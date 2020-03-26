Коронавирус
ГородовойПутин считает оправданными суровые меры по борьбе с коронавирусом
Участники имели возможность спросить о чем-либо главу государства. Он, в свою очередь, заверил их, что скоро все закончится. «Чем эффективнее и жестче будут принимаемые из-за коронавируса меры, тем меньше они продлятся», — сказал президент.
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Путин: чем жестче принимаемые меры из-за коронавируса, тем они короче
Будущее России. Национальные проекты06:47
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Каждый сам решает как проводить свое время во время карантина.
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Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
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Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
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В детском саду Санкт-Петербурга обнаружили тело трехлетней девочки, возбуждено уголовное дело.
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«Джентльмены» стали самым кассовым фильмом Гая Ричи в России
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Роскомнадзор потребовал удалить твит о комендантском часе в Москве
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Можно ли уволить в выходной день?
Споры возникают относительно времени, когда работодатель должен рассчитать работника, если день увольнения выпал на выходной день.
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В Киеве число заразившихся коронавирусом увеличилось до 47
Число заболевших новым коронавирусом COVID-19 в Киеве в четверг увеличилось с 40 до 47, среди заболевших есть десятилетний ребенок, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.