РФ утвердил дополнительные выплаты семьям с детьми
Граждане России с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить разовую выплату в 10 тысяч руб. на каждого ребенка с 1 июня, сообщается в постановлении правительства.
Вести.Ru 03:11
Транспорт
Власти Москвы рассказали о системе, выявляющей авто без спецпропусков
Система "Карантин" позволяет точечно выявлять владельцев авто, у которых отсутствует спецпропуск для проезда по городу, рассказал журналистам руководитель Дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Евгений Леглер.
РИА Новости 03:54
Общество
На второй этап снятия ограничений могут выйти 11 регионов
Как считает вице-премьер, сейчас уже 11 субъектов имеют показатели, соответствующие не только первому, но даже и второму этапу снятия ограничений.
РИА Новости вчера в 12:50
Происшествия
Загоревшийся в больнице в Петербурге аппарат ИВЛ был новым
Аппарат искусственной вентиляции легких, загоревшийся во вторник в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, был новым, его установили в начале мая.
ТАСС 03:28
Общество
В Подмосковье продлены некоторые ограничения
В Подмосковье ограничения, связанные с работой экономики, продлены до 18 мая.
BFM.ru 01:24
Экономика
Банки захотели выдавать кредиты россиянам по-новому
Российские банки захотели выдавать кредиты по-новому.
Lenta.ru 01:42
Здоровье
В Ростовской области выявили ещё 88 носителей коронавируса
Ростов-на-Дону, 11 мая 2020, 11:04 — REGNUM В Ростовской области за сутки число подтверждённых случаев заражения коронавирусом увеличилось на 88, сообщили ИА REGNUM в региональном оперштабе 11 мая.
REGNUM вчера в 04:04
Общество
Главврач Боткинской больницы в Москве заразился коронавирусом
Ранее похожая история произошла с главным врачом больницы в Коммунарке.
Говорит Москва вчера в 16:02
Общество
В Москве стало обязательным ношение маски и перчаток в общественных местах
За нахождение в публичных местах без маски и перчаток придётся заплатить 4 тысячи рублей, если правонарушение совершено в общественном транспорте — 5 тысяч.
Говорит Москва вчера в 17:12
Футбол
Чинквини: «Я бы купил Алексея Миранчука. Головин ограничен физически»
Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Оресте Чинквини сравнил полузащитников Александра Головина («Монако») и Алексея Миранчука («Локомотив»).
Sport24.ru 02:56
Общество
Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом
Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
Резолюция с осуждением "нарушения прав человека в России" внесена в конгресс США, сообщила пресс-служба комитета по иностранным делам палаты представителей.
РИА Новости вчера в 16:09
Общество
108 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Свердловской области
За последние сутки в Свердловской области зарегистрировано 108 новых случаев коронавируной инфекции.
Московский Комсомолец Екатеринбург вчера в 04:18
Экономика
Сбербанк снижает ставки по ипотеке при регистрации в электронном виде
Сбербанк снижает ставки по ипотеке на 0,3 процентного пункта при регистрации сделок в электронном виде, сообщил банк.
РИА Новости 02:58
Общество
Путин рассказал о доплатах для сотрудников соцучреждений
Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам поручил установить доплаты для работников социальных учреждений сроком на три месяца — с 15 апреля по 15 июля.
RT на русском вчера в 09:40
Политика
МИД Украины назвали рассадником шизофрении
Внешнеполитическое ведомство Украины делает ненавистнические заявления и является "рассадником шизофрении".
Российская газета 02:32
Футбол
В «Ювентусе» недовольны тем, что Рабьо еще не вернулся в Турин
Gazzetta dello Sport отмечает, что большинство игроков «Ювентуса» уже в расположении клуба.
Sport24.ru 03:53
Единоборства
Усик отреагировал на вызов украинского борца Грицая
RT на русском вчера в 16:03
Общество
Вильфанд предсказал неоднородное лето в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью "Российской газете" рассказал, что предстоящее лето будет неоднородным.
Газета.Ru 02:21