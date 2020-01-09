Армия и оружие
RT на русскомПутин с борта ракетного крейсера понаблюдал за учениями в Чёрном море
Российский лидер Владимир Путин понаблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Чёрном море с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов». В ходе манёвров были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка и свыше 40 летательных аппаратов.
Читать в источнике
Оценить311
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 10:38, Ашберн
Политика
В СНБО отказались озвучивать еще три версии крушения Boeing в Иране
Как отметил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире телеканала "Украина 24", основной версии пока не существует, передает "Радио Свобода".
Армия и оружие
Путин призвал укрепить статус России как ведущей морской державы
Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия в XXI веке должна сохранить и укрепить статус одной из ведущих морских держав.
Политика
Президент Абхазии допустил введение чрезвычайного положения в стране
Силовые структуры Абхазии перешли на усиленный режим несения службы, а при необходимости в стране может быть введено чрезвычайное положение, заявил президент страны Рауль Хаджимба.
Финансы
Официальный курс евро упал на 1,3 рубля
Центробанк России установил официальный курс евро к рублю. Он снизился на 1,3222 рубля и составил 68,05 рубля.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Общество
Украинский боксер Ломаченко выложил видео с российскими солдатами
Действующий чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBC и WBO выложил ролик на религиозную тематику.
Энергетика
Лукашенко объяснил сложность переговоров с Путиным по нефти
Лидерам Белоруссии и России не удалось договориться о контракте на поставку нефти из-за завышенных требований России, считает белорусский президент Александр Лукашенко.
Происшествия
В Ухте загорелся нефтеперерабатывающий завод
На нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла» в Ухте произошел пожар.
Политика
Генсек ОБСЕ получил письмо о ситуации вокруг Sputnik Эстония
Ситуация вокруг Sputnik Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения уголовных дел в случае, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией.
Общество
Суд продлил домашний арест Калви
Басманный суд Москвы в четверг продлил на месяц домашний арест основателя Baring Vostok американца Майкла Калви и топ-менеджера инвестфонда француза Филиппа Дельпаля, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Футбол
«Зенит» снял задачу возвращения в ФНЛ перед второй командой
По данным matchtv.ru, перед «Зенитом-2» не будет ставиться задачи выхода в ФНЛ, где фарм-клуб петербуржцев провел 4 сезона.
Общество
Ошибка при заваривании чая превращает напиток в яд
Армия и оружие
Возле побережья Украины заметили разведывательный корабль ФСБ
Украинские военные заметили корабль пограничной охраны ФСБ России рядом с побережьем Азовского моря.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Футбол
ЦСКА объявил о переходе форварда Шкурина
Кино
Новый персонаж появится в седьмом сезоне «Сватов»
На новую роль в сериале «Сваты» взяли 12-летнюю актрису Марию Тарасову. Девочка появится в седьмом сезоне проекта.
Армия и оружие
Военную полицию России может возглавить генерал с сирийским опытом
Кураленко рассматривается в качестве приоритетного кандидата на пост главы военной полиции из-за своей «сирийской биографии», считает офицер центрального аппарата Минобороны России: он с самого начала операции в Сирии входил в руководящий состав российской группировки, занимаясь планированием боевых и реализацией дипломатических задач.
Футбол
«Зенит» показал сборную десятилетия
Теннис
Медведев обыграл Шварцмана и вывел сборную России в полуфинал ATP Cup
Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Аргентины Диего Шварцманом во второй четвертьфинальной игре турнира ATP Cup в Сиднее (Австралия).
Хоккей
СКА расторг контракт с Игорем Ларионовым
СКА объявил о расторжении контракта с форвардом Игорем Ларионовым-младшим. Клуб сообщил, что у хоккеиста усугубилось повреждение.
Политика
Зеленский предложил Лондону вместе расследовать авиакатастрофу в Иране
Украинский президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном предложил британской стороне принять участие в расследовании авиакатастрофы в Иране.
Наука
Как прожить дольше: напиток долгожителей назвали китайские ученые
Китайские ученые провели исследование, в результате которого выяснили, что регулярное употребление чая увеличивает продолжительность жизни, а также способствует профилактике ряда сердечно-сосудистых и атеросклеротических заболеваний, пишет журнал European Journal of Preventive Cardiology.
Здоровье
Новый вид коронавируса вызвал вспышку вирусной пневмонии в Китае
Новый вид коронавируса стал причиной вспышки вирусной пневмонии в китайском Ухане, сообщают местные СМИ.
Культура
Джан Яман назван лучшим турецким актером года
Актер Джан Яман был признан лучшим турецким актером сезона 2019/2020 по итогам опроса издания Gecce.