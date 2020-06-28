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КоммерсантъКоммерсантъ

Путин: Россия выйдет из пандемии с минимальными потерями

Россия имеет все возможности выйти из пандемии COVID-19 с минимальными потерями, сообщил президент Владимир Путин. Несколько дней назад он заявил, что коронавирус в стране отступает.В источнике
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Путин рассчитывает, что Россия выйдет из пандемии с минимальными потерями

ТАССвчера в 07:57

Путин: Россия выйдет из пандемии с минимальными потерями

Газета.Ruвчера в 08:02

Путин надеется, что Россия выйдет из пандемии с минимальными потерями

Вести.Ruвчера в 04:20

Путин оценил развитие российской экономики за последние 20 лет

РИА Новостивчера в 04:59

Путин: Россия выйдет из пандемии с минимальными потерями

Коммерсантъвчера в 04:59

Путин: Россия всё переживет и выстоит, вопрос только какой ценой

Комсомольская правдавчера в 05:01

Комментируя ситуацию с COVID-19 в РФ, Путин вспомнил о девяностых

Народные новостивчера в 05:03
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Из горящей квартиры в Москве было спасено семь человек

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из горевшей, соседних и вышерасположенных квартир были спасены 7 человек», — цитирует РИА Новости пресс-службу московского главка МЧС.
RT на русском19:18
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Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским

Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУ СК России.
РИА Новостивчера в 09:23
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Маротта: «Интер» находится на продвинутой стадии переговоров по Хакими

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал слухи относительно подписания игрока мадридского «Реала» Ашрафа Хакими, играющего на правах аренды за дортмундскую «Боруссию».
Чемпионат19:07
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У греческого 3000-сильного гиперкара будет крыша из металлического стекла

Крыша двухдверки будет целиком изготовлена из металлического стекла, материала с неупорядоченной структурой и очень высокой прочностью, а монокок — из синтетического волокна Zylon, которое используют для строп парашютов космического корабля SpaceX Crew Dragon.
Motor26 июня в 09:22
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Неумелый дрифтер врезался в телевышку в Магадане

Автохамы в Магадане: ребенок чудом не стал жертвой дрифтера Народные корреспонденты ИА MagadanMedia делятся фотографиями нарушителей Стоит отметить, что еще несколько лет назад фанаты дрифта выступали с инициативой организовать отдельную площадку, где можно вдоволь пожечь резину, никому не мешая.
MagadanMedia.ru18:27
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«Колбасного короля» Тенниса проверят из-за вспышки COVID-19 в Германии

РИА В Германии после вспышки коронавируса на мясоперерабатывающем предприятии в городе Реда-Виденбрюк прокуратура и политики начали проверку в отношении владельца завода Клеменса Тенниса, которому еще в 2015 году издание WirtschaftsWoche дало прозвище "колбасный король".
РЕН ТВвчера в 16:19
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В США обеспокоены присутствием российских подлодок в Средиземном море

Неаполь, Италия, 27 июня 2020, 21:21 — REGNUM Командующий военно-морскими силами (ВМС) США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго обеспокоен активностью российских подводных лодок в водах Средиземного моря.
REGNUM27 июня в 14:21
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