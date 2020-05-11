Мы приняли решение, что нуждающиеся семьи, где доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, могут оформить выплаты на детей с трёх до семи лет включительно. Сделать это раньше, не с 1 июля, как предусматривали в своё время, а с 1 июня.

"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", - сказал глава государства. Путин добавил, что помощь получат все, кто в ней нуждается.

Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты

Общество В Германии против карантина протестовали свыше 10 тысяч человек По данным СМИ, в акции приняли участие 10 тысяч немцев, при этом организаторы подавали заявление на 50 тысяч человек, но мэрия урезала протестную явку. 16

Общество Подмосковье сохраняет ограничения по работе до 18 мая Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о том, что ограничения по работе, введенные на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19, продлеваются до 18 мая. 1

Общество Семьи с детьми до трех лет получат дополнительные 5 тыс. руб. в месяц Размер выплаты составит 5 тыс. руб. На нее смогут рассчитывать лица, имеющие право на другие выплаты в рамках федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", а также граждане России, у которых первый ребенок родился или был усыновлен с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.

Общество В Коми продлили режим самоизоляции до 14 мая включительно Напомним, режим повышенной готовности начал действовать в Коми с 16 марта в регионе только для органов управления и специальных служб. 2

Происшествия Организаторов массовой «вечеринки» в Подмосковье доставили в полицию Организаторов массовых гуляний у ТЦ в Солнечногорске доставили в полицию для объяснений, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова. 1

Общество Власти Тульской области разрешили гулять в парках и заниматься спортом Губернатор Тульской области Алексей Дюмин продлил режим самоизоляции в регионе до 31 мая, однако разрешил местным жителям гулять в парках, заниматься спортом и плавать в бассейнах. 53

Общество В Астрахани сохранили самоизоляцию и пропускной режим За последние четыре дня среднесуточный прирост заболеваемости 40 процентов, пропускной режим сохраняется, - заявил Бабушкин на заседании регионального штаба по противодействию распространения коронавируса. 53

Экономика Аксёнов заявил о нехватке в Крыму средств на решение связанных с эпидемией проблем Глава Крыма Сергей Аксёнов обратится в федеральный центр с просьбой о выделении республике дополнительных средств на предоставление мер поддержки, установленных в связи с режимом карантинных ограничений из-за COVID-19.

Политика Путин 11 мая рассмотрит вопрос продления нерабочих дней Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет посвященное коронавирусу совещание, на котором будет рассмотрен вопрос о продлении нерабочих дней в стране. 5,4K

Происшествия Квартиру дочери Валентина Юмашева обокрали в центре Москвы В Москве обокрали квартиру дочери советника президента России Валентина Юмашева. Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщает РЕН ТВ. 68

Общество Названа причина сбоя в работе портала госуслуг Временная частичная недоступность портала госуслуг, с которой пользователи столкнулись в понедельник вечером, была обусловлена с проведением тестирования его устойчивости к планируемому росту обращений, сейчас портал работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "РТ Лабс" ("дочка" "Ростелекома", оператора портала). 68

Общество Собянин назвал пять условий для нормальной жизни в «новой реальности» Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России, на котором присутствовал президент Владимир Путин и члены правительства, заявил о разработке пяти направлений комплекса мер для возвращения городов и регионов к нормальной жизни в условиях распространения коронавируса. 273

Политика Власти Чувашии не разрешили работать всем организациям Ранее в Чувашии была разрешена работа производственных предприятий, организаций строительной отрасли и отдельных сфер услуг, которые выполняют требования по соблюдению необходимых мер безопасности. 7

Авто В России начались продажи электрогрузовика «Муравей» Электрокар предлагаю с ценником 1,25 миллиона рублей, причем за грузовую платформу, кузов-фургон и электрический отопитель нужно доплачмвать. 130

Общество Минпросвещения разработало требования к проведению ЕГЭ Министерство просвещения и Роспотребнадзор разработали требования к проведению Единого госэкзамена в условиях распространения коронавируса. 645

Здоровье В Нью-Йорке от коронавируса начали умирать дети Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил о том, что коронавирус вызывает у детей синдром системного воспалительного ответа. 9