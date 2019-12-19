Политика
Взгляд.руПутин сказал, кто был автором украинской идентичности
Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал, откуда взялась украинская идентичность.
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Политика
Администрация Трампа встала на защиту России против санкций DASKA
Профильный комитет сената США по международным отношениям 18 декабря одобрил законопроект о существенном ужесточении санкций против России — Defending American Security from Kremlin Aggression Act (DASKA).
Политика
Россия и Украина договорились по газу
"Россия и Украина подготовили проект детального протокола по газу и надеются в ближайшее время выйти на окончательные договоренности", - сказал глава Минэнерго России Александр Новак (цитата по РИА новости).
Политика
Состоялась большая пресс-конференция с Владимиром Путиным
Владимир Путин сообщил, что Россия не является лидером по выбросам в атмосферу.
Кино
Критики назвали «Кошек» самым бессмысленным фильмом 2019 года
Кинокритики назвали экранизацию бродвейского мюзикла "Кошки" самым бессмысленным фильмом уходящего года.
Экономика
В ЛНР и ДНР поднимут пенсии с 1 января 2020 года
«Согласно которому с 1 января 2020 года будет увеличен на 20% размер пенсионных выплат гражданам, проживающим на территории Луганской Народной Республики, в том числе каждому нетрудоспособному члену семьи, получающему пенсию в связи с потерей кормильца», — отметила Васильева.
Общество
Путин заявил о продолжении работы над ростом доходов россиян
Государство продолжит работать над ростом реальных доходов населения, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.
Происшествия
Воспитатель московского детсада разрисовала малышей зеленкой, чтобы скрыть «побои»
Чтобы скрыть синяк на руке ребенка, женщина разрисовала своего воспитанника, а заодно и еще пол группы детей, зеленкой.
Финансы
Рост гривны. Очередное разорение украинцев
Причиной падения доллара по отношению к гривне, как много раз уже писало издание Украина.ру, является выкуп нерезидентами облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) ввиду очень привлекательных процентных ставок по бумагам.
Хоккей
Матч СКА – ЦСКА на стадионе в Петербурге собрал 61810 зрителей
Политика
Путин заявил, что Донбасс «порожняк не гонит»
Президент России Владимир Путин заявил, что в Донецкой и Луганской независимых республиках живут гордые люди, и там «порожняк не гонят».
Шоу-бизнес
Ольгу Зарубину развел по Интернету жених-аферист
Наука
Грета Тунберг попала в десятку ученых года. Она гениальный PR-проект
Журнал Nature выбрал 10 ученых года. Это люди, сделавшие важные открытия и внесшие вклад в науку.
Происшествия
В Ростовской области 25 человек отравились роллами
В городе Шахты Ростовской области 25 человек отравились роллами.
Общество
Угрожавшего Грете Тунберг мужчину осудили в Швеции
Суд в Швеции приговорил 40-летнего мужчину, угрожавшего экоактивистке Грете Тунберг, к условному сроку.
Политика
ЛНР планирует восстановить железнодорожное сообщение с Россией
Железнодорожное сообщение с Россией планируют восстановить власти Луганской Народной Республики, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник 19 декабря, сообщает РИА Новости.
Общество
Подмосковный суд утвердил приговор осужденной за гашиш израильтянке
Московский областной суд оставил в силе приговор 26-летней гражданке США и Израиля Нааме Иссасхар, осужденной по делу о контрабанде гашиша.
Культура
Блогер Лена Миро прокомментировала скандал вокруг фильма Пугачевой
Ранее журналисты вспомнили, что в восьмидесятые Пугачева закатила скандал на съемках фильма «Рецитал».
Шоу-бизнес
Нелли Ермолаева из «Дома-2» сообщила о расставании с мужем
Бывшая участница «Дома-2» Нелли Ермолаева, брак которой с Кириллом Андреевым длился 8 лет, сообщила о расставании с мужем.
Футбол
Криштиану Роналду сравнил себя с Майклом Джорданом
Политика
Киев и Донбасс не договорились об обмене пленными
Украинская делегация сорвала договоренности по обмену задержанными между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками на встрече в Минске в среду, 18 декабря, сообщила руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.
Политика
Путин объяснил дешевый газ для Белоруссии
По словам главы государства, Белоруссия платит 127 долларов за тысячу кубометров газа, а другие страны — по 200 долларов, такими образом доходность от продаж отличается в четыре раза.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Экономика
В госбюджете Украины закончились деньги
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил министерству финансов остановить расходы по ряду незащищенных статей государственного бюджета.
Кино
Российский фильм «Дылда» вошел в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Спорт
Путин отреагировал на решение WADA отстранить Россию
Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира.
Политика
Путин назвал цинизмом давление на Sputnik в Эстонии
Президент России Владимир Путин назвал удивительным цинизмом меры давления на российское агентство Sputnik со стороны властей Эстонии, но считает, что принятие ответных мер на государственном уровне было бы малоэффективным.
Общество
Михаил Горбачев попал в больницу
Бывший президент СССР Михаил Горбачев сообщил о своей госпитализации в больницу. Об этом информирует агентство "Москва".