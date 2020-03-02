Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин скорректировал поправку о пенсиях в Конституцию

23 января сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева рассказала, что рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в основной закон, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
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с чего всё началось

Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституцию

Президент Владимир Путин скорректировал положение о регулярной индексации пенсий россиян, следует из текста поправок в Конституцию ко второму чтению, копию которого РБК предоставила пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.
РБКвчера в 12:41

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Гарантия поддержки уровня доходов: поправка Путина о пенсиях

REGNUM01:34

Путин избавился от лазейки, уточнив пенсионную поправку в Конституции

Царьград00:58

Путин скорректировал поправку о пенсиях в Конституцию

Lenta.ruвчера в 13:15

Путин скорректировал в Конституции поправки о пенсии и МРОТ

URA.Ruвчера в 13:30

Путин предложил поправку в Конституцию об индексации пенсий

Московский Комсомолецвчера в 13:23

Владимир Путин уточнил пенсионную поправку в Конституцию

Говорит Москвавчера в 15:08

Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституцию

РБКвчера в 12:41
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Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 марта 2020 года

Доступные лекарства 1 марта вступает в силу закон, который разрешает ввоз на территорию России незарегистрированных лекарственных средств, содержащих наркотические или психотропные вещества, в том случае, если они жизненно необходимы пациентам.
Москва 24 29 февраля в 16:23
Происшествия

Убившая дочь из-за хлебных крошек омичка получила 11 лет тюрьмы

Известия 01:59
Общество

Глава МВД Германии отказался пожать руку Меркель из-за коронавируса

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер отказался пожать руку канцлеру ФРГ Ангеле Меркель из-за китайского коронавируса, пишет Deutsche Welle в своем Twitter.
Rambler News Service вчера в 09:48
Происшествия

СК проверит данные СМИ о детях, получивших ожоги глаз в школе в Москве

Следователи в Москве проверяют данные СМИ о 25 детях, получивших в школе ожоги роговицы глаз, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК Юлия Иванова.
РИА Новости 01:58
Музыка

Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big

Российская газета вчера в 14:05
Общество

В Москве 24 человека госпитализированы из-за коронавируса

Газета.Ru вчера в 11:40
Происшествия

Прокурор попросил 2 года колонии для издевавшегося над Шамсутдиновым

RT на русском 00:18
Биатлон

Пихлер на слушаниях в CAS по делу Зайцевой назвал Родченкова лжецом

Немецкий тренер Вольфганг Пихлер во время рассмотрения апелляций бывших биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной в Спортивном арбитражном суде (CAS) назвал лжецом бывшего директора московской лаборатории Григория Родченкова, на показаниях которого строится обвинительный вердикт Международного олимпийского комитета (МОК).
ТАСС Спорт вчера в 14:35
Общество

Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова

Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова Российскому предпринимателю Олегу Тинькову грозит экстрадиция в США.
Коммерсантъ вчера в 14:50
Киберспорт

Большая часть игроков в Fallout 76 оказалась не заинтересована в PvP

В интервью USgamer Хайнс заявил, что игроки в Fallout 76 предпочитают сражениям с другими выжившими кооперативное прохождение заданий и другие PvE-активности.
Srnsk вчера в 07:21
Политика

Путин: несистемная оппозиция нужна, потому что улучшает жизнь в стране

Несистемная оппозиция вносит в жизнь страны большой положительный вклад, заявил президент России Владимир Путин.
ТАСС 01:31
Политика

Кандидат в президенты Абхазии вышел из комы в больнице Краснодара

Как ранее сообщали «Кубанские новости», кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания госпитализирован в городе Сочи.
Кубанские новости 01:31
Общество

Международный экономический форум в Ялте перенесли из-за коронавируса

Ялтинский международный экономической форум (ЯМЭФ) перенесен на более поздний срок из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия 02:07
Происшествия

Самолет экстренно сел в Хабаровске из-за звонка о минировании

Самолет Владивосток — Москва совершил экстренную посадку в аэропорту Хабаровска, сообщили РБК в пресс-службе этого аэровокзала.
РБК 00:30
Политика

В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Газета.Ru вчера в 11:32
Политика

ЦИК выбрала слоган и логотип голосования по Конституции

Центризбирком предварительно утвердил логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию, которое состоится 22 апреля.
РБК 00:25
Общество

Доставщик сухого льда раскрыл детали трагедии в банном комплексе

Водитель, который привез сухой лед для вечеринки в банном комплексе в Москве, предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко об опасности вещества.
РИА Новости вчера в 17:19
Экономика

Трамп намерен добиться от ФРС снижения ставки из-за вируса

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа рассматривает возможности для снижения последствия распространения коронавируса для экономики.
Газета.Ru 00:37
Экономика

«Ростелеком» отчитался о росте чистой прибыли в 2019 году

Выручка компании за 2019 год увеличилась на 5%, составив 337,4 млрд руб. В 2018 году выручка "Ростелекома" составляла 320,3 млрд руб. Операционная прибыль компании снизилась на 5% — с 35,8 до 33,8 млрд руб. Компания также объявила результаты по итогам IV квартала 2019 года.
Rambler News Service 01:38
Армия и оружие

В России создают новый полицейский бронеавтомобиль

В России разрабатывают новую полицейскую бронемашину, рассказал РИА Новости гендиректор "Военно-промышленной компании" (ООО "ВПК") Александр Красовицкий.
РИА Новости вчера в 21:50
Общество

Роскачество обнаружило в губной помаде кадмий и никель

Роскачество исследовало красные матовые губные помады и обнаружило в ней кадмий и никель. Об этом говорится в сообщении организации.
ТАСС 00:00
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Летидор 01:26
Хоккей

Овечкин — о переходе Ковальчука в «Вашингтон»: «Его переход - только плюс для команды»

34-летний капитан "Вашингтона" Александр Овечкин уверен, что переход Ильи Ковальчука в стан "столичных" только положительно скажется на выступлениях команды.
Sport.ru 01:59
Политика

В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР

Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
REGNUM вчера в 22:55
Шоу-бизнес

Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью

Джиган показал дом в Майами, в одном из кадров мелькает его жена, которая кормит новорожденного сына Давида.
StarHit.ru вчера в 06:00
Политика

Бывший комбат «Айдара» заявил о своем задержании по запросу России

Известия 01 марта в 18:03
Общество

Сеть магазинов подарков «Красный куб» прекратит работу

Ведомости 01 марта в 20:33
Общество

Путин подписал закон о материнском капитале после рождения первенца

Интерфакс 01 марта в 10:10
Происшествия

Полиция в Москве проводит обыски у фанатов после массовой драки

Правоохранительные органы проводят обыски у футбольных фанатов после массовой драки в московском метро, сообщил источник РИА Новости.
РИА Новости 02:09
Происшествия

В Петербурге задержали группу наркодилеров

Все пять задержанных членов группы наркодилеров оказались зарегистрированы в Невском районе Петербурга.
АБН 01:34
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