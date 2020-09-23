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Владимир Путин считает, что повышение ряда налогов является вполне оправданным шагом, который ведет к развитию и справедливости фискальной системы страны. Об этом глава государства заявил в Кремле на встрече с сенаторами.

Владимир Путин Я считаю, это оправданный, назревший шаг к повышению эффективности и справедливости отечественной фискальной системы.