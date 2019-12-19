Путин имел в виду, что по Конституции сейчас пост президента нельзя занимать больше двух сроков подряд, а не подряд — можно. Когда президент произносил эти слова, его мимика выражала волнение.

Путин с интересной мимикой сказал про отмену двух сроков подряд

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