Президент России Владимир Путин считает, что Российская Федерация справится с неблагоприятной эпидемиологичской и экономической ситуацией с минимальными потерями, сообщает kp.ru.

Путин считает, что Россия выйдет из пандемии с минимальными потерями

Политика Владимир Путин рассказал, как защищается от коронавируса Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1» рассказал, как защищается от коронавируса.

Происшествия Машину полиции раздавили на месте сброса отходов под Норильском В районе незаконного сброса отходов в тундру под Норильском произошел инцидент с машиной полиции.

Общество Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет. 5,9K

Происшествия Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. 8,1K

Политика Коронавирус в Россию привезли из Италии Первый случай коронавируса, зафиксированный в России, был привезен из Италии.

Шоу-бизнес Иосиф Пригожин подарил «внебрачному сыну» часы с бриллиантами Крид не остался в стороне и назвал Пригожина папой, рассказав про дорогостоящий подарок, который тот ему подарил, несмотря на отсутствие денег и пандемию. 14

Политика Россия может поставить на мировой рынок вакцину от коронавируса Россия готова поставлять на мировой рынок препараты, вакцины и тест-системы для диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-19 c учётом риска второй волны пандемии, заявил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко. 91

Футбол Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Барселоной» В первом тайме Луису Суаресу удалось открыть счет, но в начале второго восстановил равенство Федор Смолов, забивший свой второй мяч в футболке "Сельты". 2

Футбол Талалаев сменит Божовича на посту тренера «Крыльев Советов» Ранее об уходе Божовича из «Крыльев Советов» сообщил «Матч ТВ». Телеканал также передавал, что новым тренером клуба должен стать Талалаев.

Политика Львовский журналист признался в ненависти к Украине Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире YouTube-канала ISLND TV оскорбил своих сограждан и признался, что ненавидит Украину. 231

Общество Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 июня Режим ограничений, введенный в Республике Коми из-за пандемии коронавируса, будет продлен до 14 июля, сообщил врио главы региона Владимир Уйба.

Общество В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели. 651