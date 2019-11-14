Политика
МИР 24Путин считает правильным шагом приезд Трампа на Парад Победы
Путин заявил, что пока не планирует встречу с Трампом. А по поводу возможного приезда президента США в Москву на празднование Дня победы 9 мая 2020 года российский лидер заявил, что если главный американский политик решит приехать в Россию 9 мая, то они обязательно встретятся и поговорят.
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Футбол
КДК РФС дисквалифицировал Гончаренко на два матча
Шоу-бизнес
Татьяна Навка поделилась ярким фото с дочерью и крестницей из Дубая
Знаменитость отправилась в путешествие вместе с мамой, младшей дочерью Надей, сестрой Натальей и маленькой крестницей Дарьей.
Кино
Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»
Кристен Стюарт не скрывает своей бисексуальности.
Общество
Путин сократил рабочий день женщинам
Президент России Владимир Путин подписал закон о сокращении рабочего дня для женщин, которые работают в сельской местности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на интернет-портал правовой информации.
Происшествия
Пилот севшего в поле A321 стал скрывать имя от пассажиров
Пилот аварийно севшего в Подмосковье А321 Дамир Юсупов в интервью сызранской телекомпании КТВ-Луч объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полетов.
Происшествия
Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от «потери рассудка»
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, может "потерять рассудок", его "психоэмоциональное состояние" пытаются сохранить.
Политика
Трамп заявил, что ему не нужна помощь Украины, чтобы победить Байдена
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нужна помощь Украины для победы над бывшим вице-президентом Джозефом Байденом на президентских выборах, передает ТАСС.
Экономика
СМИ узнали схему поставок нефти из Венесуэлы
За первые 11 дней ноября Венесуэла загрузила на танкеры 10,86 млн баррелей сырой нефти, что более чем вдвое превышает объем за аналогичный период в октябре, отмечает Bloomberg.
Происшествия
Охранник колледжа в Благовещенске задержан после стрельбы
Сотрудник частной организации «Сириус-А», охранявший колледж в Благовещенске, где в четверг студент расстрелял учащихся, задержан.
Футбол
«Локомотив» оценивает братьев Миранчуков в €100 млн
Авторитетный футбольный портал Transfermarkt оценивает братьев Миранчуков по €16 млн, но очевидно, что данная сумма - явно не те деньги, за которые красно-зеленые готовы отпустить футболистов.
Политика
Лукашенко: Россиянам лучше живется в Белоруссии, чем в России
Граждане России намного комфортнее себя чувствуют в Белоруссии, чем в своей стране.
Армия и оружие
Военная полиция России заняла бывшую базу США в Сирии
Российская военная полиция взяла под охрану аэродром, расположенный рядом с сирийским городом Кобани, где до этого находилась военная база США.
Политика
Путин приветствовал разведение сил в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии, что приветствует разведение сил и средств в Донбассе.
Единоборства
Эдуард Трояновский победил Йозефа Заградника
Армия и оружие
Выбор концепции транспортника вместо Ан-12 отложили до конца ноября
Выбор концепции среднего военного транспортника вместо Ан-12 отложили до конца ноября. Об этом сообщили "РИА Новости".
Происшествия
На западе Москвы в жилом доме случился крупный пожар
В доме 16, на улице Удальцова в Москве произошел пожар. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС.
Авто
Новую LADA Granta начали продавать в Египте
В среду, 12 ноября, в Каире стартовали продажи автомобилей нового семейства LADA Granta.
Музыка
Тилль Линдеманн «подрался» с «космонавтом» на Дворцовой площади
Кино
Сериал «Ведьмак» от Netflix был продлен на второй сезон
Музыка
Бузова заявила о намерении выступить на «Евровидении»
Общество
Пресс-секретарь Медведева прокомментировал случай с женщиной на Алтае
Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Олег Осипов прокомментировал радиостанции «Говорит Москва» этот случай.
Общество
Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить
Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.
Общество
Instagram начал скрывать лайки во всем мире
Общество
В Крыму владелец зоопарка планирует отдать или умертвить 30 медведей
Бизнесмен Олег Зубков, который является владельцем зоопарка "Тайган" в Крыму, намерен отдать или умертвить часть медведей, в случае если зверинец будет закрыт по решению суда.
Общество
Владелец «Рольфа» решил продать компанию
Владелец группы компаний "Рольф" Сергей Петров задумался о продаже бизнеса.
Шоу-бизнес
Натали пришлось сняться в купальнике и рассказать о беременности
По сети тут же поползли слухи о том, что Натали в очередной раз беременна.
Армия и оружие
Украинский адмирал пожаловался на российские «Калибры» в Черном море
Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался, что Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли-носители крылатых ракет "Калибр".
Авто
Кроссовер Mazda CX-30 назван самым безопасным автомобилем
Впервые за всю историю Euro NCAP протестированный автомобиль продемонстрировал практически идеальный результат в категории «безопасность взрослых пассажиров».
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о драке с Темниковой
Бывшая участница группы Serebro Ольга Серябкина рассказала о драке с коллегой по коллективу Еленой Темниковой.