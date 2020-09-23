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Финансовая газета
Финансовая газета

Путин считает, что повышение НДФЛ для богатых справедливо и обосновано

Повышение НДФЛ для богатых является справедливым и нравственно обоснованным решением. Такую позицию высказал президент России Владимир Путин на встрече с сенаторами. Запись встречи уже доступна на YouTube-канале «Россия 24».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Путин назвал нравственно обоснованным решение по НДФЛ для богатых

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Решение о повышении НДФЛ для богатых является справедливым и нравственно обоснованным, заявил в среду президент РФ Владимир Путин на встрече с сенаторами.
РИА Новости07:13
Подробнее о событии
Ведомости

Путин назвал обоснованным повышение НДФЛ для людей с высоким доходом

Ведомости07:29
BFM.ru

Путин назвал нравственно обоснованным повышение НДФЛ для богатых

BFM.ru07:08
Взгляд.ру

Путин счел справедливым повышение налогов для богатых

Взгляд.ру07:19
РБК

Путин счел обоснованным повышение НДФЛ у людей с высоким доходом

РБК07:18
Газета.Ru

Путин назвал нравственно обоснованным повышение налога для богатых

Газета.Ru07:23
ИА "Реалист"

Финансист предложил освободить малоимущие семьи от НДФЛ

ИА "Реалист"вчера в 06:07
Давыдов.Индекс

Глава НАФИ о повышении НДФЛ для «богатых»

Давыдов.Индексвчера в 05:33

Россия расширила список граждан ЕС, которым запрещен въезд в страну

Москва расширила список граждан стран ЕС и представителей евроинститутов, которым запрещен въезд в Россию, в ответ на "недружественные шаги" Брюсселя, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости10:03
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Минфин объяснил, почему не индексируются пенсии работающим пенсионерам

Комитет Госдумы по труду и соцполитике ранее рекомендовал нижней палате парламента отклонить несколько законопроектов, предполагающих вновь индексировать выплаты работающим пенсионерам.
РИА Новости09:11
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Уровень воды в Байкале превысил критическую отметку

Власти Бурятии заявили о необходимости сброса воды через Иркутскую ГЭС из-за непрекращающегося роста уровня воды на Байкале, превысившего критическую отметку, сообщает пресс-служба правительства республики.
РИА Новости09:52
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Минцифры предлагает запретить в РФ маскирующие протоколы шифрования

Минцифры предлагает запретить использовать в России протоколы шифрования, позволяющие скрывать имя (идентификатор) интернет-страницы или сайта, что мешает искать и блокировать запрещенную в РФ информацию.
Аргументы и Факты21 сентября в 10:37
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