Президент России Владимир Путин считает, что ситуация с коронавирусом в РФ точно изменится к лучшему, вопрос в сроках.

с чего всё началось

Участники имели возможность спросить о чем-либо главу государства. Он, в свою очередь, заверил их, что скоро все закончится. «Чем эффективнее и жестче будут принимаемые из-за коронавируса меры, тем меньше они продлятся», — сказал президент.

Путин считает оправданными суровые меры по борьбе с коронавирусом

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