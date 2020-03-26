Участники имели возможность спросить о чем-либо главу государства. Он, в свою очередь, заверил их, что скоро все закончится. «Чем эффективнее и жестче будут принимаемые из-за коронавируса меры, тем меньше они продлятся», — сказал президент.

Путин считает оправданными суровые меры по борьбе с коронавирусом

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Общество Губернатор Воронежской области – воронежцам: «Лучше дома» Воронеж, 26 марта 2020, 19:07 — REGNUM Губернатор Воронежской области Александр Гусев выступил с обращением к жителям региона 26 марта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Общество Можно ли уволить в выходной день? Споры возникают относительно времени, когда работодатель должен рассчитать работника, если день увольнения выпал на выходной день.