Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин решит судьбу бога в Конституции

«Можно предложить юридический текст, где упоминается, что Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняет память предков, передавших нам идеалы и веру в бога», — объяснила Хабриева вариант с упоминанием бога в Основном законе.
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Андрей Клишас
С учетом положений статьи 28 Конституции каждый гражданин вправе свободно исповедовать в современной России любую религию или не исповедовать никакой. Принцип светского государства незыблем.
— Андрей Клишас, российский политикТАСС 09:01

Подробнее о событии

Хабриева: подготовлена поправка в Конституцию с упоминанием Бога в историческом контексте

ТАСС10:49

Клишас рассказал, как в Конституции будут изложены тезисы о Боге

РИА Новости09:47

Клишас сказал, что вопрос об упоминании бога в Конституции решит Путин

Интерфакс09:41

Клишас: слова о Боге могут появиться в третьей статье Конституции

RT на русском10:28

Подготовлена поправка об упоминании бога в Конституции

Газета.Ru10:39

«Я вам это обещаю». Бога всё равно впишут в Конституцию, несмотря на отказ редактирования преамбулы, заявил «Фонтанке» сенатор Клишас

Фонтанка.Ру05:17

В Конституции появится отдельная статья про Бога

URA.Ru10:05
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 11:09, Ашберн
Армия и оружие

НАТО продолжит поддерживать турецких военных в Идлибе

На конференции после экстренного заседания Североатлантического совета, которое прошло 28 февраля текущего года по запросу Турции, генеральный секретарь НАТО Йен Столтенберг выразил Анкаре соболезнования по поводу смерти военных в сирийском Идлибе и заявил, что организация продолжит поддерживать Турцию.
Ореанда-Новости 09:45
Общество

Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
РИА Новости 01:49
Авто

Минпромторг расширил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей

Известия 10:10
Происшествия

В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Известия 10:24
Шоу-бизнес

Курникова и Иглесиас назвали дочь несуществующим русским именем

Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас назвали свою новорожденную дочь Машей.
Газета.Ru 08:27
Происшествия

Массовая драка произошла на выступлении Булановой в Рязани

Во время выступления певицы Татьяны Булановой в Рязани произошла массовая драка.
Известия 08:37
Общество

Из Москвы депортируют иностранцев, нарушивших изоляцию по коронавирусу

Из Москвы депортируют 88 иностранцев, нарушивших режим изоляции после прилета из Китая, пишет РБК со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Ведомости 09:52
Политика

В ЛНР задержали стрингера МИА «Россия сегодня»

Министерство государственной безопасности самопровозглашенной ЛНР задержало внештатного фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Виталия Ромаса.
РИА Новости 09:50
Экономика

Пятеро богатейших россиян за день потеряли $6 млрд из-за коронавируса

Пять богатейших россиян за один день потеряли в общей совокупности $6 млрд из-за эпидемии коронавируса COVID-19, который распространяется по всему миру с конца 2019 года и является возбудителем тяжелой пневмонии.
Известия 09:01
Армия и оружие

Песков: в Идлибе турецкие военные погибли вне наблюдательных постов

Турецкие военнослужащие в Идлибе в момент своей гибели находились вне зоны наблюдательных постов, когда происходило наступление террористов, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, 28 февраля на брифинге по итогам совещания членов Совбеза РФ.
Красная весна 08:30
Армия и оружие

Российские фрегаты с «Калибрами» направились к Сирии

Два российских фрегата с крылатыми ракетами «Калибр-НК» в настоящее время направляются в Средиземное море.
Lenta.ru 01:37
Армия и оружие

Лондон «отметился» по поводу ситуации в Идлибе

Комментируя ситуацию в Идлибе, где идёт военное противостояние Сирийской арабской армии и турецкого контингента, британский министр иностранных дел Доминик Рааб заявил: "Нет никакого оправдания такому вопиющему пренебрежению международным правом или моралью".
REGNUM 10:51
Общество

Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к родным

Воспитанник московского детского дома, который стал одним из первых посетителей тематического парка развлечений "Остров мечты", попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к родным.
ТАСС вчера в 09:45
Политика

В Кремле заявили о возможной встрече лидеров России и Турции в Москве

В феврале глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что встреча с Владимиром Путиным запланирована на 5 марта.
Говорит Москва 10:59
Происшествия

Пассажирка обвинила таксиста в домогательстве и извинилась

Управляющий директор креативного агентства MDK Мария Вылегжанина-Донская заявила, что ее хотел изнасиловать таксист Gett.
Известия 06:49
Армия и оружие

«Блумберг»: Эрдоган направил один пистолет на Запад, а другой держит у собственного виска

Из статьи: При президенте Реджепе Тайипе Эрдогане Турция обновила эту уникальную технику торга, умудрившись направить один пистолет в сторону Запада, а другой прижать к собственному виску.
Военное обозрение 10:48
Футбол

Определились пары 1/8 финала Лиги Европы

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы прошла 28 февраля в швейцарском Ньоне.
Газета.Ru 08:10
Армия и оружие

Украинский вице-адмирал считает, что Россия не сможет «взять» Одессу

У Украины достаточно сил, чтобы в случае морского конфликта не допустить высадку российских войск на берег, считает первый заместитель командующего ВМС Украины вице-адмирал Андрей Тарасов.
РИА Новости 07:36
Происшествия

В школе Зеленограда умерла ученица

В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Газета.Ru 07:57
Экономика

Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд

В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т. Почти весь объем поставок в Великобританию — это золото в слитках, следует из данных ФТС.
РБК 03:59
Религия

РПЦ попросила власти Петербурга передать ей ризницу Спаса на Крови

В пятницу некоторые СМИ сообщили, что митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий попросил власти Петербурга передать в ведение РПЦ сам Спас на Крови.
ТАСС 10:34
Политика

Баталину назначили замминистра труда и социальной защиты

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил замсекретаря генсовета "Единой России" Ольгу Баталину заместителем министра труда и социальной защиты, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 10:25
Общество

Болгария затормозила «Турецкий поток»

Lenta.ru 10:16
Общество

В АТОР назвали ударом ситуацию с турами в Италию из-за коронавируса

Первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович прокомментировал возможные убытки российских туроператоров в связи с распространением коронавируса.
RT на русском 10:53
Общество

В Азербайджане у россиянина нашли коронавирус

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в пятницу подтвержден на территории Азербайджана.
Российская газета 06:43
Общество

Автосалон в Женеве отменен из-за коронавируса

Коммерсантъ 06:26
Политика

В ГБР завершили допрос Порошенко

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) завершили допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко.
RT на русском 09:55
Биатлон

IBU вернул Норвегии бронзу смешанной эстафеты чемпионата Европы

Аргументы и Факты вчера в 21:54
Общество

Глава ВОЗ: в мире разрабатывается более 20 вакцин от коронавируса

Более 20 вакцин от нового коронавируса разрабатывается мировыми специалистами.
REGNUM 10:50
Происшествия

В Челябинске разгромили мемориал на месте убийства подростка

В центре Челябинска неизвестные разгромили стихийный мемориал на месте убийства 17-летнего подростка.
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