Политика

iReactoriReactorПутин назвал свое президентство судьбой

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал о своем президентстве. Он отметил, что «это не работа, а судьба».
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с чего всё началось

Путин заявил, что президентство это не работа, а судьба

Президент России Владимир Путин заявил, что его исполнение обязанностей президента – это не работа, а судьба, при этом он отметил, что благодарен людям за доверие.
РИА Новости09:06

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Путин назвал судьбой свое президентство: "Разве можно от этого устать?"

Московский Комсомолец09:11

Путин назвал свое президентство не работой, а судьбой

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Путин назвал свое президентство судьбой

Газета.Ru09:16

Путин назвал президентство судьбой

РБК10:14

Путин: отношусь к президентству как к судьбе

RT на русском09:09

Путин заявил, что президентство это не работа, а судьба

РИА Новости09:06

Путин — о президентстве: Это не работа, а судьба

Life.ru08:54
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Трех членов саудовской королевской семьи арестовали

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Минобороны показало уникальные фото жен советских полководцев

Министерство обороны в честь Международного женского дня опубликовало уникальные фотографии жен советских полководцев времен Великой Отечественной войны.
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Первый смартфон с 5G от Nokia представят в фильме про Бонда

Компания HMD Global, которая занимается разработкой новых смартфонов под брендом Nokia, заявила, что стала официальным мобильным партнером нового фильма о Джеймсе Бонде под названием No Time To Die.
АБН 07:07
Политика

Эрдоган запросил у США Patriot после переговоров с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запросил военную помощь у США.
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Российский бизнесмен Олег Тиньков рассказал, что у него диагностирована острая форма лейкемии.
ТАСС 09:34
Армия и оружие

Сирийская армия попыталась сбить турецкий F-16 с помощью С-200

В Сирии правительственные войска предприняли попытку сбить истребитель F-16 турецких ВВС с помощью ЗРК С-200.
Суть событий 04 марта в 13:16
Общество

В России «Красу полиции» затравили за внешность

Lenta.ru 15:28
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Русский признали в ДНР единственным государственным языком

Народный совет Донецкой народной республики (ДНР) внес изменения в статью 10 конституции ДНР в части определения русского языка как единственного, имеющего статус государственного.
ТАСС 07:37
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Подсчитаны потери России от разрыва сделки с ОПЕК

Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун подсчитал потери России от разрыва сделки с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
Lenta.ru 15:32
Общество

ФБР запустило рекламу в Facebook на русском языке с фото Высоцкого

Федеральное бюро расследований США (ФБР) запустило в соцсетях Facebook и Instagram рекламную кампанию на русском языке с фотографией Владимира Высоцкого.
Газета.Ru вчера в 23:19
Политика

Штаб Трампа подал в суд на CNN за клевету о связях с Россией

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа подал в суд на телекомпанию CNN за публикацию «ложных и клеветнических» сообщений о том, что Трамп добивался помощи России в выборах 2020 года, передает телеканал Fox News со ссылкой на исковое заявление.
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Происшествия

У 21 человека на лайнере Grand Princess нашли коронавирус

РИА Новости 18:25
Хоккей

Шашков: «Когда забил в овертайме — как будто в облака улетел!»

Нападающий «Сибири» Никита Шашков прокомментировал победу над «Автомобилистом» в третьем матче серии первого раунда плей-офф КХЛ — 4:3 ОТ.
Sport24.ru 11:32
Политика

Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе

Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
РБК 12:34
Политика

Путин оценил возможность возглавить Госсовет

Президент России Владимир Путин негативно оценил возможность возглавить Госсовет, сообщает РИА "Новости".
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Политика

Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Идлибе

Переговоры Путина и Эрдогана 5 марта в Кремле начались общением тет-а-тет, после к ним присоединились члены делегаций двух стран.
Ведомости вчера в 13:08
Общество

СМИ сообщают, что дочь губернатора Воробьева приобрела виллу в Италии

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Наука

Из-за различия половых хромосом женщины живут дольше мужчин

Речь идет о двух Х-хромосомах, которые есть у женщин. У мужчин же одна Х-хромосома и одна Y-хромосома.
RuNews24.ru 02:54
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Тайка Вайтити снимет мультсериал по книге «Чарли и шоколадная фабрика»

Актер и режиссер из Новой Зеландии Тайка Вайтити собирается представить свой мультсериал по книге «Чарли и шоколадная фабрика».
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NASA опубликовало самую детальную панораму Марса

NASA опубликовало на своем сайте самую подробную фотографию Марса.
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Новый премьер Украины объяснил свои слова о подаче воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пояснил на странице в Facebook свои слова о необходимости возобновления поставок пресной воды в Крым.
Газета.Ru 03:42
Автоспорт

Вольф раскритиковал действия ФИА, которая пошла на сделку с «Феррари»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал сделку ФИА и «Феррари» в отношении мотора сезона-2019.
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Пользователи Сети нашли отрывок песни Little Big для Евровидения

Пользователи Сети предполагают, что в TikTok появился отрывок именно из новой песни Little Big.
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Общество

В России зафиксированы шесть новых случаев заражения коронавирусом

В России зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает оперативный штаб по контролю за распространением болезни.
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Курс доллара превысил 68 рублей

Курс доллара превысил 68 рублей впервые с января 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.
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Общество

В России изменили процедуру прохождения техосмотра

Ранее предполагалось, что каждую машину будут фотографировать трижды - до, во время и после техосмотра, причем на изображениях должны быть хорошо различимы модель, цвет кузова и номер конкретного автомобиля.
Вести.Ru 08:01
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ЕС обсудит пути улучшения отношений с Россией и Турцией

Евросоюзу нужно улучшить отношения и сотрудничество с Россией и Турцией, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
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Шоу-бизнес

Самойлова и Джиган вернутся из Америки раньше срока

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«Аэрофлот» сократит число рейсов в Италию и Вьетнам из-за коронавируса

«Аэрофлот» сократит число рейсов в города Южной Кореи, Вьетнама и Италии в связи со снижением спроса на фоне коронавируса, сообщается на сайте авиакомпании.
РБК 15:16
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