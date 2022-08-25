Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в Twitter выложила картину-пародию на произведение Владимира Серова "Ходоки и В.И. Ленин" с изображенными на ней президентом России Владимиром Путиным и дипломатами Евросоюза.
Представители эстонских портов Мууга и Силламяэ обеспокоены риском самопроизвольного взрыва из-за длительного хранения удобрений в ненадлежащих условиях складов, сообщили местные власти порталу национального телерадиовещания ERR.
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, задержанный по уголовной статье о дискредитации Вооруженных сил России, перед началом заседания заявил журналистам, что не признает свою вину, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Более 300 миллионов гривен (около 8 миллионов долларов), принадлежащих сыну экс-президента Украины Виктора Януковича Александру и ранее арестованных в рамках уголовного дела, передали на нужны украинской армии, сообщает в четверг пресс-служба офиса генпрокурора.
Ожидается резкий переход от летней жары к осенней прохладе в Центральной России, температура днем 1 сентября составит 13-17 градусов, сообщил в своем Telegram-канале руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.