Коронавирус

РБКРБКПутин заявил о резком падении числа ипотечных кредитов в России

Число новых ипотечных кредитов в российских банках резко упало за первую неделю апреля, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Его слова приводит пресс-служба Кремля. Глава государства добавил, что это отразится на строительной отрасли и на смежных секторах.
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Путин заявил о резком падении числа ипотечных кредитов в России

РБК08:39

Путин: пандемия не должна стать шоком для госуправления

Вести.Ru07:38

Путин констатировал резкое падение числа новых ипотечных кредитов в начале апреля

Интерфакс07:33

Путин: резкое падение ипотеки угрожает строительной отрасли

РИА Новости07:08

Путин заявил о резком падении числа новых ипотечных кредитов в апреле

РЕН ТВ07:06

Путин сообщил о резком снижении числа ипотечных кредитов в России

Комсомольская правда07:00

Путин заявил о падении интереса россиян к ипотеке

Lenta.ru07:23
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Общество

Почти миллион пропусков на передвижение по Москве аннулируют

Почти миллион цифровых пропусков на передвижение по Москве из 3,2 млн оформленных будут аннулированы.
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Наука

Кабаны начали вытеснять других животных из зоны отчуждения Фукусимы

N+1 вчера в 09:27
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Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по питанию в режиме самоизоляции

Во вторник, 14 апреля, Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте рекомендации о питании в режиме самоизоляции.
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Политика

Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Госдума на заседании во вторник, 14 апреля, приняла в третьем, окончательном чтении закон о корректировке Дня окончания Второй мировой войны.
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Общество

Китайские медэксперты оценили действия России в борьбе с коронавирусом

Медицинские эксперты из Китая, которые прибыли в Россию для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, оценили меры против коронавируса, принятые российскими властями.
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Космос

В небе над Благовещенском столкнулись звезды

Робот-телескоп, установленный в Благовещенском педуниверситете, в День космонавтики зафиксировал очень мощное взрывоподобное явление.
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Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна

Фото: Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна Примечательно, что во время карантина Ольга, как и многие российские знаменитости, стала более активно вести странички в социальных сетях.
Bimru.ru 09:22
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Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
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Политика

Путин пригрозил губернаторам посадками до 7 лет

Путин пригрозил губернаторам статьей за преступную халатность в случае, если они "недоработают" в борьбе с коронавирусом.
Московский Комсомолец вчера в 11:31
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Шоу-бизнес

Представитель Бабкиной рассказал о ее состоянии после выхода из комы

Певица Надежда Бабкина находится в сознании и стабильном состоянии, передает ТАСС со ссылкой на ее концертного директора Сергея Гороха.
Газета.Ru 09:48
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Происшествия

В Новосибирске умер первый пациент с коронавирусом

В Новосибирске скончался первый пациент с подтвержденным коронавирусом.
Известия 10:29
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Общество

Салоны красоты и обувные мастерские откроются в Саратовской области

Новости Саратова 10:07
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Здоровье

Единороссы передали 100 тыс. медицинских масок псковским медикам

Секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак передал медикам Псковской области 100 тысяч медицинских масок для работы в условиях коронавируса.
ТАСС 10:49
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Политика

Лавров прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

Глава российского МИД Сергей Лавров во время видеоконференции с журналистами назвал "циничными и возмутительными" действия муниципалитета Праги, принявшего беспрецедентное для республики решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу.
Российская газета 06:34
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Политика

На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
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Происшествия

В Севастополе 16 человек проверяются на наличие коронавируса

Севастополь, 14 апреля 2020, 17:25 — REGNUM У мужчины, который ранее приехал в Севастополь из Москвы и предположительно заразил свою мать, пока не подтвердили коронавирус, но, скорее всего, он тоже инфицирован.
REGNUM 10:25
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Происшествия

Более 30 человек погибли в результате торнадо, обрушившегося на США

В США не менее 33 человек погибли в результате торнадо и сильного ветра, обрушившихся на юго-восточные штаты.
Вести.Ru вчера в 21:26
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Политика

Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов

Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
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Здоровье

Бочаров проверил строительство новой инфекционной больницы в Волжском

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел в Волжском выездное совещание на площадке строительства новой инфекционной больницы.
Волгоградская правда 02:34
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Гаджеты

Xiaomi представила беспроводные наушники Redmi AirDots S

Сегодня Xiaomi официально представила новые наушники под названием Redmi AirDots S. Внешне наушники ничем не отличаются от оригинальной модели.
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Музыка

75 лет назад родился Ричи Блэкмор

Россия – Культура 09:25
Общество

Правительство выделило три миллиарда рублей на выплаты медикам

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о выделении из резервного фонда правительства 3,1 млрд рублей на выплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом.
Газета.Ru 07:19
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Политика

Трамп обвинил губернатора Нью-Йорка в сепаратизме

Президент США Дональд Трамп назвал губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо неблагодарным и обвинил в сепаратизме.
ИА Красная Весна 10:21
Общество

Шестеро детей заразились коронавирусом в Ростовской области

Число детей, заразившихся коронавирусом в Ростовской области, выросло до шести.
1rnd.ru 10:01
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Экономика

МВФ предрек рост мировой экономики в 2021 году

«Исходя из предположения, что пандемия завершится во второй половине 2020 года, а меры, предпринимаемые странами по всему миру, окажутся эффективными для предотвращения массового банкротства фирм, продолжительной безработицы и глобальных финансовых проблем, мы прогнозируем рост глобальной экономики на 5,8% в 2021 году», — говорится в докладе.
Известия 09:22
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Наука

В Китае нашли лекарство против тяжелой пневмонии при коронавирусе

Ученые из Китая провели исследование и выявили лекарство, позволяющее снизить риск развития тяжелой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.
Gazeta.SPb 10:38
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Общество

Инфекционист Никифоров назвал жесткий карантин опасным

Жесткие карантинные меры во время пандемии коронавируса не всегда могут пойти во благо.
Вечерний курьер 02:29
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Здоровье

Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, американский врач Деррик Смит оказался в последние минуты с больным, когда он подключал к нему аппарат искусственной вентиляции лёгких.
ToDay News Ufa вчера в 04:35
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Религия

Патриарх Кирилл разрешил верующим освящать пасхальные куличи дома

РБК 05:41
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Экономика

Банки заметили снижение уровня самоизоляции россиян

В ВТБ сообщили, что в конце второй недели самоизоляции по сравнению с первой неделей увеличился объем снятия наличных, на треть возросло число поездок на транспорте, в 3,5 раза увеличились траты в салонах красоты.
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Как работают Яндекс.Новости?
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