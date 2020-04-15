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Путин сегодня вновь выступит с обращением
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Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он не уточнил, какой теме будет посвящено выступление.В источнике
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С чего всё начиналось
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Песков предложил дождаться совещания у Путина, чтобы узнать о новых мерах поддержки

Президент России Владимир Путин в среду выступит в начале совещания с членами правительства. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков советует дождаться этого совещания, чтобы узнать о дополнительных мерах поддержки бизнеса, которые могут быть введены из-за коронавируса.
ТАСС 05:48
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Кремль сообщил о работе над мерами поддержки бизнеса

РБК 08:08
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Путин выступит с новым заявлением по ситуации с коронавирусом

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Обращения Путина к россиянам не планируется, заявил Песков

РИА Новости 06:47
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