Путин считает, что повышение НДФЛ для богатых справедливо и обосновано
Смотрите также
В Белоруссии прошла инаугурация Лукашенко
Ковидные больные заявили об отсутствии лечения в больнице Воронежа
Посольство РФ получило ноту от МИД Болгарии о высылке дипломатов
Суд арестовал рэпера, врезавшегося в пешеходов в центре Москвы
Путин сообщил об «эффекте эскимо» у боевого блока «Авангард»
Пропавшая в Москве 12-летняя школьница найдена живой
ТАСС: Упавший под Тверью СУ-30 могли случайно сбить в ходе учений
Российские Су-27 перехватили бомбардировщики ВВС США над Черным морем
Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году
Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан
«Наследники» завоевали премию «Эмми» как лучший драматический сериал
Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году
Греф предложил уменьшить количество и размер налогов в РФ
Путин заявил, что маткапитал в России будет ежегодно индексироваться
Путин назвал ключевой инструмент по борьбе с бедностью в России
В Минске против протестующих применили водометы и слезоточивый газ
Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан
Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году
США ввели новые санкции против российских граждан и компаний
Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21
Посольство РФ получило ноту от МИД Болгарии о высылке дипломатов
Суд арестовал рэпера, врезавшегося в пешеходов в центре Москвы
ТАСС: Упавший под Тверью СУ-30 могли случайно сбить в ходе учений
Акции «Яндекса» усилили рост на новостях о покупке Тинькофф Банка
В Кремле оценили публикацию разговора Путина и Макрона о Навальном
Повышение НДФЛ для богатых является справедливым и нравственно обоснованным решением. Такую позицию высказал президент России Владимир Путин на встрече с сенаторами. Запись встречи уже доступна на YouTube-канале «Россия 24».В источнике
С чего всё началось
Путин назвал нравственно обоснованным решение по НДФЛ для богатых
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Решение о повышении НДФЛ для богатых является справедливым и нравственно обоснованным, заявил в среду президент РФ Владимир Путин на встрече с сенаторами.
РИА Новости07:13
Подробнее о событии