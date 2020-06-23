Общество
КомиОнлайнЗа каждого ребенка до 16 лет в июле выплатят по 10 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин 23 июня во время обращения к жителям страны объявил о том, что в июле за каждого ребенка до 16 лет выплатят 10 тысяч рублей.
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Включенная функция Bluetooth сжирает батарею смартфона и делает его уязвимым к кибератакам.
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Праздничный салют в честь 75-летия Победы запустят в Москве
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В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе
Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
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Дни24 вчера в 07:12
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В Москве возбудили дело после обнаружения в квартире пятерых младенцев
RT на русском вчера в 09:52
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Асмус прокомментировала «диванные» теории развода с Харламовым
Актриса Кристина Асмус с иронией отнеслась к версиям развода с юмористом Гариком Харламовым, выдвигаемым в социальных сетях.
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Армия и оружие
Раскрыты детали переговоров России и США по ядерному оружию
Представители России и США на переговорах в Вене договорились о создании трех рабочих групп, которым предстоит обсудить дальнейшее взаимодействие двух стран.
Lenta.ru 08:40
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В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ вчера в 16:37
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Коммерсантъ 05:34
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В декабре большинство банков анонсировали взимание комиссий за переводы через систему быстрых переводов.
Прецедент-Новосибирск 22 июня в 00:40
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Макаров» пополнит группировку ВМФ в Средиземном море
Фрегат Черноморского флота (ЧФ) «Адмирал Макаров», вооруженный крылатыми ракетами «Калибр», пополнит группировку ВМФ в Средиземном море, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
Вечерняя Москва 09:05
Политика
Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 06:25
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В Сети появился трейлер фильма Козловского «Чернобыль: Бездна»
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Вступившийся за Ефремова Домогаров пожаловался на травлю
Российский актер Александр Домогаров, который ранее вступился за устроившего смертельное ДТП в Москве Михаила Ефремова, заявил о травле в «народных массах».
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Рядом со Стоунхенджем нашли памятник времен неолита
Найденным объектом являются двадцать крупных шахт, датируемых неолитом, которые образуют кольцо.
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Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru вчера в 11:46
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Силовики избили россиянина на глазах жены из-за просьбы о помощи
Московский Комсомолец 05:17
Авто
78-летний мужчина купил себе McLaren 720S Spider
McLaren показала специальную версию модели 720S под названием Le Mans Special Edition.
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Адвокатам по делу Ефремова сделали предупреждение
Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ сделал предупреждение защитнику актера Михаила Ефремова Эльману Пашаеву и его коллеге, представляющему интересы потерпевшей стороны, Александру Добровинскому.
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Сегодня, 24 июня, на Красной площади состоялся праздничный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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