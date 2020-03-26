Коронавирус
ТАССПутин: ситуация с коронавирусом в России точно изменится к лучшему
Президент России Владимир Путин считает, что ситуация с коронавирусом в РФ точно изменится к лучшему, вопрос в сроках. Президент заявил об этом на встрече с представителями предпринимательского сообщества.
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Путин: ситуация с коронавирусом в РФ точно изменится к лучшему
Будущее России. Национальные проекты06:33
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Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 марта по 3 апреля нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
Армия и оружие
Турецкие военные получили первую партию средних танков Kaplan
Средние танки «Kaplan» серийного производства начали поступать в Вооруженные силы Турции. Информацию передает портал «Janes.com».
Происшествия
Экс-мэр Челябинска всё же вышел из СИЗО
Челябинск, 26 марта 2020, 16:32 — REGNUM Бывший мэр Челябинска Евгений Тефтелев всё же покинул СИЗО.
Общество
Роспотребнадзор обязал дезинфицировать карантинные подъезды в Москве
Управление Роспотребнадзора по Москве обязало службы департамента ЖКХ по Москве уделять особое внимание уборке подъездов, в которых проживают граждане, находящиеся на самоизоляции из-за коронавируса.
Происшествия
В Петербурге в детсаду умерла трехлетняя девочка
Тело трехлетней девочки нашли в детском саду в Калининском районе Санкт-Петербурга, возбуждено уголовное дело.
Общество
В Москве из-за коронавируса закроют непродуктовые магазины
В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.
Политика
Путин и Макрон обсудили противодействие коронавирусу
Президенты России и Франции в телефонном разговоре проинформировали друг друга о введенных мерах по противодействию коронавирусу COVID-19 и минимизации негативных социально-экономических последствий.
Общество
Нарушителей карантина в России ждёт уголовное наказание
Как стало известно перед выступлением Президента России 25 марта, в Госдуму внесён законопроект о наказании для нарушителей карантинного режима.
Гаджеты
Nokia представила кнопочный телефон Nokia 5310
Политика
В ВОЗ оценили вероятность «итальянского сценария» коронавируса в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России доктор Мелита Вуйнович назвала маловероятным для РФ «итальянский сценарий» развития ситуации с коронавирусной инфекцией.
Общество
В Москве скончались два пациента с коронавирусом
«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
Общество
Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом
Общество
В Испании за сутки от коронавируса умерли более 650 человек
В Испании от коронавируса за сутки скончались более 650 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав королевства.
Происшествия
В Ростове совершил посадку «заминированный» самолет из Москвы
Пассажирский самолет, летевший из Москвы в Ростов-на-Дону и подавший сигнал тревоги, произвел успешную посадку в международном аэропорту Платов.
Политика
России предрекли новый статус в мире после пандемии коронавируса
России предрекли новый статус в мире после пандемии коронавируса.
Общество
Сотрудника аппарата правительства проверяют на коронавирус
«Во всех помещениях, где находился потенциально заболевший, проведена дезинфекция», —цитирует сообщение правительства ТАСС.
Политика
La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Общество
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Экономика
Путин предложил обложить налогом банковские вклады свыше 1 млн рублей
Президент России Владимир Путин в среду предложил начислять подоходный налог на банковские вклады объемом более миллиона рублей.
Экономика
Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат
Белоусов уточнил, что это будут «короткие кредиты». По его словам, они будут рассчитаны на полгода.
Экономика
ВТО: спад из-за коронавируса может быть хуже кризиса 2008 года
Экономический спад, вызванный пандемией коронавируса, может быть хуже мирового финансового кризиса 2008 года, заявил глава Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо.
Политика
Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России
«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам перейти на режим новогодних праздников
ЦБ рекомендует банкам в нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля работать в режиме новогодних праздников, сообщается на сайте регулятора.
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Политика
Начался первый в истории виртуальный саммит G20
Сегодняшний саммит не ограничен во времени, от лидеров крупнейших экономик мира ожидают резолюцию с решениями проблемы на различных уровнях.
Общество
Первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат
Первый тест Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Транспорт
РЖД отменили часть поездов внутри РФ из-за коронавируса
На сайте РЖД рассказали, что часть пассажирских поездов будет отменена.
Технологии
В Татарстане разработали новый метод выявления COVID-19
Специалисты университета Иннополис разработали метод диагностики нового коронавируса по рентгеновским снимкам.
Общество
В Петербурге на неделю закроют все заведения общественного питания
С 30 марта в Петербурге на неделю закрываются все заведения общественного питания.
Здоровье
О лекарствах против коронавируса рассказал доктор Мясников
В своем Telegram-канале главный врач столичной городской клинической больницы №71, телеведущий Александр Мясников перечислил лекарства, которые способны помочь от коронавируса.