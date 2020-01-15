Политика

RT на русскомRT на русскомПутин высказался о количестве президентских сроков

Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, высказался о количестве президентских сроков.
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Путин оценил необходимость ограничения числа президентских сроков

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Путин счел непринципиальным вопрос о числе президентских сроков

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Путин высказался о количестве президентских сроков

RT на русском05:20

Третьего срока не будет: Путин расставил «точки» в вопросе преемника - есть «жёсткие требования»

Царьград05:15

Путин согласен, что одно и то же лицо не должно быть президентом более двух сроков подряд

ФАН05:09
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Президент России Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию.
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Компания MSI решила выпустить сразу побольше разных видеокарт Radeon RX 5600 XT и представила четыре модели.
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Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер отметил, что в 2020 году в организации ожидают похожей по сложности ситуации на российском авторынке: "Прогноз - 1,72 млн единиц, то есть дальнейшее понижение на 2,1% относительно уровня, достигнутого в 2019 году".
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подшутил над своими футболистами. Он в шутку призвал их копать и искать нефть.
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Пресс-служба «Краснодара» сообщила соперников «быков» на первом сборе в Испании.
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В «Нафтогазе» поделились впечатлениями от встречи с Путиным

Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе газовых переговоров.
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Биатлонистка Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге

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По мнению авторов работы, старейшая из найденных частиц могла сформироваться в период активного звездообразования порядка 7 млрд лет назад, и эти звезды наработали ту пыль, которая имеет возраст 4,9 млрд лет и была обнаружена в метеорите.
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Мутко прокомментировал отставку правительства

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В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
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Василий Березуцкий: в Голландии не особо любят Россию и США

Экс-защитник ЦСКА Василий Березуцкий поведал, как в Нидерландах относятся к России и США.
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Корейский премиум-бренд представил свой первый кроссовер Genesis GV80.
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Трансляцию послания Путина не показали на зданиях Москвы

Трансляцию президента России Владимира Путина Федеральному собранию не показали на фасадах зданий в Москве.
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Армия и оружие

Опубликован момент столкновения между российскими и американскими военными в Сирии

После появления информации о военном столкновении между российскими и американскими военнослужащими на севере Сирии, была опубликована фотография, которая, предположительно, и демонстрирует момент встречи американских и российских военных, с последующим, как сообщают источники, конфликтом, переросшим в драку.
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Белоусов оценил суммы на объявленные Путиным меры в соцсфере

Объем расходов на предложенные президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию меры в социальной сфере составят около 400 млрд рублей.
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Украинские силовики заявили о девяти обстрелах их позиций в Донбассе

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В российском футболе стартовала судейская реформа

Сама по себе отставка Егорова никого не удивила - ее ждали еще в середине ноября, когда исполком РФС анонсировал судейскую реформу, а судейский комитет вместо Николая Левникова возглавил бизнесмен Ашот Хачатурянц.
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