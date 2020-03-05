Переговоры президентов России и Турции в Кремле продолжались три часа с глазу на глаз. После протокольной части Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган беседовали за закрытыми дверями.

Путин и Эрдоган завершили переговоры в Кремле

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