Политика

Российская газетаРоссийская газетаПутин и Эрдоган завершили переговоры в Кремле

Переговоры президентов России и Турции в Кремле продолжались три часа с глазу на глаз. После протокольной части Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган беседовали за закрытыми дверями.
Читать в источнике
Комментировать697

Подробнее о событии

Завершились переговоры Путина и Эрдогана

Газета.Ru12:00

Эрдоган добился встречи с Путиным после звонка в Кремль

Утро.ru02 марта в 04:58

Песков: Путин и Эрдоган могут сделать заявление для прессы

REGNUM11:02

Песков рассказал о переговорах Путина и Эрдогана

РИА Новости09:36

Путин и Эрдоган проведут встречу в формате «один на один»

Москва 2406:28

Переговоры Путина и Эрдогана продолжаются более трёх часов

RT на русском09:19

Путин и Эрдоган могут выступить с заявлением по итогу переговоров

Красная весна11:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 12:18, Ашберн
Футбол

«Из „Сочи“ хочу попасть на чемпионат Европы». Первое интервью Кокорина о новой жизни, тюрьме, планах

Sport24.ru 06:00
Армия и оружие

Корвет «Ретивый» спустят на воду на «Северной верфи» 12 марта

Корабли проекта 20380 являются принципиально новыми по своим тактико-техническим характеристикам и боевым свойствам.
Телеканал Санкт-Петербург 11:49
Космос

NASA опубликовало фото загадочного провала на поверхности Марса

Фото опубликовано на сайте национального космического ведомства США .Изображение было получено с аппарата Mars Reconnaissance Orbiter в 2011 году.
Клопс 00:16
Наука

Впервые в мире технологию CRISPR применили для лечения слепоты

Команда из Орегонского университета науки и здоровья (США) ввела пациенту, страдающему врожденным амаврозом Лебера, три капли жидкости, которая доставила отредактированные фрагменты ДНК прямо в его глазное яблоко.
Машины и Механизмы 02:32
Энергетика

ОПЕК предлагает сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки

По словам Зангане, на встрече участников договора ОПЕК+ было принято решение о дополнительном сокращении объемов добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки на второй квартала 2020 года.
REGNUM 08:51
Армия и оружие

В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200

Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
Известия вчера в 16:23
Происшествия

Таксиста обвинили в изнасиловании школьницы под Калининградом

Таксиста обвиняют в изнасиловании 15-летней школьницы в поселке Малое Исаково под Калининградом, он арестован, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК по Калининградской области Наталья Гацко.
РИА Новости 09:01
Экономика

В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Российская газета 00:47
Общество

Силуанов назвал отмирающие профессии в России

Говоря про охранников, Силуанов отметил, что для обеспечения безопасности в России повсюду работают охранные агентства, но благодаря системам мониторинга, камерам необходимость в таком количестве охранников теряется.
Российская газета 09:48
Общество

Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину

РБК 09:42
Спорт

Скандальному немецкому журналисту Зеппельту не выдали российскую визу

Журналист-расследователь из Германии Хайо Зеппельт пожаловался, что ему не выдали российскую визу.
Газета.Ru 11:01
Общество

Шварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника

РИА Новости 02:51
Здоровье

В России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявил о новом случае заболевания Covid-19: в Россию прилетел заразившийся гражданин Италии.
РИА Новости 04:01
Общество

В Дублине Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива

Кейт Миддлтон и принц Уильям побывали в Ирландии.
ToDay News Ufa 05:06
Гаджеты

Прошла презентация бюджетных смартфонов Realme 6 и 6 Pro

Китайская компания Realme провела презентацию новых бюджетных смартфонов Realme 6 и Realme 6 Pro. Об этом сообщается на сайте производителя.
МонаВиста 11:18
Происшествия

В Липецкой области три сотрудника УФСИН погибли в ДТП

Три сотрудника областного управления ФСИН погибли в ДТП в Липецкой области.
Известия 11:11
Музыка

Жириновский станцевал под песню Little Big

Политика Сегодня вчера в 05:55
Экономика

ВЭБ обвинил Украину в незаконной продаже дочернего банка

Украинские власти на торгах 4 марта незаконно продали акции Проминвестбанка, дочернего банка российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.
РБК 03:49
Общество

Россиянам пообещали «малиновое» лето

Синоптик назвал предстоящее лето «малиновым» по цвету прогностических карт.
BFM.ru 06:52
Происшествия

Главу производителя кораблей «Гепард» и «Торнадо» задержали за взятку

На сайте корпорации говорится, что она производит малые противолодочные корабли, суда береговой охраны и огневой поддержки, артиллерийские катера, фрегаты «Гепард», корабли проекта «Торнадо».
РБК вчера в 09:48
Общество

Релиз Ghost of Tsushima состоится 26 июня

Релиз Ghost of Tsushima на PS4 состоится 26 июня.
Матч ТВ 11:44
Общество

Меган Маркл впервые после отказа от привилегий вернется в Британию

Pool / Globallookpress Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые вернется в Великобританию после отречения вместе с супругом, принцем Гарри, от королевских привилегий.
РЕН ТВ 07:32
Хоккей

«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» во втором матче плей-офф

Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу во втором матче плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина со счетом 3:2 ОТ.
News102.ru 03 марта в 14:16
Общество

В АТОР оценили ситуацию на мировом рынке туризма

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе прокомментировала ситуацию на мировом туристическом рынке.
RT на русском 07:23
Политика

Путин поручил провести инвентаризацию действующих налоговых льгот в РФ

Президент России Владимир Путин поставил перед правительством задачу провести инвентаризацию налоговых льгот и впоследствии предоставлять их только с соглашения об обязательных инвестициях.
Известия 09:21
Единоборства

Александр Емельяненко: на зоне был блатным

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о своем пребывании в местах лишения свободы.
РИА Новости 10:11
Футбол

Фанаты «Зенита» и «Ахмата» в Грозном устроили массовое побоище

Массовая драка между фанатами футбольных клубов «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Ахмат» (Грозный) произошла на матче ¼ финала Кубка России в Грозном, сообщает Telegram-канал Mash.
Московский Комсомолец вчера в 12:39
Общество

«Аэрофлот» приостановит рейсы в Гонконг

"Аэрофлот" временно приостанавливает выполнение рейсов по маршруту Москва — Гонконг — Москва.
РИА Новости 09:51
Общество

Названы главные проблемы при продаже Sukhoi Superjet 100

URA.Ru вчера в 23:52
Происшествия

Жителя Калуги приговорили к пяти годам за комментарий о взрыве в УФСБ

Суд в Калуге приговорил местного жителя Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима, признав виновным в оправдании терроризма из-за комментария во «ВКонтакте».
РБК 12:01
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное