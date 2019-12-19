Путин сказал, кто был автором украинской идентичности

Политика Администрация Трампа встала на защиту России против санкций DASKA Профильный комитет сената США по международным отношениям 18 декабря одобрил законопроект о существенном ужесточении санкций против России — Defending American Security from Kremlin Aggression Act (DASKA).

Политика Россия и Украина договорились по газу "Россия и Украина подготовили проект детального протокола по газу и надеются в ближайшее время выйти на окончательные договоренности", - сказал глава Минэнерго России Александр Новак (цитата по РИА новости).

Экономика В ЛНР и ДНР поднимут пенсии с 1 января 2020 года «Согласно которому с 1 января 2020 года будет увеличен на 20% размер пенсионных выплат гражданам, проживающим на территории Луганской Народной Республики, в том числе каждому нетрудоспособному члену семьи, получающему пенсию в связи с потерей кормильца», — отметила Васильева.

Финансы Рост гривны. Очередное разорение украинцев Причиной падения доллара по отношению к гривне, как много раз уже писало издание Украина.ру, является выкуп нерезидентами облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) ввиду очень привлекательных процентных ставок по бумагам.

Политика ЛНР планирует восстановить железнодорожное сообщение с Россией Железнодорожное сообщение с Россией планируют восстановить власти Луганской Народной Республики, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник 19 декабря, сообщает РИА Новости.

Общество Подмосковный суд утвердил приговор осужденной за гашиш израильтянке Московский областной суд оставил в силе приговор 26-летней гражданке США и Израиля Нааме Иссасхар, осужденной по делу о контрабанде гашиша.

Политика Киев и Донбасс не договорились об обмене пленными Украинская делегация сорвала договоренности по обмену задержанными между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками на встрече в Минске в среду, 18 декабря, сообщила руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.

Политика Путин объяснил дешевый газ для Белоруссии По словам главы государства, Белоруссия платит 127 долларов за тысячу кубометров газа, а другие страны — по 200 долларов, такими образом доходность от продаж отличается в четыре раза.

Экономика В госбюджете Украины закончились деньги Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил министерству финансов остановить расходы по ряду незащищенных статей государственного бюджета.

Спорт Путин отреагировал на решение WADA отстранить Россию Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира.

Политика Путин назвал цинизмом давление на Sputnik в Эстонии Президент России Владимир Путин назвал удивительным цинизмом меры давления на российское агентство Sputnik со стороны властей Эстонии, но считает, что принятие ответных мер на государственном уровне было бы малоэффективным.