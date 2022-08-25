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Путин: санкции не помешали наполнению бюджета

Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с руководителем ФНС Даниилом Егоровым.
Московский Комсомолец
В ходе беседы с руководителем налогового ведомства президент отметил, что «наполняемость бюджета идет нужными темпами, несмотря на трудности, создаваемые недоброжелателями и завистниками РФ».
Московский Комсомолец
Владимир Путин также обратил внимание на доходность нефтегазовой отрасли.
ИА SM-News
Егоров в ходе доклада главе государства сообщил, что консолидированный бюджет России вырос в первом полугодии на 32%.
Московский Комсомолец

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Путин: санкции не помешали наполнению бюджета
Московский Комсомолец07:28
В Кремле Владимир Путин принял Даниила Егорова, главу Федеральной налоговой службы
Первый канал07:22
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