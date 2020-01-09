Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомПутин с борта ракетного крейсера понаблюдал за учениями в Чёрном море

Российский лидер Владимир Путин понаблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Чёрном море с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов». В ходе манёвров были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка и свыше 40 летательных аппаратов.
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Путин с борта ракетного крейсера понаблюдал за учениями в Чёрном море

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Путин понаблюдал за запуском «Кинжала» в Черном море

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В СНБО отказались озвучивать еще три версии крушения Boeing в Иране

Как отметил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире телеканала "Украина 24", основной версии пока не существует, передает "Радио Свобода".
Московский Комсомолец 10:27
Армия и оружие

Путин призвал укрепить статус России как ведущей морской державы

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия в XXI веке должна сохранить и укрепить статус одной из ведущих морских держав.
RT на русском 09:31
Происшествия

Пятилетний мальчик случайно застрелил отца из ружья

Вести.Ru 08:01
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В КСИРе назвали цель ракетного удара Ирана по военной базе США в Ираке

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Политика

Президент Абхазии допустил введение чрезвычайного положения в стране

Силовые структуры Абхазии перешли на усиленный режим несения службы, а при необходимости в стране может быть введено чрезвычайное положение, заявил президент страны Рауль Хаджимба.
РБК 10:24
Финансы

Официальный курс евро упал на 1,3 рубля

Центробанк России установил официальный курс евро к рублю. Он снизился на 1,3222 рубля и составил 68,05 рубля.
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Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета вчера в 16:33
Общество

Украинский боксер Ломаченко выложил видео с российскими солдатами

Действующий чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBC и WBO выложил ролик на религиозную тематику.
Газета.Ru 09:39
Энергетика

Лукашенко объяснил сложность переговоров с Путиным по нефти

Лидерам Белоруссии и России не удалось договориться о контракте на поставку нефти из-за завышенных требований России, считает белорусский президент Александр Лукашенко.
РБК 10:01
Политика

Глава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»

BFM.ru 09:09
Происшествия

В Ухте загорелся нефтеперерабатывающий завод

На нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла» в Ухте произошел пожар.
BFM.ru 10:25
Политика

Генсек ОБСЕ получил письмо о ситуации вокруг Sputnik Эстония

Ситуация вокруг Sputnik Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения уголовных дел в случае, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией.
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Общество

Суд продлил домашний арест Калви

Басманный суд Москвы в четверг продлил на месяц домашний арест основателя Baring Vostok американца Майкла Калви и топ-менеджера инвестфонда француза Филиппа Дельпаля, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 09:10
Футбол

«Зенит» снял задачу возвращения в ФНЛ перед второй командой

По данным matchtv.ru, перед «Зенитом-2» не будет ставиться задачи выхода в ФНЛ, где фарм-клуб петербуржцев провел 4 сезона.
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Армия и оружие

Возле побережья Украины заметили разведывательный корабль ФСБ

Украинские военные заметили корабль пограничной охраны ФСБ России рядом с побережьем Азовского моря.
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Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Российская газета 07:49
Общество

Названы самые редкие имена для новорожденных в России

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Футбол

ЦСКА объявил о переходе форварда Шкурина

Газета.Ru 09:19
Кино

Новый персонаж появится в седьмом сезоне «Сватов»

На новую роль в сериале «Сваты» взяли 12-летнюю актрису Марию Тарасову. Девочка появится в седьмом сезоне проекта.
ИнфоСМИ вчера в 05:15
Армия и оружие

Военную полицию России может возглавить генерал с сирийским опытом

Кураленко рассматривается в качестве приоритетного кандидата на пост главы военной полиции из-за своей «сирийской биографии», считает офицер центрального аппарата Минобороны России: он с самого начала операции в Сирии входил в руководящий состав российской группировки, занимаясь планированием боевых и реализацией дипломатических задач.
Ведомости 07:44
Биатлон

Норвежка Ройселанн выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Германии

РИА Новости 09:50
Общество

Суд предписал снести постройки мусорного полигона в Шиесе

РБК 07:09
Футбол

«Зенит» показал сборную десятилетия

Евро-футбол.ру 08:15
Теннис

Медведев обыграл Шварцмана и вывел сборную России в полуфинал ATP Cup

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Аргентины Диего Шварцманом во второй четвертьфинальной игре турнира ATP Cup в Сиднее (Австралия).
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Хоккей

СКА расторг контракт с Игорем Ларионовым

СКА объявил о расторжении контракта с форвардом Игорем Ларионовым-младшим. Клуб сообщил, что у хоккеиста усугубилось повреждение.
Спорт день за днем 07:33
Политика

Зеленский предложил Лондону вместе расследовать авиакатастрофу в Иране

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном предложил британской стороне принять участие в расследовании авиакатастрофы в Иране.
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Наука

Как прожить дольше: напиток долгожителей назвали китайские ученые

Китайские ученые провели исследование, в результате которого выяснили, что регулярное употребление чая увеличивает продолжительность жизни, а также способствует профилактике ряда сердечно-сосудистых и атеросклеротических заболеваний, пишет журнал European Journal of Preventive Cardiology.
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Здоровье

Новый вид коронавируса вызвал вспышку вирусной пневмонии в Китае

Новый вид коронавируса стал причиной вспышки вирусной пневмонии в китайском Ухане, сообщают местные СМИ.
Интерфакс вчера в 21:05
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Джан Яман назван лучшим турецким актером года

Актер Джан Яман был признан лучшим турецким актером сезона 2019/2020 по итогам опроса издания Gecce.
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Советский и российский ракетный крейсер, второй корабль проекта 1164 «Атлант», входит в состав Северного флота. Построен на судостроительном заводе имени 61 коммунара в Николаеве. Назван в честь Министра обороны СССР Маршала Советского Союза Д. Ф. Устинова. Находится в строю с 1986 года. В 1994-1997, 2001 и 2011-2016 годах проходил ремонт и модернизацию.
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