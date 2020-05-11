Россияне, которые зарегистрировались как самозанятые и платили налоги, смогут в полном объеме вернуть уплаченные за 2019 год налог на доходы.

Путин пообещал вернуть самозанятым россиянам налоги за 2019 год

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