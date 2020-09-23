Путин счел обоснованным повышение НДФЛ у людей с высоким доходом
Президент России Владимир Путин заявил, что считает нравственно обоснованным повышение НДФЛ для людей с доходом свыше 5 млн руб. Трансляцию выступления президента ведет телеканал "Россия 24".В источнике
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Путин назвал нравственно обоснованным решение по НДФЛ для богатых
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Решение о повышении НДФЛ для богатых является справедливым и нравственно обоснованным, заявил в среду президент РФ Владимир Путин на встрече с сенаторами.
РИА Новостивчера в 07:13
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Путин назвал повышение НДФЛ для богатых «нравственно обоснованным»
Московский Комсомолецвчера в 07:07