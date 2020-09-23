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РБК
РБК

Путин счел обоснованным повышение НДФЛ у людей с высоким доходом

Президент России Владимир Путин заявил, что считает нравственно обоснованным повышение НДФЛ для людей с доходом свыше 5 млн руб. Трансляцию выступления президента ведет телеканал "Россия 24".В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Путин назвал нравственно обоснованным решение по НДФЛ для богатых

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Решение о повышении НДФЛ для богатых является справедливым и нравственно обоснованным, заявил в среду президент РФ Владимир Путин на встрече с сенаторами.
РИА Новости07:13
Подробнее о событии
BFM.ru

Путин: повышение НДФЛ для богатых — справедливое и нравственно обоснованное решение

BFM.ru07:41
Ведомости

Путин назвал обоснованным повышение НДФЛ для людей с высоким доходом

Ведомости07:29
Взгляд.ру

Путин счел справедливым повышение налогов для богатых

Взгляд.ру07:19
РБК

Путин счел обоснованным повышение НДФЛ у людей с высоким доходом

РБК07:18
Forbes

Путин назвал введение налога для богатых «нравственно обоснованным»

Forbes08:28
ИА "Реалист"

Финансист предложил освободить малоимущие семьи от НДФЛ

ИА "Реалист"вчера в 06:07
Давыдов.Индекс

Глава НАФИ о повышении НДФЛ для «богатых»

Давыдов.Индексвчера в 05:33

Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году

«В следующем году пенсии в России будут проиндексированы на 6,3%. Это более чем в полтора раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 г. То есть в этом направлении мы будем действовать так, как и когда-то говорили, формулировали свои цели, как обещали гражданам», ‒ сказал Путин.
Ведомости07:52
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В Кремле заявили об отсутствии планов встречать Навального в России

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный, как и любой гражданин страны, может въехать в Россию, но устраивать ему встречу не планируется, если он сам не захочет поделиться какой-либо информацией с сотрудниками правоохранительных органов.
Ведомости06:24
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Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Коммерсантъ05:54
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Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
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