Политика

REGNUMREGNUMПутин: технологии добычи сланцевой нефти могут стать бесперспективными

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!»
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Путин: технологии добычи сланцевой нефти могут стать бесперспективными

REGNUM08:21

«А потом мы у них цап-царап». Путин объяснил отношение России к добыче сланцевой нефти

Комсомольская правда07:56

Путин ответил на вопрос о добыче сланцевой нефти в России

Rambler News Service07:37

Путин оценил современные технологии добычи сланцевой нефти

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Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»

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Путин спрогнозировал снижение динамики добычи сланцевой нефти в США

Известия07:43

Путин пошутил по поводу технологий США по добыче сланцевой нефти

Взгляд.ру07:35
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 23:14, Вашингтон
Экономика

Правительство ждет, что россияне добровольно внесут в бюджет триллион рублей на пенсии

Согласно проекту, объем добровольных пенсионных взносов россиян, накопленных в системе, возрастет с 0,96 трлн рублей в 2021 году до 1,54 трлн в 2022 году, затем до 2,2 трлн в 2023 году и до 3 трлн рублей в 2024 году.
URA.Ru 23:03
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Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

Lenta.ru 16:36
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Зеленский ограничивает украинцев в общении с Россией, заявили в Раде

Власть Украины продолжает ограничивать украинцев в общении с Россией.
Политика Сегодня 20:44
Транспорт

Пассажиров научат экономить, активировав карту «Тройка»

Пассажиры столичной подземки смогут экономить на пересадках между метро, МЦК и Московскими центральными диаметрами (МЦД).
Комсомольская правда 06:23
Политика

Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника

Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru 19:53
Авто

Lada Vesta демонстрирует японское качество

Lada Vesta приобретет японские компоненты, призванные повысить качество отечественного автомобиля и сделать его намного более комфортным.
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Технологии

«Солнечную печь» с температурой более 1000 градусов разработали в США

ТАСС Наука 09:32
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Пилоты, совершившие аварийную посадку самолета Airbus А321 на поле в Жуковском, в четверг получат звезды Героев России в Кремле.
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Хоккей

«Нью-Йорк Ренджерс» Панарина взял верх над «Вашингтоном» Овечкина

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Рейнджерс" взял верх в родных стенах над "Вашингтон Кэпиталз".
Газета.Ru 23:00
Экономика

В России могут заморозить показатели нацпроекта по жилью на три года

Вице-премьер Виталий Мутко предлагает заморозить на три года требования к объемам жилищного строительства в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" на уровне 75,7 млн кв м. По итогам прошлого года в России было построено 75,7 млн кв м жилья.
Вести.Ru 09:45
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Врач посоветовала, как пережить аномальное атмосферное давление

Изменение артериального давления не всегда зависит от атмосферного.
Вечерняя Москва 18 ноября в 12:06
Транспорт

Путин лично откроет платную трассу М-11 Москва–Петербург

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия платной трассы М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом.
Известия 21:47
Общество

Гидрометцентр назвал регионы России с теплой погодой в декабре

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что россиян ждет «розовая» зима — зимние месяцы в целом будут около и выше нормы по температуре.
Lenta.ru 00:00
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Юран считает, что Дзюбу оскорбляли не российские болельщики

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран уверен, что оскорбительные кричалки капитану национальной сборной Артёма Дзюбы скандировали не российские фанаты, а болельщики из других стран.
Нева Спорт 20:00
Политика

Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа

Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
ТАСС 07:58
Общество

Михайлов день: что запрещено делать 21 ноября

Волгоградская правда 22:18
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Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись

Сообщения о планах фигуриста Петра Чернышева развесить с Анастасии Заворотнюк является ложью, заявили близкие актрисы.
РИА Новости 15:32
Армия и оружие

Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире

Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
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Общество

На космодроме Восточный вскрылись новые хищения

Lenta.ru 21:16
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В России стал расти спрос на автозапчасти

В 2019 году спрос на автозапчасти в России в 2019 году вырос на 20%.
МонаВиста вчера в 05:23
Общество

Помощник Кадырова объяснил извинения от блогеров традициями

Дудаев рассказал, что в таких случаях власти могут позвонить человеку и объяснить, что, согласно «древним правилам поведения», теми или иными действиями или словами он «задевает честь и достоинство нашего народа».
РБК 12:15
Общество

МВД разработало законопроект о лишении водительских прав по здоровью

В случае принятия поправок медицинские учреждения будут обязаны передавать в ГИБДД данные об ухудшении состояния здоровья водителей через единую информационную систему.
РБК 08:02
Политика

ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины

В Ростовской области ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
Lenta.ru 09:32
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Зеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли

Украина обратится к России с требованием вернуть вещи и объекты, находившиеся на кораблях, возвращенных на этой неделе после задержания в Керченском проливе.
РБК 17:15
Политика

ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти

По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.
РБК 16:00
Спорт

В состав сборной России по биатлону на Кубок мира внесли изменения

Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило списки сборных на первые в сезоне этапы Кубка мира и Кубка IBU (второй дивизион мирового биатлона).
Аргументы и Факты 05:22
Происшествия

В Москве пассажиры заплатили за поездку на такси 14 тыс. рублей

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Сборная России разгромила Польшу в отборочном матче Евро U19

Сборная РФ с разгромным счетом победила Польшу в рамках отборочного цикла Евро-2020 среди команд U19.
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Вышел второй трейлер мюзикла «Кошки»

В Сети появился второй трейлер фильма «Кошки», ставшей адаптацией одноименного бродвейского мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера по произведениям Томаса Элиота.
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Lexus представила новый кабриолет Lexus LC 500

Кабриолет Lexus LC 500 прибывает на автосалон в Лос-Анджелесе, и эта модель имеет складную тканевую крышу.
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