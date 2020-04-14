Коронавирус
Lenta.ruПутин заявил о падении интереса россиян к ипотеке
Президент России Владимир Путин заявил о падении интереса россиян к ипотеке. Об этом сообщается на сайте Кремля.
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Транспорт
Сервисы такси описали схему проверки пропусков пассажиров
Представитель «Ситимобил» сообщил РБК, что компания доведет информацию об установленном московским Дептрансом порядке проведения процедуры проверки цифровых пропусков пассажиров до партнеров.
РБК 16:15
Космос
Астероид «2020 GH2» пройдет завтра внутри орбиты Луны
Завтра, 15 апреля 2020 года, околоземный астероид 2020 GH2 произойдет очень близко, но на безопасном расстоянии от нашей планеты.
AstroNews.ru 13:32
Общество
Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим
Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС 12:15
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM 06:10
Политика
МИД: десятки школьников из России оказались в сложной ситуации в США
Несколько десятков российских школьников, прибывших осенью 2019 г. в США для обучения в американских образовательных учреждениях, оказались в сложном положении в условиях распространения коронавируса, сообщил МИД России.
Ведомости 13:32
Общество
Сформирован предварительный график вывозных рейсов до 20 апреля
В Росавиации рассказали о формировании предварительного графика вывозных рейсов до 20 апреля.
Вести.Ru 15:02
Здоровье
Число бессимптомных случаев коронавируса в РФ увеличилось до 30%
Растет число людей в РФ, у которых коронавирус протекает бессимптомно, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире "Первого канала" во вторник.
Интерфакс 14:47
Футбол
Максимилиан Филипп: Путин – большая фигура, он знает цену словам
В понедельник, 13 апреля, «Sport 24» опубликовал интервью с нападающим «Динамо» (Москва) – Максимилианом Филиппом.
ГЛАС.RU вчера в 07:48
Экономика
Forbes сообщил об антикризисном пакете правительства в триллион рублей
Правительство намерено выделить около триллиона рублей для поддержки экономики в условиях ограничительных мер по сдерживанию распространения коронавируса.
РИА Новости 16:07
Кино
Вышел трейлер фильма «Доктор Лиза» с Чулпан Хаматовой
Российский актёр Константин Хабенский опубликовал трейлер фильма «Доктор Лиза», рассказывающего об основательнице фонда «Справедливая помощь» Елизавете Глинке.
News.ru вчера в 11:49
Общество
В России зафиксировали 29-кратный рост покупок товаров для пикника
С начала объявленных президентом Владимиром Путиным выходных дней спрос на онлайн-заказы товаров для пикника вырос в 29 раз, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные маркетплейса Goods.ru.
РБК 13:07
Транспорт
ТАСС: водителей без пропусков не станут штрафовать за каждый проезд под камерой
Ранее газета "Коммерсантъ" писала, что московских водителей без пропусков со среды, 15 апреля, начнут штрафовать за каждый проезд под дорожной камерой видеонаблюдения.
Газета.Ru 16:38
Общество
Три дня халявы. Ubisoft раздает Assassin’s Creed II
Бесплатную раздачу игры Assassin’s Creed II начала 14 апреля компания Ubisoft на своем сайте.
ИА Красная Весна 14:59
Происшествия
В Кировской области коронавирус заподозрили еще у шести жителей
Тест-система выявила подозрение на коронавирус еще у шести жителей Кировской области, четверо из них приехали из Москвы, сообщает министерство здравоохранения региона.
РИА Новости вчера в 06:22
Шоу-бизнес
Пранкеры поговорили с Билли Айлиш о России от имени Греты Тунберг
РИА Новости вчера в 16:30
Экономика
МВФ оценил глубину падения российской экономики в условиях пандемии
По прогнозу МВФ, российская экономика по итогам 2020 г. сократится на 5,5% после роста на 1,3% в прошлом году.
Ведомости 08:46
Общество
В России отменили ограничения на продажу медицинских масок
Как сообщает РБК, в постановлении говорится о вводе моратория на решение правительства, принятого 6 апреля, которое разрешало оптовую торговлю масками, перчатками, марлей, респираторами и другими средствами защиты только АО «Росхимзащита», которое является дочерней компанией «Ростеха».
Gazeta.SPb 06:16
Космос
Рогозин похвалился «атлетичной красавицей»
News.ru 09:14
Политика
В США инициировано расследование возникновения коронавируса
Ранее ГЛАС сообщал, что для разработки вакцины против коронавируса из США в Россию привезли штамм.
ГЛАС.RU 01:29
Происшествия
Саратовским школьникам включили порно во время дистанционного урока
РИА Новости вчера в 15:07
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
Здоровье
ВОЗ назвала коронавирус в 10 раз опаснее свиного гриппа
Всемирная организация здравоохранения назвала новый коронавирус в десять раз опаснее свиного гриппа, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.
Мойка78 вчера в 23:36
Футбол
Обозреватель на ТВ: «Конте переоценён»
Конте переоценен, он вылетел с «Интером» из Лиги чемпионов после первого раунда и падает все ниже в Серии А. Его били «Ареццо» и «Аталанта», - добавил обозреватель.
Евро-футбол.ру 15:49
Здоровье
Комаровский объяснил, почему не все заболевают коронавирусом
Обо всем рассказал телеведущий и врач Евгений Комаровский. Он заявил, что не все люди заражаются коронавирусом после контакта с больными.
Gazeta.SPb 16:33
Общество
Саудовский принц назвал семейными отношения с Россией
Ведущая напомнила, что пять недель назад между Эр-Риядом и Москвой произошел «довольно неприятный развод», и уточнила, в каком состоянии сейчас отношения между странами, спросив, может ли ценовая война потенциально возобновиться через пару лет.
РБК 12:43
Политика
Путин заявил об экстраординарных мерах для борьбы с коронавирусом
Президент России Владимир Путин считает, что для остановки распространения коронавируса требуется прибегнуть к экстраординарным мерам.
Газета.Ru 11:27
Гаджеты
Motorola 22 апреля представит флагманский смартфон
Компания Motorola готовит к выпуску новые флагманские смартфоны Motorola Edge и Edge+.
Piter.tv 04:00
Экономика
Букмекерские конторы исключили из системообразующих предприятий
Ранее Генпрокуратура поручила ведомству проверить, как букмекерские конторы попали в список из 646 системообразующих для российской экономики предприятий.
Коммерсантъ 14:15
Гаджеты
Bloomberg раскрыл изменения в дизайне новых iPhone
Топовые iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max позаимствуют элементы дизайна у iPad Pro 2018, информирует Bloomberg.
Профиль вчера в 14:43
Общество
Роструд уточнил обязательства по выплатам зарплат на фоне вируса
Работодатели не могут отказаться начислять своим сотрудникам зарплату, ссылаясь на обстоятельства непреодолимой силы из-за ограничений для борьбы с коронавирусом.
РБК 09:45