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Президент России Владимир Путин считает оправданным повышение налогов на сверхдоходы в сырьевых отраслях. "Я считаю, это оправданный, назревший шаг к повышению эффективности и справедливости отечественной фискальной системы", - заявил он в среду на встрече с сенаторами в Кремле.