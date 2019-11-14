Политика

МИР 24МИР 24Путин считает правильным шагом приезд Трампа на Парад Победы

Путин заявил, что пока не планирует встречу с Трампом. А по поводу возможного приезда президента США в Москву на празднование Дня победы 9 мая 2020 года российский лидер заявил, что если главный американский политик решит приехать в Россию 9 мая, то они обязательно встретятся и поговорят.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Путин назвал визит Трампа в Москву 9 мая правильным шагом

Известия16:05

Путин заявил, что пока у него встреча с Трампом не планируется

ТАСС14:33

Путин прокомментировал возможность визита Трампа в Москву 9 мая

RT на русском14:54

Путин назвал верным шагом возможный приезд Трампа в Москву на 9 Мая

РБК15:02

Путин оценил возможный приезд Трампа в Россию

URA.Ru14:07

Путин заявил, что хорошие переговоры с Трампом возможны

Газета.Ru14:05

Приезд Трампа на парад Победы был бы правильным, считает Путин

РИА Новости14:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 23:34, Ашберн
Футбол

КДК РФС дисквалифицировал Гончаренко на два матча

Свободная Пресса вчера в 07:30
Шоу-бизнес

Татьяна Навка поделилась ярким фото с дочерью и крестницей из Дубая

Знаменитость отправилась в путешествие вместе с мамой, младшей дочерью Надей, сестрой Натальей и маленькой крестницей Дарьей.
Летидор 04:05
Кино

Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»

Кристен Стюарт не скрывает своей бисексуальности.
Телепрограмма вчера в 00:36
Общество

Путин сократил рабочий день женщинам

Президент России Владимир Путин подписал закон о сокращении рабочего дня для женщин, которые работают в сельской местности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на интернет-портал правовой информации.
Владивосток-Новости 12 ноября в 17:42
Происшествия

Пилот севшего в поле A321 стал скрывать имя от пассажиров

Пилот аварийно севшего в Подмосковье А321 Дамир Юсупов в интервью сызранской телекомпании КТВ-Луч объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полетов.
РИА Новости 21:05
Происшествия

Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от «потери рассудка»

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, может "потерять рассудок", его "психоэмоциональное состояние" пытаются сохранить.
РИА Новости 17:04
Политика

Трамп заявил, что ему не нужна помощь Украины, чтобы победить Байдена

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нужна помощь Украины для победы над бывшим вице-президентом Джозефом Байденом на президентских выборах, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 23:04
Экономика

СМИ узнали схему поставок нефти из Венесуэлы

За первые 11 дней ноября Венесуэла загрузила на танкеры 10,86 млн баррелей сырой нефти, что более чем вдвое превышает объем за аналогичный период в октябре, отмечает Bloomberg.
РБК 20:41
Происшествия

Охранник колледжа в Благовещенске задержан после стрельбы

Сотрудник частной организации «Сириус-А», охранявший колледж в Благовещенске, где в четверг студент расстрелял учащихся, задержан.
Известия 05:42
Футбол

«Локомотив» оценивает братьев Миранчуков в €100 млн

Авторитетный футбольный портал Transfermarkt оценивает братьев Миранчуков по €16 млн, но очевидно, что данная сумма - явно не те деньги, за которые красно-зеленые готовы отпустить футболистов.
Газета.Ru 15:31
Политика

Лукашенко: Россиянам лучше живется в Белоруссии, чем в России

Граждане России намного комфортнее себя чувствуют в Белоруссии, чем в своей стране.
Росбалт 11:33
Армия и оружие

Военная полиция России заняла бывшую базу США в Сирии

Российская военная полиция взяла под охрану аэродром, расположенный рядом с сирийским городом Кобани, где до этого находилась военная база США.
Газета.Ru 22:56
Политика

Путин приветствовал разведение сил в Донбассе

Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии, что приветствует разведение сил и средств в Донбассе.
Экономика сегодня 14:56
Единоборства

Эдуард Трояновский победил Йозефа Заградника

Allboxing.ru 20:53
Армия и оружие

Выбор концепции транспортника вместо Ан-12 отложили до конца ноября

Выбор концепции среднего военного транспортника вместо Ан-12 отложили до конца ноября. Об этом сообщили "РИА Новости".
Piter.tv 01:30
Происшествия

На западе Москвы в жилом доме случился крупный пожар

В доме 16, на улице Удальцова в Москве произошел пожар. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС.
Газета.Ru 21:04
Авто

Новую LADA Granta начали продавать в Египте

В среду, 12 ноября, в Каире стартовали продажи автомобилей нового семейства LADA Granta.
Автоновости дня вчера в 09:04
Музыка

Тилль Линдеманн «подрался» с «космонавтом» на Дворцовой площади

Красная весна 16:27
Кино

Сериал «Ведьмак» от Netflix был продлен на второй сезон

Discover24 05:48
Музыка

Бузова заявила о намерении выступить на «Евровидении»

Gazeta.SPb 19:38
Общество

Пресс-секретарь Медведева прокомментировал случай с женщиной на Алтае

Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Олег Осипов прокомментировал радиостанции «Говорит Москва» этот случай.
Говорит Москва 04:33
Общество

Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить

Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.
Газета.Ru вчера в 06:11
Музыка

Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске

Bimru.ru 01:52
Общество

Instagram начал скрывать лайки во всем мире

Lenta.ru 13:36
Общество

В Крыму владелец зоопарка планирует отдать или умертвить 30 медведей

Бизнесмен Олег Зубков, который является владельцем зоопарка "Тайган" в Крыму, намерен отдать или умертвить часть медведей, в случае если зверинец будет закрыт по решению суда.
Газета.Ru 21:26
Общество

Владелец «Рольфа» решил продать компанию

Владелец группы компаний "Рольф" Сергей Петров задумался о продаже бизнеса.
Российская газета 21:33
Шоу-бизнес

Натали пришлось сняться в купальнике и рассказать о беременности

По сети тут же поползли слухи о том, что Натали в очередной раз беременна.
Privet-Rostov.ru 01:45
Армия и оружие

Украинский адмирал пожаловался на российские «Калибры» в Черном море

Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался, что Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли-носители крылатых ракет "Калибр".
РИА Новости 18:01
Авто

Кроссовер Mazda CX-30 назван самым безопасным автомобилем

Впервые за всю историю Euro NCAP протестированный автомобиль продемонстрировал практически идеальный результат в категории «безопасность взрослых пассажиров».
Tvoe-avto.com 07:35
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала о драке с Темниковой

Бывшая участница группы Serebro Ольга Серябкина рассказала о драке с коллегой по коллективу Еленой Темниковой.
Рамблер 10:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное