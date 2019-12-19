Политика

ТАССТАССПутин считает логичным сделать 31 декабря выходным

Президент России Владимир Путин считает логичным сделать 31 декабря выходным днем, но вряд ли в спешке и накануне Нового года.
Читать в источнике
Комментировать122

Подробнее о событии

Путин оценил возможность сделать 31 декабря выходным

РИА Новости07:55

«Это логично»: Путин высказался о выходном 31 декабря

RT на русском07:22

Путин считает логичным сделать 31 декабря выходным

ТАСС07:28

Путин посчитал логичным сделать 31 декабря выходным днем

Известия07:19

Путин высказался об идее сделать 31 декабря выходным

Rambler News Service07:08

Путин назвал логичным объявление 31 декабря выходным

РБК07:02

Путин назвал логичной идею сделать 31 декабря выходным днем

Газета.Ru08:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 11:04, Ашберн
Происшествия

Источник сообщил о стрельбе в центре Москвы

RT на русском 10:47
Общество

СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину

Следователи проверяют информацию о нарушении прав ветеранов Великой Отечественной войны в Сочи, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 10:09
Кино

«Звездные войны» возглавят американский бокс-офис

Газета.Ru 08:05
Общество

Пятилетняя россиянка вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров

Американский журнал Forbes составил свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров Youtube.
РБК вчера в 11:21
Футбол

Леонид Слуцкий возглавил «Рубин»

Коммерсантъ 09:37
Общество

Суд оставил в силе приговор израильтянке Иссахар

Московский областной суд в четверг оставил в силе приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар, ранее осужденной в России на 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков.
ТАСС 10:28
Политика

В Чечне оценили заявление Путина о Кадырове и звании Героя России

В Чечне положительно оценили слова российского президента Владимира Путина, который заявил, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров ежедневно подвергается смертельной опасности.
Газета.Ru 06:42
Шоу-бизнес

«Уральские пельмени» прокомментировали уход Юлии Михалковой

Коллеги Юлии Михалковой по шоу «Уральские пельмени» прокомментировали её уход. Юмористка покинула шоу в сентябре 2019 года.
Газета Кемерова вчера в 09:16
Политика

Путин назвал придурками рассуждающих о «сдаче» блокадного Ленинграда

Путин добавил, что в годы Великой Отечественной войны речь в целом шла о сохранении восточнославянского этноса, в частности русских и украинцев, так как нацисты одну часть славян отправляли на работу, а другую — «на вымирание» за Урал, на северные территории.
РБК 05:41
Общество

Путин заявил о продолжении работы над ростом доходов россиян

Государство продолжит работать над ростом реальных доходов населения, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.
РИА Новости 07:39
Политика

Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента

Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост.
РБК 05:41
Общество

Путин призвал повысить базовую ставку оплаты труда врачей

Президент Владимир Путин требует избавиться от несправедливой разницы в оплате труда рядовых и главных врачей и повысить базовую ставку постоянного оклада.
ТАСС 04:55
Армия и оружие

Китай принял на вооружение первый авианосец собственного производства

Во вторник, 17 декабря, Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая принял на вооружение первый авианосец китайского производства.
Комсомольская правда 17 декабря в 10:36
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции не подтвердил и не опроверг сообщения о том, что Катерина Тихонова и Мария Воронцова являются его дочерьми.
Коммерсантъ 09:06
Политика

Путин оценил перспективы создания Союзного государства с Белоруссией

Президент России Владимир Путин считает правильным решение о создании Союзного государства с Белоруссией.
ТВ Центр 06:27
Происшествия

На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии

Несущий службу на Сахалине военнослужащий пожаловался на избиение в отделе полиции, куда он обратился после пропажи смартфона, передает Sakhalin.info.
Вести.Ru 03:46
Хоккей

«Авангард» подписал Брэндона Макмиллана

Канадский хоккеист Брэндон Макмиллан подписал контракт с омским «Авангардом», сообщает официальный сайт клуба.
Нева Спорт 09:54
Футбол

Половина игроков «Арсенала» хочет покинуть клуб

По информации английских СМИ, половина игроков «Арсенала» недовольна ситуацией в команде и хочет покинуть клуб.
Матч ТВ 10:04
Политика

Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа

Палата представителей США проголосовала за импичмент президента страны Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 20:47
Происшествия

СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи

РИА Новости 07:02
Происшествия

В Таиланде катер с российскими туристами врезался в яхту

Катер с российскими туристами на борту врезался в среду в яхту в провинции Пхангнга на юге Таиланда.
ТАСС 10:44
Происшествия

В России число убийств детей родителями увеличилось на 50%

За четыре года количество убийств детей родителями в России увеличилось на 50%.
Известия 10:35
Политика

Путин пошутил в ответ на вопрос об украинских танках на Кубани

В ответ Путин уточнил, какие конкретно "украинские танки" журналист имеет в виду.
РИА Новости 07:39
Происшествия

В Подмосковье задержали подозреваемых в убийстве ювелира

"Следователем задержаны два москвича 1966 и 1980 годов рождения, подозреваемых в убийстве мужчины, тело которого без головы и кистей рук было обнаружено 13 декабря на берегу реки Руза вблизи деревни Шорново Рузского городского округа", - сообщила Врадий.
ТАСС 08:55
Общество

Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом

Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.
РИА Новости 17 декабря в 17:32
Политика

Путин назвал автора украинской идентичности

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал, кто стал автором украинской идентичности.
Lenta.ru 10:35
Политика

Путин признал долг «Газпрома» перед Украиной

Президент России Владимир Путин впервые признал долг «Газпрома» перед «Нафтогазом Украины», возникший после решения Стокгольмского арбитража.
Lenta.ru 09:22
Здоровье

Врач предупредила об опасности для россиян аномально теплой зимы

Врач-кардиолог Наталья Нассибулина рассказала, какие опасности для здоровья несут температурные аномалии и как пережить слишком теплую зиму.
Реальное время вчера в 14:36
Происшествия

В Волгограде родители били и морили голодом шестилетнего сына

РИА Новости 07:11
Общество

Суд назначил третью экспертизу по делу «Седьмой студии»

BFM.ru 10:08
Как работают Яндекс.Новости?
Пресс-конференция Владимира ПутинаБольше новостей по теме
Главное