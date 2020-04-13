с чего всё началось

Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией.

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Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России

Здоровье Минздрав рекомендовал рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус Минздрав рекомендовал медицинским работникам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус нового типа, говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства. 113

Финансы Банк России снизил официальные курсы доллара и евро на 14 апреля Доллар подешевел на 22,7 копейки — до 73,5245 рубля, согласно официальным курсам валют, установленным Центробанком РФ на вторник, 14 апреля.

Религия У 18 священников и монахов Московской епархии выявили коронавирус Коронавирус на 13 апреля выявлен у 18 священнослужителей и монашествующих Московской городской епархии, сообщается в Telegram-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции. 6

Общество Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным". 1,4K

Политика Представители Google объяснили блокировку обращения Путина на YouTube Ранее NEWS.ru писал, что представители Роскомнадзора обратились в компанию Google с требованием объяснить, почему видеообращение президента России Владимира Путина к гражданам в связи с пандемией коронавируса было удалено с YouTube-канала телекомпании НТВ. 371

Шоу-бизнес Иосиф Пригожин рассекретил свою зарубежную недвижимость Известный российский продюсер и муж певицы Валерии Иосиф Пригожин буквально на днях рассказал о том, каким недвижимым имуществом он владеет за пределами России. 3

Политика Путин возмутился «коронавирусным» разгильдяйством в ряде регионов Напомним, ранее на совещании вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что регионы на 3-4 недели отстают от Москвы и Подмосковья по заболеваемости COVID-19.

Общество Голикова отметила тенденцию устойчивого роста заболевших коронавирусом В России наблюдается тенденция устойчивого роста числа зараженных коронавирусом на уровне 16-18%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Политика Путин потребовал обеспечить врачей средствами индивидуальной защиты Москва, 13 апреля 2020, 15:50 — REGNUM Российские врачи, которые борются с распространением коронавируса нового типа, должны быть обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты. 20

Здоровье В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными. 1K

Общество Россия не успеет полностью выйти из ограничительных мер к 9 мая Снять все ограничительные меры, введенные в последнее время в связи с распространением коронавирусной инфекции, к празднованию Дня Победы вряд ли получится, считает вице-премьер правительства России Татьяна Голикова. 193

Общество Оперштаб выявил в сети призывы «положить» сайт пропусков в Москве В оперативном штабе Москвы по борьбе с коронавирусом выявили злоумышленников, которые предлагают в сети «положить» сайт для выдачи цифровых пропусков для передвижения по столице. 1

Шоу-бизнес Ванну с лапшой Доширак приняла Ольга Бузова Ольга Бузова, попала под нелепость Гусейна Гасанова, тот заставил её принять ванну с лапшой, именуемой в простонародье "бич пакетной". 48

Общество В Белгородской области умер пациент с коронавирусом По данным на 12:00 13 апреля, в Белгородской области за последние сутки не зафиксировано новых случаев заболевания COVID-19. 1

Происшествия В Ярославской области двое полицейских заразились коронавирусом Два сотрудника главного управления МВД по Ярославской области заболели коронавирусом, еще у одного предварительный тест показал положительный результат, сообщило правительство региона в понедельник. 10

Политика Экс-помощница Джо Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах Бывшая помощница наиболее вероятного кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена рассказала о пережитых ее сексуальных домогательствах. 18

Общество В Италии зафиксировали рекордное снижение смертей от коронавируса Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли. сообщил, что за минувшие сутки зафиксировано рекордно низкое число скончавшихся от коронавируса за последние три недели - 431 человек. 34

Политика МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина. 828