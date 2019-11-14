Политика

МИР 24МИР 24Путин считает правильным шагом приезд Трампа на Парад Победы

Путин заявил, что пока не планирует встречу с Трампом. А по поводу возможного приезда президента США в Москву на празднование Дня победы 9 мая 2020 года российский лидер заявил, что если главный американский политик решит приехать в Россию 9 мая, то они обязательно встретятся и поговорят.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Путин назвал визит Трампа в Москву 9 мая правильным шагом

Известия16:05

Приезд Трампа на парад Победы был бы правильным, считает Путин

РИА Новости14:35

Путин прокомментировал возможность визита Трампа в Москву 9 мая

RT на русском14:54

Путин заявил, что пока у него встреча с Трампом не планируется

ТАСС14:33

Путин оценил возможный приезд Трампа в Россию

URA.Ru14:07

Путин заявил, что хорошие переговоры с Трампом возможны

Газета.Ru14:05

Путин назвал верным шагом возможный приезд Трампа в Москву на 9 Мая

РБК15:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 20:30, Ашберн
Наука

Сахар оказывает очень сильное влияние на воспаление в кишечнике

«Употребление в пищу продуктов с высоким содержанием сахара и снижение потребления клетчатки приводит к увеличению популяции вредных микробов, таких как кишечная палочка, которые связаны с воспалением и дефектным иммунным ответом», - констатировала ученый.
MedikForum.ru 13:36
Общество

Путин предложил увеличить долю финансирования Банка БРИКС в нацвалютах

"Хотел бы предложить увеличить долю финансирования проектов в национальных валютах стран БРИКС", - сказал Путин на встрече с членами делового совета БРИКС и Нового банка развития.
РИА Новости 10:58
Здоровье

Вирусолог раскритиковал Малышеву за слова о бесполезных анализах

Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев в эфире НСН прокомментировал заявление телеведущей Елены Малышевой о бесполезности ряда медицинских анализов, не согласившись ее мнением.
РИА Новости 19:14
Политика

Глава МИД Украины допустил выход страны из Минских соглашений

Киев допускает возможность выхода из минских договоренностей, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью украинской службе BBC.
Российская газета 05:03
Происшествия

Дело возбудили против медэксперта за анализ крови «пьяного мальчика»

В Кировской области возбудили уголовное дело в отношении судмедэксперта Сергея Насонова по факту халатности.
РЕН ТВ 15:19
Происшествия

Адвокат сообщил о тяжелом психологическом состоянии историка Соколова

Адвокат обвиняемого в убийстве и расчленении 24-летней аспирантки СПбГУ историка Олега Соколова рассказал о его психологическом состоянии.
РЕН ТВ 19:26
Технологии

Apple может объединить цифровые подписки на свои сервисы

Компания Apple рассматривает возможность объединения цифровых подписок, включая News+, Apple TV+ и Apple Music, в 2020 году.
News.ru 07:26
Авто

Nissan Almera со сменой поколений обзавелся турбомотором

Японский автопроизводитель Nissan вывел на азиатский рынок седан Almera новой генерации.
Picsnews.net 15:19
Финансы

Банки захотели получать от россиян декларации о доходах

Зачем банкам нужны декларации россиян о доходах Идея нового подхода к оценке заработка заемщиков появилась при обсуждении внедрения показателя долговой нагрузки (ПДН), отмечает гендиректор БКИ "Эквифакс" Олег Лагуткин.
РБК 16:00
Общество

Налоговики хотят забирать подарки детям за долги родителей

Федеральная налоговая служба (ФНС) все тщательнее проверяет окружение должников перед бюджетом: она хочет привлекать к субсидиарной ответственности их детей – забирать подарки родителей.
Ведомости 17:52
Общество

Миллер не согласился с прогнозом синоптиков на зиму

В пресс-релизе «Газпрома» говорится, что погода в январе–марте 2020 года, «по прогнозам, будет заметно холоднее, чем прошлой зимой».
Коммерсантъ 17:59
Происшествия

