Путин: Россия выйдет из пандемии с минимальными потерями
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Россия имеет все возможности выйти из пандемии COVID-19 с минимальными потерями, сообщил президент Владимир Путин. Несколько дней назад он заявил, что коронавирус в стране отступает.В источнике
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