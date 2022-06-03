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Путин: ситуация на Западе привела к недоинвестированию в энергосекторе

Недальновидная политика стран Европы привела к кризису в сфере энергетики, считает Владимир Путин.
Комсомольская правда
Путин отметил, что попытка западных стран преуменьшить значение традиционных источников энергии привела к тому, что энергетический сектор не получил достаточно инвестиций, а цены на энергоносители поднялись.
Взгляд.ру
Президент заявил, что в США и Европе политические силы спекулируют на естественной тревоге жителей планеты за состояние климата.
Комсомольская правда
Также принято решение о введении частичного эмбарго по поставки в страны ЕС российской нефти.
ИА Красная Весна

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