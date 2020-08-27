Путин считает, что цены на нефть могли бы быть выше
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Президент России Владимир Путин прокомментировал цены на нефть в интервью, которое транслировалось в эфире "России 24". Он отметил, что нефтяная стоимость могла бы быть выше текущих данных в $46 за баррель. "Лучше бы она была чуть побольше", - подчеркнул Путин.В источнике
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