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ТАСС
ТАСС

Путин считает оправданным шагом повышение налогов на сверхдоходы

Президент России Владимир Путин считает оправданным повышение налогов на сверхдоходы в сырьевых отраслях. "Я считаю, это оправданный, назревший шаг к повышению эффективности и справедливости отечественной фискальной системы", - заявил он в среду на встрече с сенаторами в Кремле.В источнике
Владимир Путин
Я считаю, это оправданный, назревший шаг к повышению эффективности и справедливости отечественной фискальной системы. С 1 января 2021 года суммы доходов граждан, превышающие 5 млн рублей в год, будут облагаться повышенным налогом в размере 15%. Это даст дополнительно порядка 60 млрд рублей в бюджет.
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ТАСС

Путин считает оправданным шагом повышение налогов на сверхдоходы

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Путин считает оправданным повышение налогов на сверхдоходы

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