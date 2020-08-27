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Газета.Ru
Газета.Ru

Путин считает, что цены на нефть могли бы быть выше

Президент России Владимир Путин прокомментировал цены на нефть в интервью, которое транслировалось в эфире "России 24". Он отметил, что нефтяная стоимость могла бы быть выше текущих данных в $46 за баррель. "Лучше бы она была чуть побольше", - подчеркнул Путин.В источнике
Подробнее о событии
ИА Красная Весна

Лучше бы цена на нефть была побольше — Владимир Путин

ИА Красная Весна08:01
Lenta.ru

Путин захотел цены на нефть «чуть побольше»

Lenta.ru07:26
Дума ТВ

Путин оценил текущую стоимость нефти

Дума ТВ07:52
RT на русском

Путин прокомментировал текущие цены на нефть

RT на русском07:48
Газета.Ru

Путин считает, что цены на нефть могли бы быть выше

Газета.Ru07:40
ПРАЙМ

Путин о текущей цене нефти в $46 за баррель: лучше бы она была чуть побольше

ПРАЙМ07:33
РБК

Путин оценил цену на нефть фразой «лучше бы была чуть побольше»

РБК08:01

Путин пообещал Белоруссии защитить ее суверенитет

У России есть определенные обязательства перед Белоруссией в рамках многосторонних и двусторонних соглашений по защите суверенитета и стабильности, и Москва готова их исполнить, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1" (ВГТРК).
Путин пообещал Белоруссии защитить ее суверенитет
Интерфакс06:43
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Бывшие преподаватели ВШЭ запустили проект «Свободный университет»

Бывшие преподаватели Высшей школы экономики, с которыми руководство вуза не стало продлевать контракт, объявили о запуске нового образовательного проекта «Свободный университет», сообщает «Новая газета» со ссылкой на заявление основателей проекта.
Московский Комсомолец03:35
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В Кремле ответили на просьбу о переводе Фургала под домашний арест

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.
РИА Новости06:43
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МВД начало проверку в связи с госпитализацией Навального

Следователи изъяли более 100 предметов, которые могут стать доказательствами Следователи транспортной полиции проводят предварительную проверку в связи с госпитализацией оппозиционера Алексея Навального в Омске, сообщает пресс-служба УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу.
АМИТЕЛ05:40
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Минобороны объяснило инцидент между военными России и США в Сирии

Международную коалицию во главе с США в Сирии предупредили заранее о следовании колонны российской военной полиции, заявил в телефонном разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Миллом начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов.
РИА Новости05:35
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Путин анонсировал появление второй российской вакцины от коронавируса

О регистрации в России первой в мире вакцины Владимир Путин объявил 11 августа, она получила название «Спутник V». По последним данным, в России коронавирусом заболело 975 576 человек, 792 561 пациент выздоровел, 16 804 – умерли.
Псковское агентство информации07:39
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Кабмин дополнительно выделит 34 млрд рублей на выплаты на детей

Кабинет министров дополнительно выделяет регионам и городу Байконур 34 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
Российская газета07:12
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