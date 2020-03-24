Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСобянин пригласил Путина осмотреть новую больницу, когда ее достроят

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил президента РФ Владимира Путина осмотреть новую больницу для пациентов с коронавирусом с вертолета, как только ее достроят.
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Собянин пригласил Путина осмотреть с вертолета новую больницу для пациентов с COVID-19

Известия08:22

Собянин предложил Путину осмотреть строящуюся больницу в ТиНАО с вертолета

Вечерняя Москва08:15

Путин осмотрит новую больницу для зараженных коронавирусом

Российская газета08:14

Путин с вертолета осмотрит новый центр для зараженных коронавирусом

Lenta.ru08:06

Собянин пригласил Путина осмотреть Коммунарку с вертолета

Газета.Ru08:01

Путин планирует осмотреть с вертолета новую больницу для больных коронавирусом

ТАСС07:46

Путин намерен осмотреть больницу в Коммунарке

РИА Новости08:04
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Общество

Льва Лещенко госпитализировали в больницу в Коммунарке

РБК 09:20
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В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
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Токио и МОК договорились отложить Олимпиаду на 2021 год

BFM.ru 08:50
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В России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 09:27
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Путин созвал совещание по коронавирусу

Президент России Владимир Путин созвал совещание для обсуждения ситуации с распространением коронавируса, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:31
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Путин в желтом защитном костюме от коронавируса попал на видео

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ВОЗ: США могут стать новым эпицентром пандемии коронавируса

Из-за очень быстрого распространения коронавирусной инфекции на территории США, наблюдаемого в последние дни, именно США могут стать новым эпицентром пандемии, пишет Reuters.
Remedium.ru 09:44
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Накануне, 23 марта, десять самолетов ВКС России доставили военных вирусологов и медоборудование в Италию.
Известия 06:59
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В России за нарушение карантина вводится наказание до семи лет тюрьмы

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Ольга Бузова и Елена Степаненко стали соведущими нового проекта на телеканале "Россия 1".
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Офис Зеленского: Карантин на Украине, может быть, закончится в мае

Киев, 24 марта 2020, 13:08 — REGNUM Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив считает, что карантин в стране закончится, возможно, в мае.
REGNUM 06:08
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Сергею Жукову из-за опухоли «отрезали половину тела»

Актуальные Новости 09:18
Армия и оружие

Корабли НАТО объявились в Черном море

Постоянная группировка кораблей НАТО SNMG-2 вошла в Черное море.
Вести.Ru вчера в 07:53
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Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН

Народные новости вчера в 10:21
Политика

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в ЮАР

Lenta.ru 09:11
Общество

МИД призвал застрявших за рубежом россиян немедленно сообщить о себе

Формирование списков на выезд граждан РФ из стран, где введены ограничения из-за распространения коронавируса, завершается в 14:00 26 марта по местному времени.
ТАСС 07:44
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В Госдуме ответили на стихи Шнурова про Крым

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек стихами ответил музыканту Сергею Шнурову на его критическое стихотворение о "никем не признанном" полуострове.
РИА Новости вчера в 16:09
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Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками

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Qiwi планирует закрыть Рокетбанк

Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.
Газета.Ru 09:57
Общество

В Крыму зафиксированы шесть случаев заболевания коронавирусом

В Республике Крым зафиксированы шесть новых случаев заражения коронавирусом.
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В UFC нашли место для боя Нурмагомедова и Фергюсона

Президент UFC Дана Уайт нашел место проведения турнира UFC 249, на котором сразятся Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.
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Диана Гурцкая впервые показала фото без очков

Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
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Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
Общество

Шесть случаев заражения коронавирусом подтвердились в Подмосковье

Медики 24 марта обнаружили коронавирус COVID-19 у ещё шести жителей Московской области, сообщает оперативный штаб по региону.
News.ru 07:18
Экономика

«Альфа-групп» Фридмана и партнеров отдаст 1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Акционеры консорциума «Альфа-групп» (принадлежит Михаилу Фридману, Герману Хану и Алексею Кузьмичеву) решили передать годовую прибыль инвестиционной компании А1 в размере 1 млрд рублей оперативному штабу по противодействию коронавирусу на борьбу с распространением инфекции.
Forbes 09:26
Общество

В России за сутки выявили рекордное число новых больных коронавирусом

В России за последние сутки зарегистрирован 61 случай заболевания коронавирусной инфекцией нового типа в шести регионах, сообщил оперативный штаб.
Югополис 22 марта в 09:49
Общество

Гидрометцентр спрогнозировал теплые весну и лето

Средние значения температуры воздуха в России с апреля по сентябрь будут около нормы или немного выше, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному метеорологическому дню и Дню работников гидрометеорологической службы России.
РБК вчера в 18:21
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Экспериментальный препарат из США испытывают на больном COVID-19

Находящемуся в критическом состоянии пациенту пражской специализированной больницы Na Bulovce с новым коронавирусом во вторник начали подавать экспериментальное лекарство Remdesivir, которое специально для него было заказано в США, где оно также проходит практические испытания в качестве препарата против коронавируса, сообщил журналистам глава минздрава Чехии Адам Войтех.
РИА Новости 09:19
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За просмотр федеральных телеканалов не хотят платить 96% россиян

Лишь 2% участников опроса на площадках Rambler Group заявили, что готовы платить за просмотр федеральных каналов, потому что "без них не обойтись".
Газета.Ru 09:24
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