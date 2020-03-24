Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил президента РФ Владимира Путина осмотреть новую больницу для пациентов с коронавирусом с вертолета, как только ее достроят.

Собянин пригласил Путина осмотреть новую больницу, когда ее достроят

Политика Путин созвал совещание по коронавирусу Президент России Владимир Путин созвал совещание для обсуждения ситуации с распространением коронавируса, сообщает РИА "Новости".

Общество ВОЗ: США могут стать новым эпицентром пандемии коронавируса Из-за очень быстрого распространения коронавирусной инфекции на территории США, наблюдаемого в последние дни, именно США могут стать новым эпицентром пандемии, пишет Reuters.

Политика В Госдуме ответили на стихи Шнурова про Крым Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек стихами ответил музыканту Сергею Шнурову на его критическое стихотворение о "никем не признанном" полуострове.

Происшествия Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.

Экономика Qiwi планирует закрыть Рокетбанк Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.

Общество Шесть случаев заражения коронавирусом подтвердились в Подмосковье Медики 24 марта обнаружили коронавирус COVID-19 у ещё шести жителей Московской области, сообщает оперативный штаб по региону.

Экономика «Альфа-групп» Фридмана и партнеров отдаст 1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом Акционеры консорциума «Альфа-групп» (принадлежит Михаилу Фридману, Герману Хану и Алексею Кузьмичеву) решили передать годовую прибыль инвестиционной компании А1 в размере 1 млрд рублей оперативному штабу по противодействию коронавирусу на борьбу с распространением инфекции.

Общество Гидрометцентр спрогнозировал теплые весну и лето Средние значения температуры воздуха в России с апреля по сентябрь будут около нормы или немного выше, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному метеорологическому дню и Дню работников гидрометеорологической службы России.