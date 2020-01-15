Политика Кадыров назначил исполняющего обязанности главы Чечни Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил исполняющим обязанности руководителя республики председателя правительства региона Муслима Хучиева.

Политика Путин предложил изменить Конституцию Президент России Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию.

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Политика Мутко прокомментировал отставку правительства Ранее сообщалось, что что правительство России во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым уходит в отставку.

Армия и оружие Опубликован момент столкновения между российскими и американскими военными в Сирии После появления информации о военном столкновении между российскими и американскими военнослужащими на севере Сирии, была опубликована фотография, которая, предположительно, и демонстрирует момент встречи американских и российских военных, с последующим, как сообщают источники, конфликтом, переросшим в драку.

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