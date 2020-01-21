Политика
ИзвестияПутин упразднил Министерство Северного Кавказа
Президент России Владимир Путин упразднил Министерство Северного Кавказа. Функции ведомства переданы Министерству экономического развития. Об этом говорится в указе главы государства о структуре федеральных органов.
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Происшествия
На Кубани сироту судят за вырубку двух деревьев в школьном парке
Политика
Министром здравоохранения назначен глава Росздравнадзора
Новым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко, следует из указа президента России Владимира Путина.
Общество
Госдума собирается запретить банкам брать комиссию за платежи по ЖКХ
Депутаты Госдумы РФ до конца февраля нынешнего года внесут законопроект, согласно которому может быть отменена банковская комиссия при платеже за услуги ЖКХ.
Политика
Объявлен состав нового правительства России
Путин поблагодарил Медведева за работу и поручил уходящему правительству исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабмина.
Кино
Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века
Общество
Новым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова
Политика
Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Футбол
Кокорин оформил хет-трик за «Зенит» в первом тайме товарищеского матча
Политика
В Белом доме названы все министры нового правительства России
21 января 2020 года названы члены нового российского правительства.
Армия и оружие
Столтенберг заявил о рекордном присутствии США в Европе с начала века
Военное присутствие США в Европе достигло рекордного уровня с начала века, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Европейском парламенте.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 19 копеек — до 61,73 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 68,49 рубля.
Здоровье
Кардиолог Федоров рассказал, как предотвратить тромбоз
Установлено, что смерть актрисы наступила из-за оторвавшегося тромба. Кардиолог Алексей Федоров рассказал о способах профилактики тромбоза.
Происшествия
Уволен новосибирский сотрудник ДПС, заливший виски в автомобиль
В Новосибирской области сотрудника ДПС уволили после разошедшегося по социальным сетям видеоролика.
Общество
Принц Гарри отправился в Канаду к жене и сыну
Британский принц Гарри покинул Соединенное Королевство и отправился в Канаду, где его ждут жена Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи.
Политика
Дмитрий Медведев отписался от правительства в Instagram
Из подписок Медведева в Instagram после отставки исчез аккаунт правительства.
Происшествия
Александр Емельяненко арестован на семь суток
Известный боец смешанного стиля Александр Емельяненко был арестован судом Анапы на семь суток.
Экономика
Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Политика
Максим Орешкин не войдет в состав нового правительства
Максим Орешкин, и.о. министра экономического развития России не войдет в состав нового правительства.
Технологии
Microsoft начала изменять Windows 10
В сети появилась информация, как будет выглядеть обновленная версия операционной системы Windows 10.
Энергетика
На Украине потребовали повысить пошлины на топливо из России
«Укртатнафта», «Укрнафта» и «Укргаздобыча» потребовали от правительства Украины увеличить пошлины на дизельное топливо и сжиженный газ из России.
Политика
Юрий Чайка станет полпредом президента в СКФО
Общество
Двух россиян задержали в Давосе в преддверии форума
За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера.
Происшествия
В Москве нашли мертвой невестку Никиты Хрущева
В столице была найдена мертвой супруга сына советского лидера Никиты Хрущева, 85-летняя Галина Шумова.
Политика
В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа
Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как его сын поет на французском языке
Оказывается, мальчик не просто учит французский язык, но еще и умеет исполнять на нем различные музыкальные композиции под звуки фортепиано.
Политика
Политики и эксперты оценили новый состав правительства
Политики и политологи назвали существенными изменения в новом составе правительства, назначенном сегодня.