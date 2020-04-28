Коронавирус
Народные новостиПутин считает неприемлемым жертвовать людьми ради спасения экономики
Президент России Владимир Путин заявил, что экономика в стране крайне важна, но нельзя для ее спасения жертвовать пожилыми, детьми и немощными людьми. Такое мнение глава РФ выразил в своем обращении к гражданам государства.
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Наверное, тогда просто не было иного выхода, но мы живем в XXI веке, и скажу прямо: те, кто сейчас предлагает пожертвовать людьми, оставить их на произвол судьбы, по сути, призывают к дикости и варварству.
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«Пример Спарты поучителен»: Путин ответил на призывы жертвовать людьми ради экономики
Парламентская газета13:17
Путин: жертвовать людьми нельзя, пример Спарты, которой это не помогло, поучителен
Будущее России. Национальные проекты12:26
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