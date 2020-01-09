Армия и оружие
RT на русскомПутин с борта ракетного крейсера понаблюдал за учениями в Чёрном море
Российский лидер Владимир Путин понаблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Чёрном море с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов». В ходе манёвров были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка и свыше 40 летательных аппаратов.
Читать в источнике
Оценить416
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 12:09, Ашберн
Политика
Спикера парламента Абхазии госпитализировали с сердечным приступом
Спикеру парламента Абхазии Валерию Кварчии стало плохо после совещания с участием депутатов по поводу ситуации в республике.
Политика
Зеленский предложил Лондону вместе расследовать авиакатастрофу в Иране
Украинский президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном предложил британской стороне принять участие в расследовании авиакатастрофы в Иране.
Общество
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Армия и оружие
Появилось новое фото «части ракеты» с места крушения самолета в Иране
В Сети выложили новую фотографию якобы с места авиакатастрофы Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Иране.
Общество
Новогоднее обращение Путина посмотрела почти половина россиян
Трансляцию новогоднего обращения президента России Владимира Путина посмотрела почти половина россиян, следует из поступивших в РБК данных компании Mediascope.
Теннис
Медведев обыграл Шварцмана и вывел сборную России в полуфинал ATP Cup
Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Аргентины Диего Шварцманом во второй четвертьфинальной игре турнира ATP Cup в Сиднее (Австралия).
Общество
Музей мадам Тюссо убрал фигуры принца Гарри и Меган Маркл
Лондонский Музей мадам Тюссо убрал восковые фигуры британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл из раздела экспозиции, посвященной королевской семье.
Гаджеты
Выходит новая версия хита продаж Redmi Note 8 Pro
Уже завтра желающие смогут купить Redmi Note 8 Pro в новом ярком цвете Orange Twilight, причем покупателям будут предложены две версии, оснащенные 6/128 и 8/128 ГБ памяти.
Происшествия
Леонардо ДиКаприо спас упавшего за борт туриста в Карибском море
Леонардо ДиКаприо получил мировую известность после съемок в фильме "Титаник".
Кино
Кэмерон показал, как будет выглядеть новый «Аватар»
Режиссер Джеймс Кэмерон впервые показал, как будут выглядеть новые фильмы франшизы "Аватар".
Происшествия
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Общество
Жену Павла Погребняка выгнали из такси в Москве
Жену российского футболиста Павла Погребняка Марию выгнал из автомобиля таксист и выбросил на дорогу ее вещи.
Общество
В Госдуму внесен закон об освобождении ветеранов ВОВ от платы за ЖКХ
Законопроект об освобождении участников Великой Отечественной войны от необходимости вносить плату за пользование жилым помещением внесен в Госдуму.
Игры
«Поймай рыцаря»: первый за три месяца тизер нового Batman: Arkham
Аналогичная запись была и у первого тизера. Судя по всему, это новый логотип полицейского департамента Готэма.
Происшествия
В Петербурге арестовали водителя, насмерть сбившего двух подростков
Как стало известно ранее, 7 января Бегунов сбил двух людей на пешеходном переходе у дома №9 по проспекту Тореза.
Биатлон
Российские биатлонистки вышли на второе место в Кубке наций
Биатлонистки сборной России, несмотря на провал в спринтерской гонке на четвертом этапе Кубка мира, получили заветные очки в Кубке наций, передает "Чемпионат".
Общество
Названы самые редкие имена новорожденных в России
В Едином реестре ЗАГС появился список самых популярных и самых редких имен для новорожденных в России в 2019 году.
Хоккей
«Автомобилист» победил «Адмирал»
12 января Автомобилист сыграет против ЦСКА в гостях. В тот же день Адмирал примет Ак Барс.
Происшествия
Омская школьница зарезала мать, заставшую ее в постели с любовником
Настоящая семейная драма разыгралась в ночь на 31 декабря в Омске, где 15-летняя девочка вместе с 18-летним возлюбленным жестоко расправилась с заставшей ее в интимный момент матерью, сообщает региональное управление СКР.
Происшествия
Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.
Армия и оружие
СБУ обвинила Россию в попытке подрыва экс-командира ВСУ в Харькове
Как сообщает пресс-служба СБУ, попытку подорвать одного из экс-командиров разведывательных подразделений ВСУ совершил харьковчанин, завербованный спецслужбами России.
Происшествия
В Саратовской области пятилетний мальчик случайно застрелил отца
Хоккей
СКА расторг контракт с Ларионовым
Санкт-Петербургский хоккейный клуб СКА решил расстаться с нападающим Игорем Ларионовым, пишет News.ru со ссылкой на фан-клуб команды.
Экономика
Мосбиржа зафиксировала рекордный приток частных инвесторов
Санкт-Петербургская биржа, специализирующаяся на торгах акциями иностранных компаний, в прошлом году зафиксировала трехкратный прирост счетов – с 910 000 до 3,06 млн шт.
Футбол
«Спартак» поставит Нетто памятник возле своего стадиона
Происшествия
В Воронеже пропавшего 18-летнего курьера нашли мертвым
Единственной зацепкой был мобильный телефон юноши – его нашли возле лесопилки по ул. Морозова на следующий день после исчезновения молодого человека.