Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин сегодня выступит с обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин сегодня, 23 июня, выступит с телеобращением к гражданам. Он расскажет о предварительных итогах борьбы с коронавирусом, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ожидается, что обращение покажут около 15:00 мск.
Читать в источнике
Комментировать5K

Подробнее о событии

Обращение Путина к россиянам. Трансляция

Известия10:00

Путин сегодня выступит с обращением к россиянам

Коммерсантъ05:32

Владимир Путин выступает с телеобращением к россиянам

Вести.Ru10:00

Хронология обращений Владимира Путина к россиянам

ТАСС07:22

Кремль анонсировал обращение Путина «о нас с вами в целом»

РБК06:13

Путин днем во вторник выступит с телеобращением

Интерфакс05:32

Владимир Путин обращается к россиянам

URA.Ru10:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 12:38, Ашберн
Происшествия

В Воронежской области 2 сотрудников ГИБДД уволили за утрату доверия

Начальника и инспектора межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД № 7 ГУ МВД России по Воронежской области, располагающегося в Лисках, уволили за грубые нарушения антикоррупционного законодательства.
Обозреватель Врн 07:42
1
Общество

Путин предложил ввести налоговый режим для самозанятых по всей стране

Президент России Владимир Путин в телевизионном обращении предложил с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых по всей стране.
Коммерсантъ 11:02
20
Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

РБК 10:38
320
Происшествия

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в Мексике

RT на русском 11:49
Политика

Путин призвал к осторожности до появления вакцины от коронавируса

Пока не появится надежная вакцина, нужно быть очень осторожными. Об этом заявил президент Владимир Путин в обращении к гражданам.
Российская газета 10:24
29
Экономика

В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии

Газета.Ru 05:26
3,8K
Общество

Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тыс. рублей

Ранее стало известно, что детские выплаты в размере 10 тыс. рублей получили 19,8 миллиона детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 12:16
2,8K
Политика

Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
1K
Общество

Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде

Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия 10:05
413
Экономика

Акции «Яндекса» на Мосбирже обновили исторический максимум

Стоимость акций "Яндекса" в ходе торгов Московской биржи обновила исторический максимум.
ТАСС 11:24
Политика

Кремль объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

Обращение главы государства к россиянам длилось более 50 минут. В нем президент объявил о ряде новых мер поддержки граждан.
РБК 11:29
1
Экономика

В правительстве объяснили важность квотирования госзакупок

Заместитель Председателя Правительства России Юрий Борисов отметил важность законопроекта о гарантированных квотах для отечественных производителей в госзакупках.
Дума ТВ 10:22
Общество

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 10:42
1,6K
Политика

Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, где планирует присутствовать на параде Победы в Москве, сообщил официальный сайт президента республики.
РИА Новости 11:34
1
Общество

Путин предложил расширить льготную ипотеку на более дорогое жилье

Президент Владимир Путин заявил о расширении льготной ипотеки под 6,5% на новое жилье стоимостью до 6 миллионов рублей в регионах, а в Москве и Петербурге - до 12 миллионов рублей.
Компания 10:38
4
Наука

ЦЕРН планирует построить 100-километровый суперколлайдер

Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) начала разработку проекта строительства 100-километрового коллайдера стоимостью 21 млрд евро.
NewInform вчера в 13:34
15
Армия и оружие

Три типа комплексов «Панцирь» пройдут по Красной площади 24 июня

Зрители парада Победы 24 июня смогут увидеть три типа зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" на Красной площади.
ТАСС вчера в 11:19
4
Политика

Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно

Украинские военные могли сбить малайзийский Boeing в июле 2014 года в Донбассе по ошибке, заявила голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате на слушаниях в Нидерландах.
РИА Новости 05:06
97
Кино

Роберт Дауни-младший может сыграть в новых «Пиратах Карибского моря»

Piter.tv вчера в 07:47
16
Происшествия

Популярный Instagram-блогер погибла в ДТП на Бали

Девушка рассказывала в Instagram о работе на фрилансе, вдохновляла подписчиков преодолевать себя.
Интерфакс вчера в 05:50
2,3K
Политика

Индия просит скорее передать ей российские «Триумфы»

Вооруженные силы Индии просят ускорить процесс передачи зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф".
Вести.Ru 09:36
202
Политика

Зеленский назвал засранцами нарушающих правила дальнобойщиков

Президент Украины Владимир Зеленский назвал засранцами дальнобойщиков, которые ездят по дорогам с перегрузом, передает «112.ua».
Lenta.ru 10:46
Технологии

Японский суперкомпьютер Фугаку признан мощнейшим в мире

МонаВиста 12:30
24
Шоу-бизнес

6-летняя дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина устроила показ мод дома

Лиза Галкина устроила модный показ Отметим, что в минувший четверг в семье Галкина и Пугачевой был праздник – юмористу исполнилось 44 года.
Вокруг ТВ вчера в 08:19
26
Шоу-бизнес

Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

Российский шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о разводе.
Культуромания вчера в 10:31
935
Происшествия

Больной коронавирусом разгромил бокс в севастопольской инфекционке

В Севастополе пациент с коронавирусом разгромил палату в новом инфекционном модуле.
ForPost вчера в 08:39
18
Армия и оружие

Египет приготовился к вторжению в Ливию

Египет может вторгнуться в Ливию на законных основаниях.
Lenta.ru 20 июня в 23:32
225
Политика

Владимир Путин обратился к россиянам

Миру в последнее время пришлось непросто, но в обществе не было растерянности, заявил Владимир Путин во время своего телеобращения к россиянам.
РИА Новости 10:51
64
Культура

Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры

Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ 21 июня в 10:58
309
Кино

Вышел тизер сериала «Текст. Реальность»

Российская газета 09:03
5
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное