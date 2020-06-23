Общество

ДождьДождьПутин: семьям с детьми до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей

Президент Владимир Путин объявил, что семьям с детьми в июле выплатят еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет. Трансляцию обращения вел телеканал «Россия 24». Тем, кто получил выплату в июне, июльскую начислят автоматически.
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Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до 16 лет

Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в июле десяти тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет.
РИА Новости вчера в 15:24
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Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения

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Производство самолета Ил-103 может быть организовано в Венгрии

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Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

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Безработным семьям с детьми продлят выплаты на два месяца

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Беременная в третий раз звезда «Дома-2» Алена Ашмарина ждет двойню

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Самое маленькое яйцо динозавра нашли в Японии

Археологи из японского университета Цукуба, что находится в префектуре Ибараки, сообщили о том, что нашли самое маленькое яйцо динозавра из ныне известных.
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В Мексике число погибших при землетрясении возросло до шести человек

Во вторник на юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 7,5. Эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах южнее города Крусесита в штате Оахако.
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Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
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Общество

Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
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Опубликованы детские фотографии дочерей Путина

Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
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