Общество
Газета.RuПутин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты
"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", - сказал глава государства. Путин добавил, что помощь получат все, кто в ней нуждается.
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Общество
Губернатор Ленобласти заявил, что переболел коронавирусом
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в эфире телеканала «ЛенТВ24» рассказал, что в апреле переболел коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:56
Футбол
В Англии разрешили возобновить спортивные соревнования с 1 июня
Правительство Англии разрешило возобновить футбольную Премьер-лигу и другие спортивные соревнования в стране с 1 июня.
RT на русском 10:03
Происшествия
Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ
Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
Авто
На продажу выставили практически новый Audi V8 1990 года
Компания Bourguignon из Нидерландов выставила на продажу Audi V8 1990 года.
Тарантас Ньюс 00:18
Общество
Правительство назвало условия открытия курортов России в 2020 году
В случае снижения темпа роста распространения коронавируса могут быть открыты для внутреннего туризма курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма.
Газета.Ru 07:42
Политика
Количество безработных в России удвоилось за апрель
Как отмечает радио "Говорит Москва", чтобы помочь пострадавшим отраслям и не допустить дальнейшего резкого роста безработицы, в России запускают кредитную программу поддержки занятости для пострадавших предприятий.
Новые Известия 10:16
Шоу-бизнес
Ольга Куриленко попросила не считать её украинкой
В комментариях поклонники заинтересовались, кого актриса считает «нашими», на что Куриленко ответила, что под этим словом она подразумевает всех жителей стран бывшего Советского Союза.
Говорит Москва 09 мая в 10:40
Общество
Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений
Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском 09:28
Общество
Названы новые требования к проведению ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования к организации проведения ЕГЭ в условиях эпидемии Сovid-19: школьников будут рассаживать зигзагообразно на более дальнее расстояние, всем участникам экзамена будут измерять температуру и обрабатывать руки антисептиком.
Ридус вчера в 07:35
Здоровье
В Дагестане могут испытать лекарства от коронавируса
Пресс-служба ведомства сообщает, что «Минздрав России взял на контроль ситуацию с лекарственным обеспечением пациентов с коронавирусной инфекцией в связи со вспышкой COVID-19 в Дагестане».
Лезги газет вчера в 15:10
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ 11:02
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу
Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09:55
Здоровье
Названы пять способов профилактики коронавируса
Директор "Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии" Минздрава Наталья Мокрышева назвала пять способов профилактики новой коронавирусной инфекции.
РИА Новости 10:12
Армия и оружие
В Польше встревожены поставками в Республику Беларусь танков Т-72БЗ
В страну была поставлена четвертая партия Т-72БЗ из семи боевых машин. Данный факт крайне негативно восприняли в Польше.
ГЛАС.RU 05:59
Общество
Самозанятым вернут налог на доход за 2019 год
Президент РФ Владимир Путин предложил вернуть гражданам, зарегистрировавшимся как самозанятые, уплаченный ими в 2019 году налог, а также предоставить им капитал в размере 1 МРОТ для уплаты налога в 2020 году.
Интерфакс 10:55
Общество
Собянин заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса.
Lenta.ru 10:42
Общество
В Крыму продлили до лета режим самоизоляции и ввели масочный режим
Симферополь, 11 мая 2020, 15:44 — REGNUM До 31 мая в Крыму продлили режим самоизоляции для жителей.
REGNUM 08:44
Политика
Владимир Путин объявил о завершении нерабочих дней
Среди прочего глава государства объявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая.
Readovka67.ru 09:35
Футбол
Экс-защитник «Амкара» рассказал о злости на Россию
Защитник «Шахтера» Богдан Бутко, выступавший в сезоне-2015/2016 за пермский «Амкар», высказался по поводу ситуации на Донбассе и конкретно Донецке, который в 2014 году перешел под контроль ДНР.
ProstoProSport 06:25
Политика
Путин поручил разработать рекомендации по отмене ограничений
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и рабочей группе Генсовета подготовить рекомендации по поэтапной отмене режима самоизоляции в регионах страны.
Солидарность 06:21
Политика
Путин проведет совещание о возможности продления режима нерабочих дней
28 апреля на совещании с губернаторами Путин сообщил о продлении нерабочих дней до 11 мая включительно.
Ведомости вчера в 11:05
Общество
В Новосибирской области продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции, действующий с конца марта в Новосибирской области, продлили.
ТАСС 04:31
Армия и оружие
Китай нанес ракетный удар по территории Индии
Что происходит 03:19
Политика
Путин объявил об окончании периода нерабочих дней в России
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам 11 мая объявил о начале поэтапного выхода из режима ограничений и окончании единого периода нерабочих дней с 12 мая.
АН Между строк 09:37
Политика
Путин пообещал лично проверить, получили ли врачи деньги
Глава государства Владимир Путин заявил, что лично проверит ситуацию с выплатами медработникам в каждом регионе.
Газета.Ru 10:03
Экономика
Путин поручил подготовить перевод услуг банков в удаленный формат
В начале апреля Центробанк разрешил открывать счета для социально значимых платежей дистанционно для находящихся на самоизоляции клиентов.
РБК 09:30
Политика
Собянин попросил Путина помочь регионам с выпадающими доходами
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил президента РФ Владимира Путина поручить кабмину оказать помощь ряду регионов с выпадающими доходами из-за коронавируса, президент согласился с этой идеей.
РИА Новости 10:50
Общество
В Минздраве России призвали не экономить на выплатах врачам в регионах
Москва, 11 мая 2020, 02:38 — REGNUM Властям в регионах и главврачам следует соблюдать установленные правительством России требования по выплате стимулирующих надбавок медперсоналу, который работает с пациентами с COVID-19 или биологическим инфицированным материалом, заявила 10 мая журналистам заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова.
REGNUM вчера в 19:38
Общество
Сергей Цивилёв ослабил режим повышенной готовности в Кузбассе
Как следует из обращения губернатора, режим повышенной готовности в регионе продлевается до 17 мая включительно, однако с сегодняшнего дня начинает действовать ряд послаблений.
Московский комсомолец Кузбасс 08:05
Общество
Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости
Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ 09:48