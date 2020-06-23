Президент Владимир Путин объявил, что семьям с детьми в июле выплатят еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет. Трансляцию обращения вел телеканал «Россия 24». Тем, кто получил выплату в июне, июльскую начислят автоматически.

Путин: семьям с детьми до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей

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