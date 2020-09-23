Я считаю, это оправданный, назревший шаг к повышению эффективности и справедливости отечественной фискальной системы. С 1 января 2021 года суммы доходов граждан, превышающие 5 млн рублей в год, будут облагаться повышенным налогом в размере 15%. Это даст дополнительно порядка 60 млрд рублей в бюджет.