Политика
КоммерсантъПутин сегодня выступит с обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин сегодня, 23 июня, выступит с телеобращением к гражданам. Он расскажет о предварительных итогах борьбы с коронавирусом, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ожидается, что обращение покажут около 15:00 мск.
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Происшествия
В Воронежской области 2 сотрудников ГИБДД уволили за утрату доверия
Начальника и инспектора межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД № 7 ГУ МВД России по Воронежской области, располагающегося в Лисках, уволили за грубые нарушения антикоррупционного законодательства.
Обозреватель Врн 07:42
Общество
Путин предложил ввести налоговый режим для самозанятых по всей стране
Президент России Владимир Путин в телевизионном обращении предложил с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых по всей стране.
Коммерсантъ 11:02
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в Мексике
RT на русском 11:49
Политика
Путин призвал к осторожности до появления вакцины от коронавируса
Пока не появится надежная вакцина, нужно быть очень осторожными. Об этом заявил президент Владимир Путин в обращении к гражданам.
Российская газета 10:24
Общество
Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тыс. рублей
Ранее стало известно, что детские выплаты в размере 10 тыс. рублей получили 19,8 миллиона детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 12:16
Политика
Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
Общество
Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде
Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия 10:05
Экономика
Акции «Яндекса» на Мосбирже обновили исторический максимум
Стоимость акций "Яндекса" в ходе торгов Московской биржи обновила исторический максимум.
ТАСС 11:24
Политика
Кремль объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам
Обращение главы государства к россиянам длилось более 50 минут. В нем президент объявил о ряде новых мер поддержки граждан.
РБК 11:29
Экономика
В правительстве объяснили важность квотирования госзакупок
Заместитель Председателя Правительства России Юрий Борисов отметил важность законопроекта о гарантированных квотах для отечественных производителей в госзакупках.
Дума ТВ 10:22
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 10:42
Политика
Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, где планирует присутствовать на параде Победы в Москве, сообщил официальный сайт президента республики.
РИА Новости 11:34
Общество
Путин предложил расширить льготную ипотеку на более дорогое жилье
Президент Владимир Путин заявил о расширении льготной ипотеки под 6,5% на новое жилье стоимостью до 6 миллионов рублей в регионах, а в Москве и Петербурге - до 12 миллионов рублей.
Компания 10:38
Наука
ЦЕРН планирует построить 100-километровый суперколлайдер
Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) начала разработку проекта строительства 100-километрового коллайдера стоимостью 21 млрд евро.
NewInform вчера в 13:34
Армия и оружие
Три типа комплексов «Панцирь» пройдут по Красной площади 24 июня
Зрители парада Победы 24 июня смогут увидеть три типа зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" на Красной площади.
ТАСС вчера в 11:19
Политика
Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно
Украинские военные могли сбить малайзийский Boeing в июле 2014 года в Донбассе по ошибке, заявила голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате на слушаниях в Нидерландах.
РИА Новости 05:06
Кино
Роберт Дауни-младший может сыграть в новых «Пиратах Карибского моря»
Piter.tv вчера в 07:47
Происшествия
Популярный Instagram-блогер погибла в ДТП на Бали
Девушка рассказывала в Instagram о работе на фрилансе, вдохновляла подписчиков преодолевать себя.
Интерфакс вчера в 05:50
Политика
Индия просит скорее передать ей российские «Триумфы»
Вооруженные силы Индии просят ускорить процесс передачи зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф".
Вести.Ru 09:36
Политика
Зеленский назвал засранцами нарушающих правила дальнобойщиков
Президент Украины Владимир Зеленский назвал засранцами дальнобойщиков, которые ездят по дорогам с перегрузом, передает «112.ua».
Lenta.ru 10:46
Шоу-бизнес
6-летняя дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина устроила показ мод дома
Лиза Галкина устроила модный показ Отметим, что в минувший четверг в семье Галкина и Пугачевой был праздник – юмористу исполнилось 44 года.
Вокруг ТВ вчера в 08:19
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Российский шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о разводе.
Культуромания вчера в 10:31
Происшествия
Больной коронавирусом разгромил бокс в севастопольской инфекционке
В Севастополе пациент с коронавирусом разгромил палату в новом инфекционном модуле.
ForPost вчера в 08:39
Армия и оружие
Египет приготовился к вторжению в Ливию
Египет может вторгнуться в Ливию на законных основаниях.
Lenta.ru 20 июня в 23:32
Политика
Владимир Путин обратился к россиянам
Миру в последнее время пришлось непросто, но в обществе не было растерянности, заявил Владимир Путин во время своего телеобращения к россиянам.
РИА Новости 10:51
Культура
Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры
Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ 21 июня в 10:58
Кино
Вышел тизер сериала «Текст. Реальность»
Российская газета 09:03