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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Путин считает обоснованным повышение некоторых налогов

Президент России Владимир Путин заявил, что считает оправданным повышение налогов на сверхдоходы в сырьевых отраслях. Также президент считает справедливым и нравственно обоснованным решение повысить НДФЛ на доход свыше 5 млн руб.В источнике
Владимир Путин
Я считаю, это оправданный, назревший шаг к повышению эффективности и справедливости отечественной фискальной системы. С 1 января 2021 года суммы доходов граждан, превышающие 5 млн рублей в год, будут облагаться повышенным налогом в размере 15%. Это даст дополнительно порядка 60 млрд рублей в бюджет.
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ТАСС

Путин считает оправданным шагом повышение налогов на сверхдоходы

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