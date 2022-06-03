Путин отметил, что попытка западных стран преуменьшить значение традиционных источников энергии привела к тому, что энергетический сектор не получил достаточно инвестиций, а цены на энергоносители поднялись.
Национальный расчетный депозитарий (НРД) признал чрезвычайной ситуацию при ведении депозитарной и банковской деятельности после внесения в санкционный список Евросоюза, следует из сообщения на сайте депозитария.
В российский МИД вызвали посла Шри-Ланки Джаниту Абейвикрему Лиянаге в связи с задержанием судом в Коломбо самолета Airbus A330-343 авиакомпании «Аэрофлот», сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
Российская авиакомпания «Аэрофлот» приостановила выполнение коммерческих рейсов в Коломбо на Шри-Ланке в связи с неблагонадежностью ситуации в части обеспечения беспрепятственных полетов воздушных судов авиакомпании.