Путин считает оправданным шагом повышение ряда налогов
Владимир Путин считает, что повышение ряда налогов является вполне оправданным шагом, который ведет к развитию и справедливости фискальной системы страны. Об этом глава государства заявил в Кремле на встрече с сенаторами.В источнике
Я считаю, это оправданный, назревший шаг к повышению эффективности и справедливости отечественной фискальной системы.
С чего всё началось
Путин считает оправданным шагом повышение налогов на сверхдоходы
Президент РФ Владимир Путин на встрече с сенаторами РФ в среду заявил, что считает оправданным повышение налогов на сверхдоходы в сырьевых отраслях.
ТАСС07:26
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