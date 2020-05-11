Предлагаю в два раза повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком с 3375 рублей до 6751 рубля. Такое пособие получают неработающие граждане, в том числе студенты и, как правило, это молодые родители, молодые мамы, важно их поддержать.

Разовую выплату по 10 тысяч рублей получат семьи с детьми от 3 до 16 лет. Все семьи детьми до 3 лет получат по 5 тысяч рублей на ребенка в месяц. В июне 2020 года сразу за полгода могут получить около по 33 тыс. рублей на одного ребенка нуждающиеся семьи с детьми.

Семьям с детьми от 3 до 16 лет разово выплатят по 10 тысяч рублей

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