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Президент России Владимир Путин считает, что ситуация с коронавирусом в РФ точно изменится к лучшему, вопрос в сроках. Президент заявил об этом на встрече с представителями предпринимательского сообщества.

Путин: ситуация с коронавирусом в России точно изменится к лучшему

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