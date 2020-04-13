Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПутин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин на совещании об эпидемиологической ситуации в стране заявил
, что обстановка на фоне коронавирусной инфекции меняется, «к сожалению, не в лучшую сторону», и на данный момент участились случаи заражения с тяжелым протеканием болезни.
Дождь10:05

Подробнее о событии

Путин отметил ухудшение ситуации с COVID-19 в России

Газета.Ru10:40

Путин заявил об изменяющейся не в лучшую сторону ситуации с коронавирусом

РБК09:12

Путин: ситуация с коронавирусом меняется не в лучшую сторону

Коммерсантъ08:43

Путин заявил, что для борьбы с коронавирусом могут задействовать средства Минобороны

TV BRICS08:58

Путин: ситуация с коронавирусом меняется не в лучшую сторону

Вести.Ru08:51

Путин заявил, что в России ухудшается ситуация с коронавирусом

URA.Ru09:06

Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России

РИА Новости10:11
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 10:52, Ашберн
Здоровье

Минздрав рекомендовал рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус

Минздрав рекомендовал медицинским работникам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус нового типа, говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
Ведомости 06:09
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Финансы

Банк России снизил официальные курсы доллара и евро на 14 апреля

Доллар подешевел на 22,7 копейки — до 73,5245 рубля, согласно официальным курсам валют, установленным Центробанком РФ на вторник, 14 апреля.
Экономика сегодня 06:31
Общество

Лукашенко: от коронавируса в Белоруссии не умер ни один человек

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что никто в стране не умрет от коронавируса.
РИА Новости 08:30
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Религия

У 18 священников и монахов Московской епархии выявили коронавирус

Коронавирус на 13 апреля выявлен у 18 священнослужителей и монашествующих Московской городской епархии, сообщается в Telegram-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 09:39
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Общество

Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева

Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным".
Газета.Ru 04:50
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Здоровье

Главврач краснодарской БСМП рассказал, что будет, если снять режим самоизоляции

Сегодня, 13 апреля, главврач краснодарской БСМП Николай Босак на еженедельном заседании в администрации города рассказал о темпах распространения коронавирусной инфекции в столице Кубани.
Московский Комсомолец Краснодар 07:38
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Политика

Представители Google объяснили блокировку обращения Путина на YouTube

Ранее NEWS.ru писал, что представители Роскомнадзора обратились в компанию Google с требованием объяснить, почему видеообращение президента России Владимира Путина к гражданам в связи с пандемией коронавируса было удалено с YouTube-канала телекомпании НТВ.
News.ru 09:56
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Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин рассекретил свою зарубежную недвижимость

Известный российский продюсер и муж певицы Валерии Иосиф Пригожин буквально на днях рассказал о том, каким недвижимым имуществом он владеет за пределами России.
Bimru.ru 01:36
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Политика

Путин возмутился «коронавирусным» разгильдяйством в ряде регионов

Напомним, ранее на совещании вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что регионы на 3-4 недели отстают от Москвы и Подмосковья по заболеваемости COVID-19.
Росбалт 09:41
Общество

Голикова отметила тенденцию устойчивого роста заболевших коронавирусом

В России наблюдается тенденция устойчивого роста числа зараженных коронавирусом на уровне 16-18%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 08:40
Происшествия

В Москве оштрафовали еще пять нарушителей режима самоизоляции

Суды в Москве оштрафовали еще пятерых человек, нарушивших режим самоизоляции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
РБК 10 апреля в 13:28
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Политика

Путин потребовал обеспечить врачей средствами индивидуальной защиты

Москва, 13 апреля 2020, 15:50 — REGNUM Российские врачи, которые борются с распространением коронавируса нового типа, должны быть обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты.
REGNUM 08:50
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Здоровье

В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски

Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
1K
Общество

Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса

Новые случаи коронавируса выявлены в 62 регионах России. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.
Lenta.ru 03:48
13
Общество

Россия не успеет полностью выйти из ограничительных мер к 9 мая

Снять все ограничительные меры, введенные в последнее время в связи с распространением коронавирусной инфекции, к празднованию Дня Победы вряд ли получится, считает вице-премьер правительства России Татьяна Голикова.
Российская газета вчера в 13:27
193
Общество

Оперштаб выявил в сети призывы «положить» сайт пропусков в Москве

В оперативном штабе Москвы по борьбе с коронавирусом выявили злоумышленников, которые предлагают в сети «положить» сайт для выдачи цифровых пропусков для передвижения по столице.
RT на русском 10:17
1
Общество

Вирусолог рассказал о жизни россиян после отмены режима самоизоляции

Вирусолог Анатолий Альштейн рассказал НСН, как будут развиваться события в России в связи с эпидемией коронавируса.
Российская газета 00:31
714
Общество

Собянин заявил о повышении эффективности тест-систем на коронавирус

В Москве наблюдается снижение количества госпитализаций, а тест системы на выявление коронавируса стали более эффективными.
Известия 10:18
30
Шоу-бизнес

Ванну с лапшой Доширак приняла Ольга Бузова

Ольга Бузова, попала под нелепость Гусейна Гасанова, тот заставил её принять ванну с лапшой, именуемой в простонародье "бич пакетной".
КМВ Новости 06:57
48
Общество

Огонь в Чернобыле достиг хранилищ с радиоактивными отходами

Lenta.ru 10:00
207
Здоровье

В Китае предсказали вторую волну коронавируса

Новая волна заражений коронавирусом может начаться в ноябре.
URA.Ru 05:35
382
Общество

В Белгородской области умер пациент с коронавирусом

По данным на 12:00 13 апреля, в Белгородской области за последние сутки не зафиксировано новых случаев заболевания COVID-19.
БелПресса 10:11
1
Шоу-бизнес

Татьяна Буланова рассказала о состоянии после госпитализации

Известия 10:28
681
Футбол

Денис Глушаков рассказал о конфликте с Массимо Каррерой

Спорт день за днем вчера в 15:59
Происшествия

В Ярославской области двое полицейских заразились коронавирусом

Два сотрудника главного управления МВД по Ярославской области заболели коронавирусом, еще у одного предварительный тест показал положительный результат, сообщило правительство региона в понедельник.
РИА Новости 10:11
10
Политика

Экс-помощница Джо Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах

Бывшая помощница наиболее вероятного кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена рассказала о пережитых ее сексуальных домогательствах.
Lenta.ru вчера в 19:50
18
Общество

В Италии зафиксировали рекордное снижение смертей от коронавируса

Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли. сообщил, что за минувшие сутки зафиксировано рекордно низкое число скончавшихся от коронавируса за последние три недели - 431 человек.
Московский Комсомолец вчера в 12:23
34
Политика

МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики

В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru вчера в 12:58
828
Политика

Мишустин и Румас обсудили стоимость российского газа для Минска

Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас созвонились и обсудили ряд газовых вопросов, а также итоги заседания Евразийского межправительственного совета (ЕАЭС), сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского правительства.
Газета.Ru 09:46
Политика

Президент Чехии назвал глупостью снос памятника Коневу в Праге

Президент Чехии Милош Земан считает снос статуи маршала Конева нелепым.
Коммерсантъ вчера в 12:00
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