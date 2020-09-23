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РБК
РБК

Путин счел обоснованным повышение НДФЛ у людей с высоким доходом

Президент России Владимир Путин заявил, что считает нравственно обоснованным повышение НДФЛ для людей с доходом свыше 5 млн руб. Трансляцию выступления президента ведет телеканал "Россия 24".В источнике
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РИА Новости

Путин назвал нравственно обоснованным решение по НДФЛ для богатых

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Решение о повышении НДФЛ для богатых является справедливым и нравственно обоснованным, заявил в среду президент РФ Владимир Путин на встрече с сенаторами.
РИА Новости07:13
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Ведомости

Путин назвал обоснованным повышение НДФЛ для людей с высоким доходом

Ведомости07:29
Давыдов.Индекс

Глава НАФИ о повышении НДФЛ для «богатых»

Давыдов.Индексвчера в 05:33
Взгляд.ру

Путин счел справедливым повышение налогов для богатых

Взгляд.ру07:19
РБК

Путин счел обоснованным повышение НДФЛ у людей с высоким доходом

РБК07:18
BFM.ru

Путин: повышение НДФЛ для богатых — справедливое и нравственно обоснованное решение

BFM.ru07:41
ИА "Реалист"

Финансист предложил освободить малоимущие семьи от НДФЛ

ИА "Реалист"вчера в 06:07
Газета.Ru

Путин назвал нравственно обоснованным повышение налога для богатых

Газета.Ru07:23

Титов предупредил о массовом банкротстве фирм с льготными кредитами

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина, в котором предупредил о массовом банкротстве среди получателей льготных кредитов под 2%.
Коммерсантъ19:42
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Роспотребнадзор напомнил россиянам об опасности домашних консервов

Отдельным пунктов Роспотребнадзор указывает, что нельзя домашних условиях готовить консервы в герметически закрытых банках из грибов, мяса, рыбы, моркови, свеклы, портулака и укропа.
Московский Комсомолец в Марий Эл01:57
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Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
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Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Коммерсантъ05:54
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Tesla выпустит бюджетный электромобиль с автопилотом за 2 млн рублей

Маск отметил, что Tesla со дня основания стремилась охватить массовый сегмент и на достигнутом останавливаться не намерена, в долгосрочной перспективе целью компании является производство 20 миллионов электромобилей ежегодно.
Российская газета03:35
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