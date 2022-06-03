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Путин: ситуация на Западе привела к недоинвестированию в энергосекторе

Президент России Владимир Путин заявил, что вся ситуация на Западе привела к недоинвестированию в энергосекторе, цены поползли вверх, и РФ здесь абсолютно ни при чём.
РИА Новости
Еще одной ошибкой Евросоюза стал отказ, хотя и не всех стран, от долгосрочных контрактов по поставкам нефти и газа, и переход на закупки на спотовом рынке.
Газета.Ru
Путин добавил, что "в прошлом году недостаточно было ветровой нагрузки, ветер не тот", и в итоге "цены полетели вверх".
Московский Комсомолец
Еще одним фактором Путина назвал то, что "европейцы не прислушались к нашим настоятельным просьбам" касательно сохранения долгосрочных контрактов на газ.
Московский Комсомолец

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