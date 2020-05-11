Общество
Газета.RuПутин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты
"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", - сказал глава государства. Путин добавил, что помощь получат все, кто в ней нуждается.
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Мы приняли решение, что нуждающиеся семьи, где доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, могут оформить выплаты на детей с трёх до семи лет включительно. Сделать это раньше, не с 1 июля, как предусматривали в своё время, а с 1 июня.
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Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
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