Жертвами стрельбы в школе в Калифорнии стали два человека

Газета.Ru 16:37
Армия и оружие

Россия призвала США вернуть нефтяные месторождения Сирии

США должны вернуть контроль над сирийскими нефтяными месторождениями властям страны и покинуть Сирийскую Арабскую Республику (САР), заявил 14 ноября первый зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский.
Известия 18:08
Музыка

Бузова пообещала выступить на Евровидении

Телеведущая и певица Ольга Бузова на концерте в Москве объявила о планах поучаствовать в международном песенном конкурсе Евровидение, пишет 14 ноября teleprogramma.pro.
Известия 18:10
Хоккей

«Северсталь» уступила «Авангарду», поражение стало 10-м кряду

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги череповецкая «Северсталь» на домашней площадке потерпела поражение в матче с омским «Авангардом», встреча завершилась со счётом 1:5. Череповецкий коллектив увеличил проигрышную серию до десяти матчей.
Чемпионат 13:19
Происшествия

Задушившие российского подростка в подвале полиции сели в тюрьму

Молодых людей посадили в подвал отдела полиции. Там их по одиночке пятеро полицейских подвергли пыткам и избиениям.
Lenta.ru 06:59
Здоровье

Названы симптомы рака мозга, которые путают со старением

В ходе исследования стало ясно, что пациенты, страдающие раком мозга, на начальных стадиях данного заболевания испытывали некоторые симптомы, при этом не придавали им значения.
Дни24 вчера в 04:36
Экономика

Инвестор хочет построить второй Северомуйский тоннель по концессии

Группа «Сибантрацит» Дмитрия Босова предложила правительству России заключить концессионное соглашение на строительство второго Северомуйского тоннеля на Байкало-Амурской магистрали (БАМ).
EastRussia 18:19
Армия и оружие

Киев обнаружил российский Ту-22М3 у берегов Одессы

Утро.ru 13:18
Энергетика

Почему Польша резко сократила поставки газа из России

За 9 месяцев 2019 года Польша закупила всего 6,29 млрд кубометров газа у "Газпрома", и это на 21% ниже, чем за тот же период прошлого года.
Газета.Ru 10:38
Политика

Моралес назвал условие своего возвращения в Боливию

Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил, что вернется домой, если парламент не одобрит его отставку. Об этом сообщает издание Universal.
Газета.Ru 19:57
Единоборства

Харитонов нокаутом проиграл на турнире Bellator 234

На турнире Bellator 234 в Тель-Авиве прошел бой Сергея Харитонова против британца Линтона Васселла.
Sportbox.RU 16:27
Общество

Кирилл Терешин показал «руки-базуки» после удаления «рук-базук»

Кирилл Терешин, получивший прозвище «руки-базуки», опубликовал в Instagram видео после операции.
Пятый канал вчера в 20:16
Здоровье

Эксперты доказали смертельную опасность популярного лекарства

Американские ученые из Медицинского центра Эйнштейна доказали негативное воздействие популярной пищевой добавки и лекарственного средства «Кратом».
UfacityNews.ru 06:16
Общество

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами

Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК 00:23
Общество

В России изменят механизм раздела собственности супругов

Получается, заключая брачный договор, супруги не могут быть уверены, что при разделе их имущества суд учтет положения этого документа.
Российская газета 03:38
Футбол

Семин рассказал о состоянии здоровья травмированных игроков

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал о планах команды на зимнюю паузу, а также о состоянии травмированных игроков.
Матч ТВ 13:03
Здоровье

Эндокринолог перечислил четыре предвестника начала диабета

Российским врачом-эндокринологом определены и названы четыре характерных признака, предвещающие о начале сахарного диабета.
Ugpressa.ru 12 ноября в 14:00
Музыка

Солист Rammstein «подрался» с космонавтом на Дворцовой площади

Взгляд.ру 13:46
Происшествия

Неоплаченные штрафы едва не сорвали сахалинцу выезд за границу

В межрайонный отдел судебных приставов по взысканию административных штрафов обратился мужчина с вопросом о снятии ограничения на выезд за пределы России.
ТИА Острова вчера в 21:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное