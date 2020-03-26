Коронавирус

ТАССТАССПутин: ситуация с коронавирусом в России точно изменится к лучшему

Президент России Владимир Путин считает, что ситуация с коронавирусом в РФ точно изменится к лучшему, вопрос в сроках. Президент заявил об этом на встрече с представителями предпринимательского сообщества.
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Владимир Путин
Когда ситуация изменится, а она точно изменится к лучшему, это сто процентов, вопрос конечно в сроках, в эффективности нашей совместной работы, но она точно изменится к лучшему. И все те люди, которые пользуются бесплатно вашим контентом, вашими новинками, останутся в качестве ваших клиентов.
— Владимир ПутинБудущее России. Национальные проекты 06:33

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Путин: ситуация с коронавирусом в России точно изменится к лучшему

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