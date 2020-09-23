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Москва 24
Москва 24

Путин считает оправданным шагом повышение ряда налогов

Владимир Путин считает, что повышение ряда налогов является вполне оправданным шагом, который ведет к развитию и справедливости фискальной системы страны. Об этом глава государства заявил в Кремле на встрече с сенаторами.В источнике
Владимир Путин
Я считаю, это оправданный, назревший шаг к повышению эффективности и справедливости отечественной фискальной системы.
С чего всё началось
ТАСС

Путин считает оправданным шагом повышение налогов на сверхдоходы

Президент РФ Владимир Путин на встрече с сенаторами РФ в среду заявил, что считает оправданным повышение налогов на сверхдоходы в сырьевых отраслях.
ТАСС07:26
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Путин считает обоснованным повышение некоторых налогов

Коммерсантъ08:00
Интерфакс

Президент назвал оправданным повышение налогов в сырьевой отрасли

Интерфакс07:02
РИА Новости

Путин оценил решение о повышении налогов на сверхдоходы сырьевых компаний

РИА Новости07:26
Lenta.ru

Путин раскрыл свое мнение о повышении налогов для богатых

Lenta.ru07:20
BFM.ru

Путин считает оправданным повышение налогов на сверхдоходы

BFM.ru07:16
РЕН ТВ

Путин считает оправданным повышение налогов на сверхдоходы

РЕН ТВ07:15
Взгляд.ру

Путин назвал оправданным повышение налогов на сверхдоходы сырьевых компаний

Взгляд.ру07:29

Агаларовы взяли личные кредиты на спасение бизнеса

Владельцу и президенту Crocus Group Аразу Агаларову и его сыну первому вице-президенту группы Эмину Агаларову пришлось взять личные кредиты, чтобы справиться с финансовыми обязательствами компании, рассказал в интервью телеканалу РБК Агаларов-младший.
РБК05:42
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В Париже эвакуировали людей с Эйфелевой башни из-за угроз взрыва

В Париже 23 сентября закрыли для доступа посетителей Эйфелеву башню из-за угрозы взрыва: неизвестный по телефону угрожал привести в действие взрывное устройство на башне и кричал "Аллах акбар".
Российская газета07:44

Минцифры предлагает запретить в РФ маскирующие протоколы шифрования

Минцифры предлагает запретить использовать в России протоколы шифрования, позволяющие скрывать имя (идентификатор) интернет-страницы или сайта, что мешает искать и блокировать запрещенную в РФ информацию.
Аргументы и Факты21 сентября в 10:37
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Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
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Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
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