О дополнительной выплате детям заявил президент России во время обращения к россиянам 23 июня. Он предложил выплатить дополнительно еще по 10 000 рублей каждому ребенку от рождения до 16 лет в июле.

На каждого ребенка до 16 лет в июле снова выплатят по 10 000 рублей

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