Президент России Владимир Путин сегодня, 23 июня, выступит с телеобращением к гражданам. Он расскажет о предварительных итогах борьбы с коронавирусом, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ожидается, что обращение покажут около 15:00 мск.

Путин сегодня выступит с обращением к россиянам

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