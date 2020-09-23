Путин считает, что повышение НДФЛ для богатых справедливо и обосновано
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Повышение НДФЛ для богатых является справедливым и нравственно обоснованным решением. Такую позицию высказал президент России Владимир Путин на встрече с сенаторами. Запись встречи уже доступна на YouTube-канале «Россия 24».В источнике
С чего всё началось
Путин назвал нравственно обоснованным решение по НДФЛ для богатых
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Решение о повышении НДФЛ для богатых является справедливым и нравственно обоснованным, заявил в среду президент РФ Владимир Путин на встрече с сенаторами.
РИА Новости07:13
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