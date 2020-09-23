Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Финансовая газета
Финансовая газета

Путин считает, что повышение НДФЛ для богатых справедливо и обосновано

Повышение НДФЛ для богатых является справедливым и нравственно обоснованным решением. Такую позицию высказал президент России Владимир Путин на встрече с сенаторами. Запись встречи уже доступна на YouTube-канале «Россия 24».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Путин назвал нравственно обоснованным решение по НДФЛ для богатых

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Решение о повышении НДФЛ для богатых является справедливым и нравственно обоснованным, заявил в среду президент РФ Владимир Путин на встрече с сенаторами.
РИА Новости07:13
Подробнее о событии
Ведомости

Путин назвал обоснованным повышение НДФЛ для людей с высоким доходом

Ведомости07:29
Газета.Ru

Путин назвал нравственно обоснованным повышение налога для богатых

Газета.Ru07:23
Московский Комсомолец

Путин назвал повышение НДФЛ для богатых «нравственно обоснованным»

Московский Комсомолец07:07
Life.ru

Путин назвал нравственно обоснованным повышение налога для богатых

Life.ru07:18
BFM.ru

Путин назвал нравственно обоснованным повышение НДФЛ для богатых

BFM.ru07:08
РБК

Путин счел обоснованным повышение НДФЛ у людей с высоким доходом

РБК07:18
РЕН ТВ

Путин: Решение о повышении НДФЛ для богатых «нравственно обосновано»

РЕН ТВ06:57

Путин сообщил об «эффекте эскимо» у боевого блока «Авангард»

Президент Российской Федерации Владимир Путин в среду, 23 сентября, сравнил способность гиперзвукового боевого блока «Авангард» выдерживать очень высокие температуры во время полета с «эффектом эскимо».
Вечерняя Москва12:10
179

Американские сенаторы заявили о сделках сына Байдена с Батуриной

Американские сенаторы-республиканцы утверждают, что сын кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена Хантер Байден совершал сомнительные сделки на миллионы долларов с российской предпринимательницей Еленой Батуриной.
РИА Новости11:02
41

У сирены нашли сходство с волчьим воем

Исследователи особо отмечают тот факт, что волки тоже воспринимают сходство этих сигналов с голосами своих сородичей, поскольку звук сирены, как сообщается, нередко провоцирует ответный волчий вой – и даже собачий.
Популярная механика10:38

Навальный отреагировал на заявление Путина по поводу его отравления

Ранее французская газета Le Monde рассказала, что президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что российский оппозиционер Алексей Навальный мог случайно сам выпить яд.
Национальная служба новостейвчера в 15:20
288