Путин считает, что цены на нефть могли бы быть выше

Президент России Владимир Путин прокомментировал цены на нефть в интервью, которое транслировалось в эфире "России 24". Он отметил, что нефтяная стоимость могла бы быть выше текущих данных в $46 за баррель. "Лучше бы она была чуть побольше", - подчеркнул Путин.