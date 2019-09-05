Российский президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию с обменом удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

Путин прокомментировал ситуацию с обменом между Россией и Украиной

Армия и оружие Летчик-испытатель поделился впечатлениями от полета на Су-57 Российский летчик-испытатель Сергей Богдан поделился впечатлениями от полета на Су-57 и раскрыл некоторые его характеристики.

Происшествия На севере Петербурга нашли чемодан с убитой женщиной внутри В Петербурге сотрудники полиции обнаружили чемодан, внутри которого находилось тело убитой женщины.

Политика Владимир Путин пошутил про предельный возраст для президента На пленарном заседании Восточного экономического форума премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад рассказал, что в его стране повысили предельный возраст для главы государства до 95 лет.

Общество Беглов наградил петербуржцев за многолетнюю добросовестную работу Врио губернатора Петербурга Александр Беглов вручил петербуржцам государственные награды по поручению президента России Владимира Путина.

Гаджеты Nokia перевыпустила легендарную раскладушку Компания HMD Global, занимающаяся разработкой и продажей устройств под брендом Nokia, представила переиздание легендарной раскладушки 2720 на международной выставке электроники IFA в Берлине.

Здоровье В Москве предложили не принимать детей в школы без прививок Департамент образования Москвы предложил на законодательном уровне закрепить право отказать в приёме ребёнка в образовательное учреждение, если у него отсутствуют прививки, сообщила замруководителя департамента образования Москвы Алена Шахова.

Происшествия В ФБК заявили об обысках в офисе и в студии «Навальный Live» Сотрудники правоохранительных органов вечером 5 сентября пришли в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), студию канала «Навальный Live» и московский штаб Алексея Навального.

Происшествия На Ставрополье подростки разбились на угнанной у родителей машине В четверг, 5 сентября, в Ставропольском крае подростки угнали у родителей автомобиль и попали в смертельную аварию.

Армия и оружие Украина обвинила Россию в подготовке вторжения Спикер главного управления украинской разведки Вадим Скибицкий обвинил Россию в подготовке ко вторжению на Украину.

Политика Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.

Общество Греф призвал отменить экзамены в школах Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.

Авто GM выбрал сервисы Google для мультимедийных систем автомобилей Компания General Motors объявила, что с 2021 года в мультимедийных системах всех новых автомобилей будут использоваться сервисы Google, в том числе голосовой помощник Google Assistant, карты Google Maps и другие.

Политика Сенатор обвинил Трампа в трате на стену денег на борьбу с Россией Лидер демократов в сенате США Чак Шумер обвинил президента Дональда Трампа в том, что он перенаправил $771 млн, которые планировалось потратить на сдерживание России в Европе, на строительство стены на границе с Мексикой.

Наука Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.

Происшествия Ураган «Дориан» выбросил на пляж Флориды килограммы кокаина В полицию поступила информация о подозрительном свертке на берегу пляжа Парадайз Бич, который выбросило на сушу волнами, поднятыми приближающимся ураганом «Дориан».

Шоу-бизнес Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.

Теннис Надаль стал последним полуфиналистом US Open Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл аргентинца Диего Шварцмана и вышел в полуфинал Открытого чемпионата США (US Open).

Происшествия Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.

Экономика Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин.

Экономика Новый индустриальный парк появится в Тверской области в 2020 году Напомним, руководство нового индустриального парка «Воронеж» рассчитывает привлечь более 3,3 млрд рублей в качестве инвестиций.

Политика Токио сделает Москве представление из-за открытия рыбзавода на Курилах Токио готовит представление Москве из-за открытия рыбоперерабатывающего завода на курильском острове Шикотан, старт которому накануне дал Владимир Путин.

Общество Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.

Шоу-бизнес Ольга Бузова купит виллу на Бали за 20 миллионов рублей Известная певица Ольга Бузова планирует купить недвижимость на Бали. Артистка уже присмотрела себе виллу на берегу моря.

Политика Мутко раскритиковал Орешкина за игнорирование проблем подтопленцев Вице-премьер Виталий Мутко раскритиковал работу Министерства экономического развития России за работу с предпринимателями, которые пострадали от паводков в Иркутской области.

Происшествия Митинг в Санкт-Петербурге прошел без задержаний Собралось около двухсот человек. Акция прошла без задержаний и провокаций.

Космос Европейский спутник уклонился от столкновения с аппаратом Маска Европейский спутник наблюдения Земли Aeolus выполнил маневр, чтобы не столкнуться с одним из космических аппаратов орбитальной группировки связи Starlink, развертываемой компанией SpaceX Илона Маска, сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА).

Авто Toyota вложит в завод в Петербурге 20 млрд рублей Японская корпорация Toyota Motor вложит 20 млрд рублей в завод в Петербурге, заявил в четверг премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пленарном заседании Восточного экономического форума, передаёт iz.ru.