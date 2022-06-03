РИА НовостиПутин: ситуация на Западе привела к недоинвестированию в энергосектореПрезидент России Владимир Путин заявил, что вся ситуация на Западе привела к недоинвестированию в энергосекторе, цены поползли вверх, и РФ здесь абсолютно ни при чём.РИА НовостиЕще одной ошибкой Евросоюза стал отказ, хотя и не всех стран, от долгосрочных контрактов по поставкам нефти и газа, и переход на закупки на спотовом рынке.Газета.RuПутин добавил, что "в прошлом году недостаточно было ветровой нагрузки, ветер не тот", и в итоге "цены полетели вверх".Московский КомсомолецЕще одним фактором Путина назвал то, что "европейцы не прислушались к нашим настоятельным просьбам" касательно сохранения долгосрочных контрактов на газ.Московский КомсомолецЧитать далееСвернутьПодробнее о событииПутин указал на ошибки энергетической политики ЕвросоюзаГазета.Ruвчера в 14:58Путин указал на виновных в росте цен в энергетическом сектореИА Красная Веснавчера в 14:41Путин: ситуация на Западе привела к недоинвестированию в энергосектореРИА Новостивчера в 14:05Путин оценил энергетический кризис: «Россия здесь ни при чем»Московский Комсомолецвчера в 13:37Показать ещёОценитьПоделиться