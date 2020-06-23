Политика
КоммерсантъПутин сегодня выступит с обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин сегодня, 23 июня, выступит с телеобращением к гражданам. Он расскажет о предварительных итогах борьбы с коронавирусом, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ожидается, что обращение покажут около 15:00 мск.
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Общество
Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Живая Кубань 01:50
Наука
ЦЕРН планирует построить 100-километровый суперколлайдер
Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) начала разработку проекта строительства 100-километрового коллайдера стоимостью 21 млрд евро.
NewInform вчера в 13:34
Общество
Ройзман излечился от коронавируса
Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман выписан из больницы после выздоровления.
УралПолит.Ru 08:23
Биатлон
Майгуров подтвердил выдвижение на пост президента СБР
Официальный сайт Союза биатлонистов России опубликовал заявление трехкратного чемпиона мира Виктора Майгурова по поводу своего выдвижения на пост президента СБР.
Советский спорт 08:00
Политика
Болтон: Обама был готов согласиться с присоединением Крыма к России
Бывший советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в своей книге рассказал, что бывший глава Белого дома Барак Обама был готов согласиться с присоединением Крыма к России.
Свободная Пресса 05:12
Шоу-бизнес
Кристина Асмус сообщила о разводе с Гариком Харламовым
Кристина Асмус разводится с Гариком Харламовым. Новость актриса сообщила в соцсетях.
Inc-news.ru вчера в 11:10
Политика
Трамп заявил, что в Вашингтоне никогда не будет «автономной зоны»
Президент США Дональд Трамп заявил, что в городе Вашингтон никогда не будет «автономной зоны», как в Сиэтле.
RT на русском 09:24
Политика
В МИД рассказали о действии новых электронных виз
Замглавы МИД РФ Евгений Иванов заявил, что максимально либеральный режим въезда в РФ с 2021 года будет распространяться на граждан 113 стран.
Газета.Ru 08:59
Экономика
ЦБ выявил продажу россиянам неработающих страховок от коронавируса
Страховые компании начали предлагать гражданам страховки от коронавируса в середине марта, когда в России только начали вводиться санитарные ограничения, связанные с пандемией COVID-19.
РБК 06:48
Политика
Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
Происшествия
В Коми речной теплоход сел на мель
РИА Новости 09:14
Политика
Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, кто из лидеров иностранных государств приедет на парад Победы в Москве 24 июня.
RT на русском 05:42
Политика
Россия отказалась от использования РЛС «Балхаш» в Казахстане
Известия вчера в 17:25
Экономика
Подсчитана доля расходов россиян на еду
Как подсчитали эксперты, в мае общие траты семей выросли на 800 рублей (1,4 процента), а расходы на еду сократились на 2,1 тысячи рублей (минус 2,1 процента).
Lenta.ru 09:00
Экономика
Голикова назвала маленькой среднюю зарплату россиян в 47 тысяч рублей
Накануне в программе «Познер» на Первом канале отвечающая за социальный блок вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала такой доход маленьким, передает ТАСС.
НовостиВолгограда.ру 01:08
Политика
Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
Политика
Трамп опроверг расторжение торговой сделки с Китаем
Ранее советник президента США по торговле Питер Наварро в эфире телеканала Fox News заявил, что Трамп якобы решил прекратить торговую сделку с Китаем из-за предположений разведки о том, что «пандемия коронавируса возникла в лаборатории в Ухани».
RT на русском вчера в 22:45
Общество
Германия 22 июня отправила в Россию сотни тонн ядерных отходов
Из Германии в Россию был отправлен новый груз с сотнями тонн ядерных отходов в понедельник, 22 июня.
Lenta.ru 08:30
Общество
У четверти россиян обнаружились больные коронавирусом знакомые или друзья
У четверти россиян в ближайшем окружении есть люди, заболевшие коронавирусом.
РБК вчера в 23:00
Армия и оружие
СМИ сообщили о планах Индии «надавить» на Россию для поставок С-400
РИА Новости 09:10
Политика
«9 тысяч слов лжи»: в Дании отреагировали на статью Путина
Статья президента России Владимира Путина в американском издании The National Interest — это, по выражению датского специалиста Эмиля Роттбёлля, «девять тысяч слов лжи».
Городовой вчера в 12:20
Технологии
Microsoft закрывает игровой стриминг Mixer
Microsoft объявила, что закрывает Mixer с 22 июля, а всем его пользователям предлагает использовать Facebook Gaming.
Вести.Ru 04:12
Технологии
В Сети произошла утечка персональных данных 5 млн россиян
С одного из порталов по трудоустройству произошла утечка данных почти 5 млн российских пользователей, заявил основатель и технический директор компании-разработчика систем борьбы с утечками данных DeviceLock Ашот Оганесян.
Взгляд.ру 06:51
Здоровье
Дело о 68 заражениях коронавирусом в Покровской больнице дошло до суда
В отделе учета и регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Санкт-Петербурга» с 1 по 9 апреля зарегистрировали 68 случаев заболевания, вызванного коронавирусом, среди пациентов Покровской больницы.
Невские Новости вчера в 12:11
Футбол
«Краснодар» согласился перенести матч с «Динамо»
«Спорт-Экспресс» сообщает, что футбольный клуб «Краснодар» ответил согласием на предложение «Динамо» перенести матч на более позднюю дату.
ГЛАС.RU 21 июня в 05:27
Общество
Конкурс по скоростному выкапыванию могил перенесли из Приморья в Омск
Соревнование по скоростному выкапыванию могил состоится в августе 2020 года в Омске в рамках форума ритуальных агентств.
Газета.Ru 01:46